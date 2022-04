Die Wahlbeobachtungsmission wies die rassistischen Äußerungen zurück, die während der Kampagne an den Vorsitz abgegeben wurden.

In den letzten Tagen haben die verschiedenen Äußerungen verschiedener politischer Sektoren zum Thema Rassismus nach den kontroversen Aussagen der Sängerin Marbelle für Aufsehen gesorgt, die einen ziemlich grotesken Bezug auf die Vizepräsidentenformel von Gustavo Petro, Francia Márquez, in diesem Fall sowohl die soziale Netzwerke wie die Mitunterstützer des kaukanischen Führers, nannten den Künstler vulgär und respektlos, weil es im 21. Jahrhundert als unvorstellbar angesehen wird, dass sie in dieser Art von rassistischem Diskurs vorherrschen. Angesichts dieses Problems hat auch die Wahlbeobachtungsmission (EOM) diese Gesetze abgelehnt und ein gesundes Zusammenleben gefördert.

Die Wahlbeobachtungsmission stellte fest, dass solche Handlungen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Bürgern und politischen Sektoren ein Konzept symbolischer Gewalt darstellen, das sowohl Führer als auch Kandidaten an den Rand drängt. In diesem Fall erklärt dieses Unternehmen seine nachdrückliche Ablehnung sexistischer, klassenbasierter und rassistischer Kommentare, die die Garantie der Grundrechte aller Bürger auf dem Staatsgebiet unabhängig von ihrer Ideologie verunglimpfen und in Frage stellen.

Gleichzeitig wies die Beobachtungsmission darauf hin, dass diese Botschaften, da es sich um eine öffentliche Erklärung handelt, von der Gesellschaft selbst repliziert werden, wodurch ihre Reichweite reviktimiert und weiter ausgebaut wird. Es sei darauf hingewiesen, dass Benutzer sozialer Netzwerke in diesem Streit Partei ergriffen haben Verteidigung von Márquez und in Erweiterung der Rede des populären Musikkünstlers.

In Bezug auf den von Marbelle verwendeten Ausdruck „King Kong“ erklärte die Wahlbeobachtungsmission, dass dieses Gesetz als eine Art von Gewalt konfiguriert ist, die in dieser Hinsicht sogar zu körperlichen Verstößen führen kann. In ihrer Erklärung fasste die Organisation zusammen: „Diese Art von Ausdruck diskriminiert und stigmatisiert auf der Grundlage von Geschlecht, Ethnizität und Klasse, die Formen symbolischer Gewalt in der Politik darstellen. Diese Aktionen behindern die politische Beteiligung von Frauen und rassisierten Personen unter anderem der Bevölkerung und reproduzieren Stereotypen, die andere Formen von Gewalt wie körperliche Gewalt legitimieren.“ .

Als eine längere Geschichte wurde Kolumbien als multikulturelles und multiethnisches Land charakterisiert. Dies kann bei den gegenwärtigen Wahlen in einen historischen Meilenstein umgewandelt werden, wobei berücksichtigt wird, dass sowohl Kandidaturen als auch Formeln der Vizepräsidentschaft durch eine bedeutende soziale Vielfalt gebildet werden, was den Fortschritt der kolumbianischen Politik demonstriert. Aus diesem Grund fordert die Wahlbeobachtungsmission Respekt für diese Kandidaten auf , die in den allermeisten Fällen Teil der historisch getrennten Gemeinschaften des Landes sind.

Die Verbreitung von Hassreden delegitimiert eine gesunde Debatte und die Errichtung der Demokratie selbst. Laut der Mission ist dies die Gelegenheit, das Rassenparadigma im Land zu ändern, und stellt fest: „Dies verdrängt die Ideen und Vorschläge von Kandidaten, die die grundlegende Achse sein müssen, die Debatten mobilisiert . Umso mehr, als diese Wahlen Fortschritte bei der politischen Repräsentation historisch ausgegrenzter Gruppen zeigen, da es zum ersten Mal mehrere Kandidaten von Afrokolumbianern als Kandidaten für die Vizepräsidentschaft gibt. Diese Präsidentschaftswahlen sind eine Gelegenheit, die Vielfalt des kolumbianischen Volkes in die Politik einzubeziehen.“ .

Schließlich wies die Direktorin der Wahlbeobachtungsmission, Alejandra Barrios, darauf hin, dass solche diskriminierenden Manifestationen ein Hindernis für die politische Ausübung sowohl von Frauen als auch von rassisierten Personen darstellen. Solche Aussagen zielen darauf ab, Stereotypen zu schaffen und genau den Gemeinschaften, die sie wollen vertreten sein, schließlich lädt die Wahlbeobachtungsmission sowohl politische Akteure als auch Bürger selbst ein, Hassreden abzulehnen und Räume der Toleranz und des Zusammenlebens zu fördern.

