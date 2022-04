Diego Maradona und seine seltsame Verbindung zu Mexiko bei den letzten WM-Auslosungen

Am Vorabend einer neuen Auslosung zur Festlegung der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ist Diego Armando Maradona, der historische argentinische Fußballspieler, der im November 2020 verstorben ist und im letzten Jahrzehnt einer der Hauptgäste der FIFA bei verschiedenen Galas war einer der Namen, die bei der Gala verpasst werden.

Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland war eine der letzten Veranstaltungen, bei denen er der Protagonist war und bei der er auf merkwürdige Weise den Ball aus Mexiko herausnehmen musste, um ihn der Gruppe F zuzuweisen, eine Aktion, die ihn wieder mit dem aztekischen Gebiet verband.

Nur ein Jahr zuvor war El Diego an einer weiteren Auslosung der Weltmeisterschaft beteiligt und hatte auch das Glück, die mexikanische Nationalmannschaft zu enthüllen, obwohl es diesmal die U20-Weltmeisterschaft war, bei der der Tri in Gruppe B platziert wurde, auch neben Deutschland, aber mit Venezuela und Vanuatu als Gefährten.

Diego Maradona war dafür verantwortlich, die Teams bei der Auslosung in Russland 2018 aus Pot 2 zu holen (Foto: Reuters/Grigory Dukor)

In den beiden Weltcup-Ausgaben wurde die Tricolor gegen das Teutona-Team gemessen und in beiden Ausgaben rückte sie als zweiter Platz in der Gruppe vor, sodass die Hand Gottes für die aztekischen Teams kein schlechtes Zeichen war.

Obwohl diese letzten beiden Spiele keine Neuauflage mehr haben werden, ruht Maradonas Beziehung zu Mexiko hier nicht, da sein internationales Erbe mit seiner Weltmeisterschaft 1986 eingerahmt wird, als er Argentinien auf dem Spielfeld des Azteca-Stadions krönte.

Darüber hinaus produzierte der Streaming-Dienst Netflix vor seinem Tod eine Serie, in der seine Beziehung zu Mexiko erneut bestätigt wurde, obwohl er diesmal mit dem Trainer der Dorados de Sinaloa, einem Team der zweiten Liga, auf die Bühne trat Er stand kurz davor, die erste Liga zu führen.

Diego Maradona holte den Ball bei der Auslosung in Russland 2018 aus Mexiko heraus (Foto: Reuters/Grigory Dukor)

Diego Maradona festigte sich als Charakter, der Mexiko sehr nahe stand, da der historische sportliche Erfolg, den er 1986 erzielte, auch zwei Momente beinhaltete, an die sich die Welt des Fußballs erinnerte: Die Hand Gottes und Das Tor des Jahrhunderts, sowohl in einem emblematischen Spiel als auch mit einem historischer Hintergrund gegen England, entsprechend dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Da die drei wichtigsten Ereignisse, die er mit Albiceleste hatte, im Koloss von Santa Úrsula stattfanden, wurde das Gebäude am Tag seines Todes von mehreren seiner in Mexiko lebenden Landsleute besucht, um die Momente der Freude zu würdigen, die Diego ihnen gab.

Die Begräbniskrone, die am Tag des Todes von Diego Maradona vom Azteca-Stadion platziert wurde (Foto: Estadio Azteca)

Sogar das Estadio Azteca hatte ein Detail in Erinnerung an den südamerikanischen Riss, als es eine Grabkrone in das Tor setzte, wo es mit seiner Hand die historische Punktzahl markierte, mit einer Legende in der Mitte, die lautete: „Du gehst Hand in Hand mit Gott“.

Darüber hinaus befindet sich am Rande des Kolosses eine Gedenktafel zum Gedenken an das Tor, das er gegen England erzielte, in dem er von der Mitte des Gerichts aus startete und bis zu sieben Rivalen verprügelte. Seitdem bestätigte die mexikanische Organisation das Ereignis am 23. Juni 1986.

Die Gedenktafel zum Gedenken an das Azteca-Stadion an Diego Maradonas „Tor des Jahrhunderts“ (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Diego Maradona war 1986 Weltmeister mit Argentinien auf dem Spielfeld des Azteca-Stadions (Foto: AP)

