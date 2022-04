Drei Dosen für Personen über 18 Jahre: Anforderungen, Zulassungsbeschränkungen und alle Informationen über die neue Maßnahme

Seit diesem Freitag, dem 1. April, hat die Regierung von Pedro Castillo obligatorischer Natur vorgeschrieben die drei Dosen des Impfstoffs gegen COVID-19, um öffentliche und private Einrichtungen betreten zu können. Diese Bestimmung gilt für alle Personen über 18 Jahren.

Die Maßnahme, die den Impfprozess in Peru beschleunigen soll, wurde am 26. März durch das Oberste Dekret 030-2022-PCM offiziell bekannt gegeben , zu denen auch gehört, verlängert den Ausnahmezustand um einen Zeitraum von 30 Kalendertagen, beginnend am ersten Tag des April.

Angesichts der Reihe von Zweifeln, die bei Erwachsenen aufgetreten sind, beschreiben wir alle Einschränkungen, die bedeuten, dass Sie nicht vollständig gegen COVID-19 geimpft werden müssen:

ORT, AN DEM DIE DREI DOSEN BENÖTIGT WERDEN

Die Anforderung an die drei Impfstoffdosen erreicht Personen über 18 Jahre, die Einkaufszentren, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Gemischtwarenläden, Konglomerate, Geschäfte mit Grundbedarf, Supermärkte, Märkte, Restaurants und dergleichen in internen Bereichen betreten möchten.

Neben Casinos, Slots, Kinos, Theatern, Banken, Kirchen, Tempeln, Kultstätten, Bibliotheken, Museen, Kulturzentren, Kunstgalerien, Clubs, Sportverbänden Räumlichkeiten, Friseure, Friseurläden, Spas, Türkische Bäder, Sauna, Thermalbäder, Fitnessstudios, Notare, Kundendienstbüros, Verwaltung Verfahren und Tabellen von Teilen öffentlicher und privater Einrichtungen sowie von Berufsverbänden.

Darüber hinaus müssen diejenigen, die Stadien und Kolosseen besuchen möchten, ihre vollständige Impfung bescheinigen.

ARBEITNEHMER, DIE NUR ZWEI DOSEN HABEN

Für Arbeitnehmer, die nur zwei Dosen des Impfstoffs gegen COVID-19 angewendet haben, heißt es in der Verordnung, dass eine Frist von 15 Tage, gerechnet ab dem 1. April, für Personal des privaten und öffentlichen Sektors, die persönliche Arbeit leisten, damit die Auffrischungsdosis angewendet werden kann. Andernfalls müssen sie Remote-Arbeit leisten, sofern das Unternehmen dies zulässt.

„Für einen Zeitraum von höchstens fünfzehn Kalendertagen nach Inkrafttreten dieses Obersten Dekrets können private Dienstleister und Arbeitnehmer des öffentlichen Sektors, die nicht über die dritte Dosis verfügen, weiterhin persönliche Arbeitstätigkeiten ausüben“, heißt es im rechtlichen Verfahren.

Ebenso müssen Beschäftigte des Gesundheitssektors, Fahrer und Sammler aller öffentlichen Verkehrsdienste sowie Personen, die Dienstleistungen wie Lieferung, Taxi und Tourismus erbringen, nachweisen, dass sie über alle drei Dosen des COVID-19-Impfstoffs verfügen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.

Es ist zu beachten, dass die Überprüfung der physischen oder virtuellen Karte, die die Einhaltung der Impfung gegen COVID-19 in Peru oder im Ausland belegt, zusammen mit dem National Identity Document (DNI) oder einem anderen Dokument, das Ihre Identität bestätigt, durchgeführt werden muss.

NEUE IMPFSTELLEN FÜR DIESEN 1. APRIL

-Alberto Sabogal Sologuren Krankenhaus (Bellavista)

-Zweihundertjähriges Krankenhaus Sing Callao (San Martin de Porres)

-Lima Nord Callao Luis Negreiros Vega Krankenhaus (Cercado del Callao)

-Krankenhaus I Marino Molina Scippa (Komas)

-Poliklinik El Altarbild (Comas)

-CAP III Metropolitan (La Perla)

-Krankenhaus I Octavio Mongrut Muñoz (San Miguel)

-CAP III Maria Donrose (Fenster)

-CAP III Luis Negreiros Vega (Cercado del Callao)

