Die 5 Rekorde, die Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar brechen konnte

Zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere kann Lionel Messi als Rekordmann für die Anzahl der Fußabdrücke angesehen werden, die er im Weltfußball hinterlassen hat. Der Wettbewerbsappetit des Kapitäns der Nationalmannschaft scheint jedoch nie befriedigt zu sein. In Katar 2022 wird der Rosarino den Ruhm suchen, der ihm bei den vorherigen Weltmeisterschaften verweigert wurde, aber er kann auch international mehrere Marken brechen.

1. ER WIRD EINER DER SPIELER SEIN, DIE DIE MEISTEN WELTMEISTERSCHAFTEN GESPIELT HABEN

Bisher nahmen nur vier pensionierte Fußballer an 5 Weltmeisterschaften teil. Sie sind die Mexikaner Antonio Carbajal (Brasilien 1950, Schweiz 1954, Schweden 1958, Chile 1962 und England 1966) und Rafael Márquez (Korea-Japan 2002, Deutschland 2006, Südafrika 2010, Brasilien 2014 und Russland 2018), der Deutsche Lothar Matthäus (Spanien 1982, Mexiko 1986, Italien 1990, USA 1994) und Frankreich 1998) und den Italiener Gianluigi Buffon (Frankreich 1998, Korea-Japan 2002, Deutschland 2006, Südafrika 2010 und Brasilien 2014).

El italiano Buffon fue el último futbolista en alcanzar la marca de cinco Mundiales disputados

Messi, der bereits Deutschland 2006, Südafrika 2010, Brasilien 2014 und Russland 2018 erlebt hat, wird diese ausgewählte Gruppe einholen, obwohl dies nicht die einzige sein wird: Cristiano Ronaldo wird Portugal beitreten, während die Mexikaner Guillermo Memo Ochoa und Andrés Guardado das tun werden dasselbe gilt für die aztekische Besetzung. Auf diese Weise wird Leo die Linie seiner Landsleute Diego Armando Maradona und Javier Mascherano überwinden, die vier Weltmeisterschaften bestritten haben.

Obwohl er noch nichts über seine Zukunft definiert hat, könnte der Rosarino der erste und einzige Spieler in der Geschichte sein, der an 6 Weltcups teilnimmt, wenn er vor der Veranstaltung in den USA, Mexiko und Kanada im Jahr 2026, dem Jahr, in dem er 39 Jahre alt sein wird, in Albiceleste weitermacht ( Cristiano und Ochoa werden 41 und Guardado 40 Jahre alt).

2. DIE MEISTEN SPIELE GESPIELT

Maradona, el argentino con más partidos en Mundiales (21); Lothar Matthäus, el de más encuentros a nivel global (25)

In diesem Artikel erscheinen wieder die Namen von Diego Armando Maradona und Javier Mascherano. Der Diez mit 21 Präsenzen ist der Argentinier, der bei Weltmeisterschaften am häufigsten das hellblaue und weiße Hemd trug. Der Jefecito folgt ihm mit 20. Messi vervollständigt das Podium mit 19, wenn er also in den drei Duellen um die Gruppenphase spielt, wird er die Linie seiner Landsleute überwinden und sein Spektrum erweitern (er ist bereits der Nationalmann mit den meisten Spielen der allgemeinen Geschichte).

Über das nationale Niveau hinaus strebt Messi danach, bei der Marke des Deutschen Lothar Matthäus zu bleiben, der während der fünf Weltmeisterschaften, die er gespielt hat, an insgesamt 25 Spielen teilgenommen hat. Wenn Lionel Scalonis Team das Halbfinale in Katar 2022 erreicht und der Pulga bei allen Verpflichtungen Minuten erzielt, erreicht er den Meister in Italien 90. Und wenn er ein hypothetisches Finale oder Duell um den dritten und vierten Platz bestreitet, wird es mit 26 passieren.

3. DIE MEISTEN MINUTEN GESPIELT

El italiano Paolo Maldini se mantiene como el futbolista con mayor cantidad de minutos disputados en Mundiales

Obwohl er nicht an fünf Weltcups wie dem oben genannten Quartett teilnahm, hatte der Italiener Paolo Maldini vier Weltcup-Events genug, um der Fußballer mit den meisten Minuten auf dem Platz in der Geschichte des Wettbewerbs zu werden. Er spielte sieben Spiele in Italien 90, sieben in den Vereinigten Staaten 94, fünf in Frankreich 98 und vier in Korea-Japan 2002. In diesen 23 Engagements sammelte er 2.217 Minuten.

Lionel Messi, der an Teilen von drei Spielen in Deutschland 2006 teilnahm, spielte alle fünf vollen Spiele Argentiniens in Südafrika 2010, war Zeuge aller sieben in Brasilien 2014 (einschließlich drei Extrazeiten) und absolvierte alle vier von Russland 2018, hat 1.624 Minuten gesammelt. Wenn Leo wie üblich vollständig spielt, erreichen die drei Duelle um die Gruppenphase 1.894 WM-Minuten. Um die Linie des italienischen Maldini zu überwinden (ohne auf Überstunden zurückgreifen zu müssen), muss Messi jede Minute mit einem Argentinien spielen, das das Halbfinale erreicht, und dann im Finale oder im Spiel um den dritten und vierten Platz spielt. Wenn der Rosarino in den sieben Spielen 90 'abschließt, erreicht er 2.254 Minuten.

