Die Videos des mutmaßlichen Angriffs ukrainischer Hubschrauber auf einen Treibstofftank auf russischem Territorium

Russland sagte, dass zwei ukrainische Hubschrauber einen Benzintank in der westrussischen Stadt Belgorod bombardiert hätten 40 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Der Kreml schätzt, dass der Angriff die bilateralen Verhandlungen zur Beendigung der Offensive in der Ukraine beeinflussen wird.

„Es ist klar, dass dies nicht als etwas angesehen werden kann, das die richtigen Bedingungen für die Fortsetzung der Verhandlungen schaffen wird“, sagte Dmitri Peskov, Sprecher der russischen Präsidentschaft.

Der mutmaßliche Angriff wurde von der Ukraine nicht abgelehnt oder bestätigt, und Experten analysieren, ob es sich um eine von Moskau organisierte Operation mit „falscher Flagge“ handeln könnte, um die Friedensgespräche, die sie mit der Kiewer Regierung führen, ins Steuer zu stecken.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte, er könne die Informationen aus Moskau nicht bestätigen oder ablehnen. „Ich bin Zivilist“, sagte er der Presse in Warschau.

Dieser Angriff, der erste seiner Art durch die ukrainische Luftfahrt, wenn er bestätigt wurde, findet statt, nachdem Russland wiederholt behauptet hat, die volle Kontrolle über den Luftraum in der Ukraine zu haben, wo es eine so genannte „spezielle Militäroperation“ durchführt.

Wie in seinem Telegrammbericht der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, angegeben, „gab es ein Feuer im Öldepot aufgrund eines Bombardements von zwei ukrainischen Militärhubschraubern, die in geringer Höhe in russisches Territorium eindrangen“.

In einer anderen Nachricht gab der Gouverneur an, dass Feuerwehrleute daran arbeiteten, das Feuer zu löschen, und dass zwei Mitarbeiter des Lagers verletzt wurden. Das russische Katastrophenschutzministerium sagte auf seiner Seite, dass 170 Ersthelfer vor Ort intervenierten.

Das Ministerium veröffentlichte ein Video, in dem Feuerwehrleute in Thermoanzügen die Flammen löschten. Er sagte, er sei um 05:51 Uhr (02:51 GMT) vor dem Brand gewarnt worden und bestätigte das Gleichgewicht von zwei Verletzten.

Der Energieriese Rosneft, dem das Lager gehört, teilte den russischen Behörden mit, dass er sein Personal vor Ort evakuiert habe.

Auf der anderen Seite versicherte der Direktor einer Druckerei in der Nähe von Belgorod, Konstantin Lajnov, dass sein Unternehmen vom Hubschrauberfeuer getroffen wurde.

„Hubschrauber haben Raketen auf uns abgefeuert (...) die Fenster sind beschädigt, die Ausrüstung ist zerstört oder beschädigt (...) das Dach ist beschädigt“, sagte er der staatlichen Behörde TASS.

