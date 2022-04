Die besten Memes, die die schwierige Gruppe aus Mexiko bei der Weltmeisterschaft in Katar hinterlassen hat

Die Auslosung der Weltmeisterschaft in Katar fand statt und schließlich wurde eine neue Gruppenphase definiert, in der die mexikanische Nationalmannschaft in die Gruppe C aufgenommen wurde, sodass sie ab dem zweiten Weltcup-Tag aktiv sein wird.

Sobald die dritte Rolle von Pot 2 enthüllt wurde, waren die sozialen Netzwerke mit Reaktionen aus Mexiko überflutet, da er sofort neben die argentinische Nationalmannschaft gestellt wurde, die als Meister der Copa America eintreffen wird und 31 Spiele in Folge anhäuft, ohne die Niederlage zu kennen.

Aufgrund der Schwierigkeit des Rivalen begannen die Meme, sobald Polen der Gruppe C beitrat, aufgrund des Unglücks, das Tricolor bei der Auslosung hatte, in Umlauf zu kommen, da es sich mit zwei starken Rivalen auseinandersetzen muss, um in die nächste Runde vorzudringen.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Die Haupterinnerung waren die beiden Weltmeisterschaften in den Jahren 1006 und 2010, bei denen Albiceleste im Achtelfinale gegen Mexiko ausschied, sodass sich das südamerikanische Team als einer der Gegner positionierte, die in Pot 1 vermieden werden sollten.

Da dies nicht geschah, kam schnell ein ironischer und burlesker Pessimismus, da die Vergangenheit der aztekischen Nationalmannschaft nicht zugute kommt, wenn es um Argentinien als Rivalen geht. Von Rückblenden über die Ziele von Maxi Rodríguez und Carlos Tevez bis hin zu Porträts von Chavo del 8 und Toy Story begannen die sozialen Medien, die schwierige Gruppe wiederzugeben, die Tri spielte.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

„Up with hope“ und „Jetzt kommt das Schlimmste“ waren einige der Sätze, die bei den mexikanischen Fans, die sich über die Auslosung lustig gemacht haben, am meisten Anklang fanden, da sie nicht nur gegen Lionel Scalonis Kader antreten, sondern auch gegen die polnische Nationalmannschaft unter der Leitung von Robert Lewandowski debütieren werden.

Der Rammbock von Bayern München war in den letzten zwei Jahren Europas bester Torschütze und wird sich an der letzten Weltmeisterschaft in Russland 2018 rächen, bei der sie in der Gruppenphase ausgelassen wurden.

Neben dem bayerischen Stürmer hat das polnische Team auch andere wichtige Spieler der europäischen Elite, wie Piotr Zieliński aus Napoli; Wojciech Szczęsny, der Torhüter von Juventus; Arkadiusz Milik aus Marseille und Matty Cash von Aston Villa.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/





*Informationen in der Entwicklung