4. DER SPIELER MIT DEN MEISTEN GEWONNENEN SPIELEN

El alemán Miroslav Klose es el de mayor cantidad de victorias en Mundiales: 17 en total (REUTERS/Eddie Keogh)

Der Deutsche Miroslav Klose, der 24 Spiele in seinen vier Weltcups (Korea-Japan 2002, Deutschland 2006, Südafrika 2010 und Brasilien 2014) gewann und einer seiner Landsleute Matthäus war, ist der Spieler mit den meisten Weltcupsiegen. Er sammelte insgesamt 17 für die großartigen Leistungen der Teuton-Besetzung: Er wurde 2002 Vizemeister, 2006 und 2010 Dritter und 2014 Meister (bei den letzten drei genannten Weltmeisterschaften war er der Henker von Messi und Argentinien).

Die Zahlen von Lionel Messi liegen in Bezug auf die Triumphe während der vier Weltmeisterschaften, die er gespielt hat, nicht weit zurück. Leo trug 2006 zu zwei albicelestialen Feierlichkeiten bei (in Serbien und Montenegro und Mexiko), vier im Jahr 2010 (Nigeria, Südkorea, Griechenland und Mexiko), fünf im Jahr 2014 (Bosnien und Herzegowina, Iran, Nigeria, Schweiz und Belgien) und einer im Jahr 2018 (Nigeria). Der Argentinier verzeichnete 12 Siege, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen bei den Weltmeisterschaften.

Es wird nicht einfach für ihn sein, Klose Marke zu erreichen, obwohl nichts unmöglich ist: Argentinien muss das Halbfinale erreichen, indem es alle seine Spiele gewinnt. Und wenn er ins Finale geht und alle Verpflichtungen gewinnt, wird Messi mit 18 zum Deutschen gehen.

5. DER FUSSBALLER, DER MEISTENS KAPITÄN SEINER NATIONALMANNSCHAFT WAR

Diego Maradona, el jugador que más veces usó la cinta de capitán en Copas del Mundo (Shutterstock)

Seit seinem Ausschluss aus der Weltmeisterschaft in den USA im Jahr 1994 hinterließ Diego Armando Maradona einen Rekord, den kein anderer internationaler Spieler überwinden konnte. Er abonnierte die Anzahl der Spiele, in denen er seine Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft leitete. Es waren insgesamt 16.

César Luis Menotti ernannte Daniel Passarella mit dem Armband in Spanien 82, aber Carlos Salvador Bilardo legte das Band bei den sieben Treffen in Mexiko 86 auf Zehn und die sieben in Italien 90. Alfio Basile hielt Pelusa mit dem C gegen Griechenland und Nigeria in der Band, bevor er positiv auf Anti-Doping-Kontrolle getestet wurde. Oscar Ruggeri war der Kapitän bei den Niederlagen gegen Bulgarien und Rumänien.

Maradona war 2010 der Trainer des albiceleste Teams in Südafrika. In diesem Wettbewerb legte Javier Mascherano das Band auf, aber als er sich im dritten Gruppenspiel gegen Griechenland ausruhte, trug Messi es einmal. Bereits 2014 in Brasilien schenkte ihm Alejandro Sabella das Armband bei den sieben Ausstellungen in Argentinien. Und das gleiche geschah mit Jorge Sampaoli in den vier Spielen, die er 2018 in Russland spielte. Das heißt, Leo war in 12 Spielen Kapitän der Nationalmannschaft.

Wenn Messi in der gesamten Gruppenphase nicht fehlt und Argentinien mindestens das Achtelfinale von Katar 2022 spielt, werden die 10 Albiceleste Maradona in der Anzahl der Weltcup-Kapitäne treffen.





LIONEL MESSI 19 WM-SPIELE

Deutschland 2006 :

El debut en las redes: contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006

· Argentinien 6-0 Serbien und Montenegro (trat 15′ ein und schoss ein Tor)

· Argentinien 0-0 Holland (Starter spielte 70′)

· Argentinien 2-1 nach Mexiko (36′ betreten und gespielt)

Südafrika 2010 :

Su estreno como capitán en Mundiales: contra Grecia en Sudáfrica 2010 (AFP)

· Argentinien 1-0 Nigeria (spielte die 90′)

· Argentinien 4-1 Südkorea (90′ gespielt)

· Argentinien 2:0 Griechenland (Kapitän und spielte die 90′)

· Argentinien 3-1 Mexiko (spielte die 90′)

· Argentinien 0-4 Deutschland (spielte die 90′)

Brasilien 2014 :

Leo, más cerca que nunca de la gloria eterna en Brasil 2014

· Argentinien 2-1 Bosnien und Herzegowina (Kapitän, spielte die 90′ und schoss ein Tor)

· Argentinien 1:0 Iran (Kapitän, spielte die 90′ und schoss ein Tor)

· Argentinien 3-2 Nigeria (Kapitän, spielte die 90′ und erzielte zwei Tore)

· Argentinien 1-0 Schweiz (Kapitän und spielte die 120′)

· Argentinien 1:0 Belgien (Kapitän und spielte die 90′)

· Argentinien 0-0 Holland (Kapitän und spielte die 120′)

· Argentinien 0-1 Deutschland (Kapitän und spielte die 120′)

Russland 2018 :

Messi en su último Mundial: fue Rusia 2018 (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

· Argentinien 1-1 Island (Kapitän und spielte die 90′)

· Argentinien 0-3 Kroatien (Kapitän und spielte die 90′)

· Argentinien 2-1 Nigeria (Kapitän, spielte die 90′ und schoss ein Tor)

· Argentinien 3-4 Frankreich (Kapitän und spielte die 90′)





DIE ZAHLEN VON LIONEL MESSI

Gespielte Weltmeisterschaften: 4

Gespielt: 19

Protokoll vor Gericht: 1.624

Spiele als Captain: 12

Spiele gewonnen: 12

