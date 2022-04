Die Ukraine prangerte an, dass Russland versucht, in den betroffenen Regionen Besatzungsverwaltungen zu bilden

Firefighters work at a residential building damaged by shelling during Ukraine-Russia conflict in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

Die Streitkräfte der Ukraine versicherten, dass russische Truppen versuchen, „Besatzungsverwaltungen“ in den Provinzen Donezk, Luhansk, Saporischschja und in der Stadt Cherson zu bilden, wo die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über bis zu elf Siedlungen „übernommen“ hätten.

„Der russische Feind blockiert weiterhin die Stadt Charkiw und startet Artilleriebeschuss, um die Infrastruktur und die Wohngebiete der Stadt zu zerstören. In der Gegend südlich der Stadt Izium versucht der russische Feind, den Widerstand der ukrainischen Verteidiger zu brechen „, betonten sie auch in demselben Bericht.

Sie berichteten auch, dass „der Angriff auf die Stadt Mariupol weitergeht“ und dass in Richtung der Alexandrovka-Siedlung im Gebiet Mikolaiv „die russische Armee versucht, Offensivaktionen durchzuführen“.

Das ukrainische Verteidigungsministerium berichtete in seinem Telegrammprofil, dass es die Kontrolle über bis zu elf Siedlungen in der Region Cherson „übernommen“ habe, wie die Nachrichtenagentur Unian berichtete.

Die Streitkräfte berichteten auch, dass Kreml-Soldaten weiterhin die Stadt Charkiw blockieren.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Anna Malyar, sprach in den gleichen Worten und versicherte, dass „der Feind seine Pläne zur vollständigen Eroberung der Regionen Donezk und Lugansk sowie der Region Charkow nicht aufgibt.

In diesem Zusammenhang berichtete er, dass russische Truppen Raketensysteme nach Gomel im Südosten von Belarus schicken, einer Stadt in der Nähe von Tschernigow, von wo sie versprochen haben, sich zurückzuziehen, wie Moskau diese Woche bestätigte.

Darüber hinaus erwarten in der zuvor genannten Stadt Izium fast 20.000 Einwohner, aus der Stadt evakuiert zu werden, so der stellvertretende Bürgermeister Volodimir Matsokin, der sagte, dass tagsüber fast 2.500 Menschen abreisen konnten.

Auf der anderen Seite ist der Journalist Konstantin Ryzhenko in der Stadt Cherson verschwunden und sein Status ist unbekannt. „Die Gründe können technischer Natur sein oder Sie könnten von russischen Sicherheitskräften festgenommen werden“, sagte der Nationale Journalistenverband der Ukraine, so die Nachrichtenagentur Ukrinform.

LÄUFER IN MARIUPOL

Mindestens 1.458 Menschen wurden aus Mariupol und mehreren Städten in der Region Saporischschja entlang von drei humanitären Korridoren evakuiert, die am Donnerstag vereinbart wurden, berichtete die stellvertretende ukrainische Premierministerin Irina Vereschuk.

„Am 31. März kamen 1.458 Menschen in drei humanitären Korridoren in Saporischschja an und einigten sich auf ihren eigenen Transport. Davon sind 631 Einwohner von Mariupol und 827 aus den Städten der Region Saporischschja „, erklärte Vereschuk auf seinem Facebook-Account.

Vereschuk berichtete auch, dass „50 Privatwagen und ein Bus mit Kindern“ die Stadt Energodar verlassen haben. Sie haben alle Straßensperren überschritten und Saporischschja erreicht „, fügte er hinzu.

Daher betonte er, dass mehr als 30 Busse am Eingang der Städte Berdyansk und Mariupol verbleiben, um am Morgen Einwohner nach Saporischja zu bringen.

