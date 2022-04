Dies sind die roten Linien der Liberalen Partei, die ihre Unterstützung für eine Präsidentschaftskandidatur bestimmen werden.

Die Unterstützung, die die Liberale Partei bei den bevorstehenden Wahlen leisten kann, ist im Land zu einem Gesprächsthema geworden. Der alleinige Chef des Liberalismus, César Gaviria, der auch Präsident der Republik war, hat mehrere Treffen mit einigen Kandidaten abgehalten, die die Casa de Nariño erreichen wollen.

An diesem Donnerstag kündigte der Parteisekretär Miguel Ángel Sánchez an, welche „roten Linien“ der Kandidat, den sie in der Kampagne für die Präsidentschaft der Republik unterstützen möchten, respektieren muss. In einem Twitter-Thread sagte er, dass die erste Einschränkung darin bestünde, dass es in der nächsten Regierung keine konstituierende geben sollte.

In der Liste erwähnt er auch, dass man nicht zu dem Wiederwahlmodell zurückkehren sollte, das Kolumbien bis 2014 hatte, und sie baten um Respekt für die Ersparnisse in Pensionsfonds. Sie forderten auch eine Verpflichtung zur Umsetzung des Friedensabkommens sowie zur Wahrung der Achtung der Special Justice for Peace (GEP).

Rote Linien der Liberalen Partei. Bildschirmfoto.

Andere rote Linien, die er erwähnte, waren: eine Agrarpolitik für bestimmte Zahlen zu etablieren, ein menschenwürdiges Leben und Grundeinkommen für alle anzustreben, Privateigentum zu verteidigen, sozialen Protest zu respektieren, die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats der Banco de la República zu gewährleisten, und er versteht das“ Fortschritt ist mehr Würde, mehr Demokratie und Respekt für unsere Institutionen“.

Während die Bank der Liberalen Partei nicht ausgewählt hat, wen sie in der Präsidentschaftskampagne unterstützen soll, setzen diese roten Linien die ersten Parameter. Darüber hinaus ist anzumerken, dass der ehemalige Präsident diese Vision des Landes mit den Kandidaten besprochen hat, mit denen er sich getroffen hat.

Treffen mit Federico Gutiérrez

Am vergangenen Mittwoch trafen sich der ehemalige Präsident César Gaviria Trujillo und der Präsidentschaftskandidat von Team for Colombia, Federico Gutiérrez. Bei dem Treffen, das mehr als drei Stunden dauerte, legte der Präsidentschaftskandidat seine wichtigsten Vorschläge dem alleinigen Vorsitzenden der Liberalen Partei vor.

„Angesichts programmatischer Ansätze gibt es viele Zufälle, würde ich in der überwiegenden Mehrheit sagen, wenn sie nicht vollständig sind“, sagte der Kandidat für das Team für Kolumbien. Im Gegenzug sprach er über die roten Linien des Liberalismus: „Das sind keine roten Linien für mich, weil ich Demokratie und Freiheit verteidige, die roten Linien gelten für andere, die diese Prinzipien gefährden. Jede Vereinbarung muss auf programmatischer Grundlage getroffen werden, damit Kolumbien gut abschneiden kann.“

Es ist wichtig anzumerken, dass der Kandidat für den Fall, dass die Liberale Partei beschließt, die Kampagne von Federico Gutiérrez zu unterstützen, die Unterstützung der traditionellen Bänke des Landes erhalten würde, da die Konservative Partei bestätigte, dass sie das aufstrebende Team für Kolumbien unterstützen wird.

Treffen mit Roy Barreras über Petro

Am Mittwoch traf sich Senator Petrist Roy Barreras mit César Gaviria, obwohl der ehemalige Präsident die Dialoge mit dem Historischen Pakt gebrochen hatte.

Obwohl Barreras, der in der politischen Allianz von Gustavo Petro in den Senat gewählt wurde, versicherte, dass die Brücken zwischen Petrianismus und Liberalismus wiederhergestellt wurden, sagten mehrere Medien im Land, dass Gaviria eine Reihe von Anfragen zur Bewertung möglicher Allianzen erhoben habe.

Laut der Presse forderte der Leiter des roten Kollektivs Petro Berichten zufolge auf, sich öffentlich bei ihm zu entschuldigen, nachdem seine Vizepräsidentschaftsformel, Francia Márquez, ihn live und live befragt hatte.

