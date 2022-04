Die FIFA gab die Zeitpläne der WM-Spiele bekannt: Senegal und die Niederlande werden das Eröffnungsspiel spielen

FILE PHOTO: A general view shows the Al Bayt stadium, built for the upcoming 2022 FIFA World Cup soccer championship, during a stadium tour in Al Khor, north of Doha, Qatar December 17, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Stunden nach Ende der Auslosung gab die FIFA die Tage und Zeiten aller Spiele bekannt. Obwohl sie seit mehreren Wochen im Voraus festgelegt waren, gab es Änderungen in der Zeit und die große Neuigkeit ist, dass der Senegal und die Niederlande das erste Spiel des Turniers ausrichten werden, was mit der Tradition bricht, dass der Gastgeber den Ball zuerst bewegt.

Das Spiel zwischen Afrikanern und Europäern wird um 13.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr in Argentinien) im Al Thumama Stadium ausgetragen. Während Katar und Ecuador in der dritten Runde spielen werden, 19.00 Ortszeit (13,00 aus Argentinien) im Al Bayt Stadium. Bei mehreren Treffen der Veranstaltung, die am 21. November beginnen und deren Finale am 18. Dezember stattfinden wird, gab es auch Änderungen in den Veranstaltungsorten und Zeitplänen.

Seit Deutschland 2006 ist die lokale Mannschaft diejenige, die das erste Spiel bestreiten wird. Zuvor hat es der amtierende Champion geschafft. Jetzt wurde diese Tradition gebrochen, so dass Katar zum ersten Mal in einem Datum in der Zentralzeit debütieren kann, um ein größeres Publikum zu haben, gemessen an dem Team von Gustavo Alfaro.

Katar wird die schwierige Aufgabe haben, die Gruppenzone zu verlassen, was bis heute von den Teams erreicht wurde, die das Turnier seit 1930 organisiert haben, mit Ausnahme von Südafrika, das 2010 in der ersten Runde ausgeschieden wurde.

La FIFA celebró este viernes el sorteo del Mundial (Reuters)

Der Tag am Montag, den 21. November findet dann wie folgt statt:

13.00 Uhr Ortszeit: Senegal vs. Niederlande (Gruppe A)

16.00 Ortszeit: England vs. Iran (Gruppe B)

19.00 Ortszeit: Katar vs. Ecuador (Gruppe A)

22.00 Uhr Ortszeit: Vereinigte Staaten gegen Wales, Schottland oder die Ukraine (Gruppe B)

Artikel in Entwicklung