-CAP III Steinbrücke

-CAP III Carabayllo

Mobile Impfbrigaden

Darüber hinaus werden mobile Brigaden auf Märkten und in einem Fischereiterminal eingesetzt, um die erste, zweite oder dritte Dosis anzuwenden:

-Unicachi-Markt (Comas)

-Großhändler Ventanilla Fishing Terminal (Callao)

-Tungasuca-Markt (Carabayllo)

-Huamantanga-Markt „La Cooperativa“ (Piedra-Brücke)

ALLE BESCHRÄNKUNGEN DES AUSNAHMEZUSTANDS

-Es ist obligatorisch, eine KN95-Maske zu verwenden oder, falls keine dreifache chirurgische Maske und darüber hinaus eine Gemeinschaftsmaske (Stoff) verwendet werden, um auf öffentlichen Straßen und an geschlossenen Orten zu zirkulieren.

-Verstöße gegen die sanitären und nationalen Notfallbestimmungen, die die Zahlung der Geldbuße für Verstöße im nationalen Ausnahmezustand und anderer Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 nicht eingehalten haben, sind verhindert, dass ein Verfahren vor einer staatlichen Stelle durchgeführt wird; unbeschadet dessen sind Personen, die sich in einer Situation der Verwundbarkeit befinden und ordnungsgemäß in den Registern der Sozialprogramme sowie Geldsubventionen eingetragen sind, weiterhin Begünstigte eines staatlichen Programms zur wirtschaftlichen Unterstützung; Anreize, Lebensmittel und Gesundheit, um die ihnen entsprechenden Leistungen zu erhalten.

-Gesundheitspersonal muss die drei Dosen der COVID-19-Impfung erhalten, um persönlich an ihrem Arbeitsplatz arbeiten zu können, da das Risiko einer Ansteckung und Ausbreitung von COVID-19-Varianten hoch ist.

-Peruaner, ansässige Ausländer und gebietsfremde Ausländer ab 12 Jahren, deren endgültiges Ziel das Staatsgebiet ist, müssen als Fluggäste und unabhängig vom Herkunftsland nachweisen, dass sie in Peru oder im Ausland die erste und zweite Impfdosis gegen COVID-19 erhalten haben dritte Impfdosis gegen COVID-19-Dosen für Personen über 18 Jahre, die im Land wohnen und gemäß dem aktuellen Protokoll berechtigt sind, diese zu erhalten. Andernfalls können sie einen negativen molekularen Test mit einem Ergebnisdatum von höchstens 48 Stunden vor dem Einsteigen an ihrem Herkunftsort vorlegen. Kinder unter 12 Jahren müssen nur asymptomatisch behandelt werden. Diejenigen, die bei der Ankunft im Inland Symptome zeigen, werden gemäß den diesbezüglichen Vorschriften zur Isolation gezwungen.

-Die Nationale Gesundheitsbehörde ist befugt, diagnostische Tests auf COVID-19 für Passagiere, die im Land ankommen, durchzuführen und ergänzende Gesundheitsmaßnahmen für positive Fälle festzulegen.

-Inländische Fluggäste über 12 Jahre, Einwohner und Nichtansässige, können nur an Bord gehen, wenn sie nachweisen, dass sie in Peru oder im Ausland die erste und zweite Impfdosis gegen COVID-19 erhalten haben, und die dritte Dosis von Personen über 18 Jahren, die im Land wohnen und aktiviert sind um es zu empfangen, gemäß aktuellem Protokoll. Wenn sie die erforderlichen Dosen nicht entsprechend ihrem Alter abgeschlossen haben, müssen sie einen negativen molekularen Test mit einem Ergebnisdatum spätestens 48 Stunden vor dem Einsteigen vorlegen. Kinder unter 12 Jahren müssen nur asymptomatisch behandelt werden.

-Passagiere des interprovinziellen Landverkehrsdienstes über 12 Jahre, Einwohner und Nichtansässige, können nur an Bord gehen, wenn sie nachweisen, dass sie in Peru oder im Ausland die erste und zweite Impfdosis gegen COVID-19 erhalten haben, und die dritte Dosis von Personen über 18 Jahren, die in der Land und sind berechtigt, es gemäß dem aktuellen Protokoll zu erhalten; oder, falls dies nicht der Fall ist, können sie einen negativen molekularen Test mit einem Ergebnisdatum von nicht mehr als 48 Stunden vor dem Einsteigen vorlegen. Kinder unter 12 Jahren müssen nur asymptomatisch behandelt werden.

