Die Agenda der argentinischen Mannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft: Italien am Horizont und das Freundschaftsspiel, das nach der Auslosung fiel

Das argentinische Team konzentriert sich bereits auf die Weltmeisterschaft in Katar. Obwohl die FIFA noch nicht definiert hat, wann das ausgesetzte Spiel mit Brasilien, das für die Qualifikationsspiele aussteht, ausgetragen wird, arbeiten Lionel Scaloni und sein Trainerteam mit AFA zusammen, um den bestmöglichen Zeitplan im Vorfeld der Weltmeisterschaft zu skizzieren.

Angesichts der Premiere des besten Männerfußballwettbewerbs der Nationalmannschaften mit einem für den 21. November geplanten Termin sind im Laufe des Jahres noch zwei freundliche Fenster übrig. Die erste wird im Juni sein, sobald die europäische Saison endet und in allen Wettbewerben eine globale Pause auf globaler Ebene eingelegt wird.

In diesem Fall hat Argentinien bereits die Planung für das Vorspiel gegen Italien in London für den nächsten 1. Juni geplant. Die argentinische Delegation wird sich in den letzten Mai-Tagen in England treffen und sich auf die Räumlichkeiten von Watford konzentrieren, einer Mannschaft, die in der Premier League spielt, um das Spiel gegen die von Roberto Mancini geführte Mannschaft vorzubereiten.

Nach einer Vereinbarung zwischen den Präsidenten von Conmebol und der UEFA werden sich der letzte Copa America-Champion und der brandneue Gewinner des Europacups, der den schweren Schlag erlitten hat, sich nicht für Katar zu qualifizieren, nachdem er in erster Instanz des Wiederholungskampfs gegen Nordmazedonien verloren hatte - beim legendäres Wembley-Stadion für die Finalissima.

„Es ist ein guter Test. Es ist eines der besten Teams der Welt. Es ist sehr wichtig für uns, nicht zu beurteilen, wo wir sind, sondern dass wir konkurrieren. Für uns ist es anregend. Wir analysieren bereits, wie sie spielen, und wissen, dass dies ein guter Test ist „, sagte der argentinische Trainer im Vorspiel gegen Venezuela über den Wert, sich den Italienern zu stellen.

Sobald das Spiel gegen die Nazionale vorbei ist, wollen Scaloni und die Regisseure, die die Nationalmannschaft begleiten, ein weiteres Freundschaftsspiel in Europa spielen. Ob auf englischem Gebiet oder anderswo, aber es gibt immer noch keinen bestimmten Rivalen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Auserwählten aus dem Alten Kontinent einen Termin für die neue Ausgabe der UEFA Nations League haben werden, daher wird es nicht möglich sein, ein Freundschaftsspiel gegen eine Nationalmannschaft dieses Kontinents zu koordinieren.

Wird Brasilien dann eine Option sein? Es bleibt noch zu definieren, wann und wo dieses Spiel ausgetragen wird, das durch die Invasion eines Polizeibeamten unterbrochen wurde und dass die FIFA beschlossen hat, es an einem neutralen Ort ausgetragen zu werden.

„Unsere Idee ist, dass wir, sobald die Ligen zu Ende sind, sechs, sieben Tage Training haben und sehen können, mit welchem anderen Gegner wir spielen können. Es sollte auch bedacht werden, dass die Jungen aus einer sehr langen Saison kommen. Damit muss man spielen, mit Training und mit den Ferien der Jungen. Es ist sinnlos, sie 25 Tage lang konzentrieren zu lassen. Wir werden damit spielen „, erklärte Scaloni über seine Idee, mit den in der Mittagspause einberufenen Spielern zusammenzuarbeiten.

Im September, etwa zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft, wird es von der FIFA einen neuen Doppeltag geben, an dem Nationalmannschaften Freundschaftsspiele spielen können. Dort, kurz nach Beginn der neuen Saison, wäre die Idee von Scaloni und dem Rest seines Trainerstabs, sich auf die Fußballer in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Eine der verwendeten Ideen wäre, in der Stadt Los Angeles ansässig zu sein und dort vor der Weltcuppremiere noch ein paar Spiele spielen zu können. Diese Planung scheint jedoch verwässert zu sein, nachdem die Gruppe C der Weltmeisterschaft mit Mexiko geteilt wurde.

Angesichts der Unmöglichkeit, sich europäischen Teams zu stellen, die erneut eine neue Phase der Nationenliga haben werden, war eine der Variablen, die an Stärke gewonnen hatten, die Bekämpfung der mexikanischen Mannschaft unter der Leitung von Gerardo Martino. Trainer Lionel Scaloni selbst warnte vor Doha, dass dieser Wunsch nach der Auslosung erloschen sei: „Er ist gefallen. Wir müssen nach einem anderen suchen. Er war mit Sicherheit der Einzige, der mehr oder weniger da war, der jetzt nach etwas anderem suchte. Zweifellos ist es bei Freundschaftsspielen, die gegen Rivalen spielen, nicht wichtig. Wir wissen sehr gut, wie wir spielen wollen. Natürlich möchte ich mich spielerisch auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, aber das Wichtigste ist, wie es uns geht.“

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft werden argentinische Fans vorerst nicht den klassischen Abschied in Argentinien haben. Mit der Änderung des Weltcup-Kalenders - von Juni bis November - wurde die Chance, dass es auf nationalem Boden ein Freundschaftsspiel geben wird, fast verworfen. Etwas, das sowohl Messi als auch Ángel Di María bereits nach der Niederlage gegen Vinotinto auf dem Boca-Gericht gesehen haben.

„Ich bin hier schon lange glücklich, denn bevor ich den Pokal gewonnen habe, ist es eine wundervolle Gruppe, die Leute lieben mich sehr und zeigen es mir immer mehr. Ich bin dankbar, nachdem die Tasse ganz natürlich fließt, hilft das Gewinnen, alles schöner und einfacher zu machen. Wir haben diesen letzten Tag beendet, weil ich nicht glaube, dass wir vor der Weltmeisterschaft nach Argentinien zurückkehren können „, sagte der Star, der sich in La Bombonera von der Öffentlichkeit verabschiedete.

Ein anderer, der auf das mögliche letzte Spiel auf argentinischem Boden verwies, war Fideo. „Ich werde mich nur für die enorme Liebe bedanken, die ich erhalten habe. Ich habe immer von allem geträumt, was ich in dieser schönen Nacht erlebt habe. Es war wahrscheinlich mein letztes Spiel mit diesem Shirt in Argentinien. Und sagen zu können, dass es eine wundervolle Nacht war, reicht nicht aus. Vielen Dank, danke und tausendmal danke „, sagte der Mann, der im Steinbruch von Rosario Central aufgetaucht ist und im Juni PSG verlassen könnte, weil sein Vertrag mit dem Pariser Team ausläuft.

Die Straße endet in Katar am Dienstag, dem 22. November, im Debütspiel gegen Saudi-Arabien im Lusail-Stadion, das in die Gruppe C startet. Dann wird es am Samstag, den 26. November, im Education City Stadium gegen Mexiko fortgesetzt. Die Schließung der Gruppenphase wird am Mittwoch, den 30. November gegen Polen im Lusail-Stadion geschlossen.

