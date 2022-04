Dies sind die am niedrigsten bewerteten Universitäten in Kolumbien

Saber Pro-Tests werden an Studierenden durchgeführt, die einen Abschluss absolvieren, um die Qualität der in den Jahren der Professionalisierung erworbenen Ausbildung zu bewerten und zu bestimmen. Angesichts der im Jahr 2020 angewandten Ergebnisse wurden die 10 schlechtesten Universitäten in Kolumbien bewertet.

Dieser Test zielt darauf ab, die Grundfertigkeiten zu definieren, die ein Fachmann im Land haben sollte. Es basiert auf fünf allgemeinen Komponenten: quantitatives Denken, kritisches Lesen, Englisch, schriftliche Kommunikation und Staatsbürgerschaftsfähigkeiten.

Die Ergebnisse 2020 zeigten eine leichte Verbesserung der Ergebnisse für 2019.

Die Bewertung hat eine maximale Reichweite von 300 Punkten. Die Universitäten erzielten durchschnittlich 156 Punkte und fügten damit drei Punkte mehr hinzu als 2019, während die Universitäten 142 Punkte erreichten, zwei Punkte mehr als 2019, die technologischen Institutionen 140 Punkte, einen Punkt mehr als 2019, und die technischen Einrichtungen durchschnittlich 135 Punkte erreichten Punkte, zwei Punkte höher als in der voriges Jahr.

Es ist besorgniserregend, dass verschiedene öffentliche Universitäten so schlecht abschneiden. Hinzu kommt die Änderung der virtuellen Modalität, die aufgrund der Ankunft von COVID-19 in Kolumbien verabschiedet wurde. Als nächstes das Ranking:

1. Chocó Technology: 120,2 (Quibdo - Öffentlich)

2. Von La Guajira: 130,7 (Riohacha - Öffentlich)

3. Popular del Cesar: 138,1 (Aguachica - Öffentlich)

4. Aus dem Pazifik: 138,4 (Buenaventura - Public)

5. Metropolit: 139 (Barranquilla - Privat)

6. Simon Bolivar: 140.3 (Barranquilla - Privat)

7. Aus dem Amazonas: 140,7 (Florenz — Öffentlich)

8. Kolumbianische Genossenschaft: 140.9 (Barrancabermeja - privat)

9. Santiago de Cali: 140,9 (Palmyra - Privat)

10. Andengebiet: 140,9 (Pereira - privat)

Neben der Simon-Bolivar-Universität verzeichneten drei weitere Universitäten mit hoher akademischer Qualität niedrige Testergebnisse: UniSinú de Monteria, Cordoba de Monteria und die General José María Córdova Military Cadet School in Bogotá.

Eine Studie des Laboratory of Economics of Education der Universität Javeriana ergab, dass die Karrieren mit der höchsten Nachfrage und den niedrigsten Ergebnissen sind:

· Psychologie

· Umwelttechnik

· Anlagentechnik

· Wirtschaftswissenschaften

In den oben genannten Karrieren haben sieben von zehn Studenten ein sehr niedriges Leistungsniveau.

Auf der anderen Seite haben die Bereiche Medizin, Zahnmedizin und Wirtschaftsingenieurwesen die herausragendsten Studierenden, die bei der Bewertung die besten Ergebnisse erzielt haben.

Diese Analyse zeigt, dass sich die meisten Schüler in den Stufen 1 und 2 der Ergebnisse befinden, obwohl der höchste Rang auf der Skala 4 ist, was zeigt, dass Fachkräfte mit niedrigen Leistungsprofilen in Bezug auf Grundfertigkeiten und Fertigkeiten ihren Abschluss machen würden.

In vielen Regionen des Landes haben Eltern nicht viele Möglichkeiten und müssen sich auf das in ihrer Gemeinde verfügbare Bildungsangebot beschränken, unabhängig davon, ob sie die gewünschte Qualität haben. Das Ranking, das vom Laboratory for Economics of Education (LEE) mit dem Tool ' Read Your College' bewertete mehr als 8.000 öffentliche Schulen in ganz Kolumbien und erwähnte die 20 schlechtesten.

Das Tool wird verwendet, um schnell und einvernehmlich zu konsultieren, wie es den offiziellen Hochschulen des Landes in sechs Dimensionen geht (akademische Leistungen, Englisch und Konnektivität, Beständigkeit und Wohlbefinden, Unterricht, Verbesserung und Bewährung).

Durch den Index „Read Your Colegio“ wurden wichtige Aspekte der Bildung an mehr als 8.000 öffentlichen Schulen untersucht, und es wurde festgestellt, dass 39% der offiziellen Institutionen des Landes eine hohe Bildungsqualität aufweisen, 40% im Durchschnitt abschnitten und 21% schlecht abschneiden.

Zu diesem Zweck misst der mehrdimensionale Index die Leistung von 0 bis 110 Punkten, sodass die besten Schulen diejenigen sind, die den Schwellenwert von 70 Punkten überschreiten, diejenigen mit einer Durchschnittsleistung zwischen 70 und 50 Punkten und diejenigen, die diesen Schwellenwert nicht erreichen, als Institutionen mit geringer Qualität eingestuft werden.

Unter den schlechtesten öffentlichen Schulen Kolumbiens befindet sich die erste in Santa Marta, gefolgt von einer Schule in Socorro, Santander; dritte von einer in Acacias, Meta,; dann in Bucaramanga und die fünfte in Cucuta.