-Der städtische und interprovinzielle Personenverkehr wird gemäß den vom Ministerium für Verkehr und Kommunikation zur Vorbeugung von COVID-19 genehmigten Richtlinien erbracht.

-Alle Passagiere im interprovinziellen und städtischen Landverkehr müssen die Regeln für das Tragen einer Maske sowie die entsprechenden Protokolle einhalten.

-Fahrer und Sammler aller öffentlichen Verkehrsdienste sowie Fahrer, die Lieferdienste (Lieferung), Taxi und privaten Transport von Personal und Tourismus anbieten, können nur betrieben werden, wenn sie nachweisen, dass sie in Peru und/oder im Ausland die drei Impfdosen gegen COVID-19 erhalten haben, sofern sie es empfangen können, gemäß dem aktuellen Protokoll.

-Einwohner über 18 Jahren, die Einkaufszentren, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Gemischtwarenläden, Konglomerate, Geschäfte mit Grundbedarf, Supermärkte, Märkte, Restaurants und dergleichen in internen Bereichen, Casinos, Slots, Kinos, Theatern, Banken, Finanzinstituten, Kirchen, Tempeln betreten, Kultstätten, Bibliotheken, Museen, Kulturzentren, Kunstgalerien, Vereine, Räumlichkeiten von Sportvereinen, Friseure, Friseurläden, Spas, türkische Bäder, Sauna, Thermalbäder, Fitnessstudios, Notare, Kundendienstbüros, Verwaltungsverfahren und Tabellen von Teilen öffentlicher und privater Einrichtungen sowie als Berufsverbände müssen ihre physische oder virtuelle Karte vorlegen, aus der hervorgeht, dass sie in Peru und/oder im Ausland die drei Impfdosen gegen COVID-19 erhalten haben, sofern sie gemäß dem aktuellen Protokoll dazu qualifiziert sind, diese zu erhalten, zusätzlich zum dauerhaften Tragen einer Maske zu den in diesem Obersten Dekret angegebenen Bedingungen.

-Bei Restaurants oder ähnlichem können die Maske (n) nur zum Zeitpunkt des Essens entfernt werden.

-Jede Person, die persönlich arbeitet, muss nachweisen, dass sie alle drei Dosen der Impfung gegen COVID-19 erhalten hat, sofern sie für die Aufnahme qualifiziert ist. Gemäß dem aktuellen Protokoll sind die in Peru und im Ausland verabreichten Impfstoffe gültig.

-Bei Anbietern von privaten Aktivitätsdiensten, die die drei Impfdosen gegen COVID-19 nicht anwenden, müssen sie Dienstleistungen über die Remote-Arbeitsmodalität erbringen. Wenn die Art der Arbeit nicht mit der Fernarbeit vereinbar ist, wird davon ausgegangen, dass der Arbeitsvertrag gemäß Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz II des Einheitlichen Ordnungstextes des Gesetzesdekrets Nr. 728, Gesetz über Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit Arbeit, genehmigt durch das Oberste Dekret Nr. 003-97-TR, sofern die Parteien nicht der unvollständigen Aussetzung des Arbeitsverhältnisses zustimmen. Im Wege eines Ministerialbeschlusses kann das Gesundheitsministerium in Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit und Beschäftigungsförderung Ausnahmeregelungen und ergänzende Bestimmungen festlegen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Absatzes zu überprüfen.

-Für Beschäftigte des öffentlichen Sektors, die nicht über die drei Impfdosen gegen COVID-19 verfügen, gelten die Bestimmungen der einzigen endgültigen ergänzenden Bestimmung des Notfalldekrets Nr. 055-2021 und die vom Gesundheitsministerium erlassenen ergänzenden Bestimmungen in Abstimmung mit der Behörde National Civil Dienst.

-Für einen Zeitraum von höchstens fünfzehn Kalendertagen nach Inkrafttreten dieses Obersten Dekrets können private Dienstleister und Beschäftigte des öffentlichen Sektors, die nicht die dritte Dosis erhalten, weiterhin persönliche Tätigkeiten ausüben.

-Die Überprüfung der physischen oder virtuellen Karte, die die Einhaltung der Impfung gegen COVID-19 in Peru und/oder im Ausland belegt, muss zusammen mit einem amtlichen Ausweis erfolgen.

