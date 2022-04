Die Gruppe der argentinischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Tage, Zeiten und Stadien der drei Spiele

Das Vermögen der Bälle bestimmt, dass Argentinien Teil der Gruppe C der Weltmeisterschaft in Katar ist und das Gebiet mit Saudi-Arabien, Mexiko und Polen teilen wird. Die Mannschaft von Lionel Scaloni wird am 22. November ihr erstes Spiel gegen Saudi-Arabien im Lusail-Stadion haben.

Im Falle eines Fortschritts im Wettbewerb verlassen ihre Rivalen im Achtelfinale die Zone D, aus der Frankreich besteht, die Wiederholung von Conmebol gegen Asien (Peru gegen Arabische Emirate/Australien), Dänemark und Tunesien.

Neuigkeiten in der Entwicklung...

ARGENTINIENS AGENDA BEI DER WELTMEISTERSCHAFT

• DATUM 1:

Dienstag, 22. November

16h: Argentinien gegen Arabia Saudita (Lusail Stadium)





• DATUM 2:

Samstag, 26. November

10 Uhr: Argentinien gegen Mexiko (Education City Stadium)





• DATUM 3

Mittwoch, 30. November

16 Uhr: Argentinien gegen Polonia (Lusail-Stadion)





* Argentinische Zeit

