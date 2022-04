Der Wirtschaftskrieg verbreitet Schäden und Verluste über die Ukraine hinaus

FILE PHOTO: A model of the natural gas pipeline is placed on Russian rouble banknote and a flag in this illustration taken, March 23, 2022. REUTERS//File Photo

Westliche Sanktionen für die Invasion der Ukraine treffen Russen aus Großstädten. Die meisten Geschäfte, in denen sie eingekauft haben, insbesondere die jüngsten, sind geschlossen. Ihre Handys funktionieren nicht mehr so wie früher. Sie haben keinen Zugang zu globalen sozialen Medien. In Supermärkten mangelt es an Produkten. Auf der anderen Seite zittert Europa. Es ist kalt. Wenn Sie nicht in Rubel bezahlen, haben Sie kein russisches Benzin. In Deutschland und Österreich gibt es bereits eine Rationierung. Die Regierungen befürchten, dass sich Unzufriedenheit nicht nur gegen Putin, sondern auch gegen sie richtet. Der Krieg um wirtschaftliche Mittel ist bereits da.

Eine mittelgroße Tasse Kaffee in Moskau ist bereits zu einem unwirklichen Luxus geworden. Es kostet so viel wie ein Mittagsmenü in einem Restaurant, das von Staatsangestellten überfüllt ist. Ein Nespresso, der zuvor in jeder zentralen Straße in Moskau oder St. Petersburg zur Hand war, verschwand. In den Geschäften gibt es noch einige mitteleuropäische Coca-Colas und Schokoladen. Der Rest, alle national oder nicht existieren.

Die Schaufenster sind dunkel oder mit Pappe und Holz verkleidet. Uniqlo, H&M, Sony, Zara, Pull&Bear, Sephora, Jo Malone, Starbucks, Samsung, McDonalds, Ikea, Dolce & Gabanna, Apple und Gucci schlossen alle ihre Filialen. Mehr als 500 internationale Unternehmen stellten ihren Betrieb ein. Ein neuer eiserner Vorhang fiel auf Russland und diejenigen, die es am meisten fühlen, sind die jungen Leute, die nach dem Fall der Sowjetunion geboren wurden. Sie sind es gewohnt, auf europäische Weise zu leben und dasselbe zur Hand zu haben wie jeder in ihrem Alter aus London oder Athen. Jetzt suchen sie nach Anwendungen, um zu lernen, wie sie ihre Handys und Computer besser pflegen können, die sie nicht lange gegen neue Modelle austauschen können.

Die Russen wandten sich einige Stunden vor Inkrafttreten der vom Westen verhängten Sanktionen massiv an große internationale Warengeschäfte wie dieses in Ikea. Reuters/Mitarbeiter/Dateifoto

Russische Familien leiden unter einem drastischen Rückgang des Lebensstandards. Sie waren bereits von einer zweijährigen Rezession und einer hohen Inflation betroffen, die jetzt durch den Zusammenbruch des Rubels angeheizt wurde. Das Centre for Economic and Business Research (CEBR) in London warnte diese Woche in einer Studie, dass „die Kombination aus Sanktionen, steigenden Importkosten und steigenden Preisen für Rohstoffe und Lebensmittel Putins Krieg zu einem schweren Schlag für den Lebensstandard macht, dass es für die Kreml zum Ausgleich.“ Und es geht davon aus, dass die Löhne in den nächsten zwei Jahren real um ein Viertel sinken werden. Für dieses Jahr wird ein Rückgang des BIP zwischen 10 und 20% geschätzt.

Obwohl niemand genau wissen kann, welche wirklichen Konsequenzen es haben wird. Sanktionen wirken sich auf die gesamte Produktionskette aus. Die russische Technologiebranche ist stark von westlichen Produkten abhängig, die nicht mehr vermarktet werden, was den Preis für Tochterprodukte erhöht. „Was in den Geschäften übrig ist, kostet doppelt so viel, ich kann es nicht kaufen. Wenn mein Telefon kaputt geht, weiß ich nicht, was ich tun werde: In Russland gibt es keine Unternehmen, die Technologie herstellen „, sagte Katia, ein 21-jähriges Mädchen, in einem Interview mit The Telegraph.

Was den Rest der Russen am meisten beunruhigt, ist der mögliche Mangel an Medikamenten. Während Labore wie Pfizer-BionTech und GlaxoSmithKline weiterhin wichtige Informationen liefern, fehlt es bereits an retroviralen Medikamenten für HIV-Patienten und an Medikamenten zur Behandlung von Krebs. Es gibt auch eine kollektive Hysterie, die zu Engpässen in Apotheken und Supermärkten führt. Es wurde bekannt, dass Tampons und Damenbinden bald ausgehen würden, und gestern waren die Warteschlangen der Frauen vor den Geschäften, in denen sie verkauft wurden, endlos. Der Verkauf von Toilettenpapier ist auf fünf Rollen pro Person beschränkt.

Wladimir Putin kündigte am Donnerstag an, dass er kein Gas in ein Land verkaufen werde, wenn sie die Rechnung nicht in Rubel bezahlen. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kreml über REUTERS

Der Sales Center Council der Regierung Wladimir Putin sucht bereits nach chinesischen und anderen asiatischen Unternehmen, die weiterhin mit Moskau handeln wollen und die übrig gebliebenen ersetzen können. Und diejenigen, die noch übrig sind, haben ihren Umsatz als Hersteller von Huawei- und Xiaomi-Handys bereits erheblich gesteigert.

In Europa haben Sanktionen auch Auswirkungen. Die von der russischen Seite auferlegten. Der Norden des Kontinents ist auf russisches Gas und Öl angewiesen, um Häuser in den Überresten dieser Winterkälte zu heizen. Die Websites der britischen Energieversorger brachen am Donnerstag zusammen, als die Kunden sich beeilten, einen Tag vor dem Anstieg der Preise Gas- und Stromzählerstände Ab April wird die Grenze der am häufigsten verwendeten Tarife in einem komplizierten Umfang, der von der britischen Energieregulierungsbehörde auferlegt wurde, um 54% steigen, was bedeutet, dass die Energiekosten von rund 22 Millionen Kunden um Hunderte von Pfund steigen werden.

Verbraucherberatungsgruppen haben den Bürgern geraten, vor Inkrafttreten der Erhöhung am Freitag Messwerte ihres Strom- und Gasverbrauchs einzureichen - ja, Unternehmen glauben, was Kunden, die ausgegeben haben, sagen -, um zu vermeiden, dass ihnen ein höherer Satz für die zuvor verbrauchte Energie in Rechnung gestellt wird. Viele beschweren sich jedoch in sozialen Netzwerken, weil die Standorte von Unternehmen wie British Gas, Shell Energy oder Iberdrola aus Spanien den Betrieb nicht zulassen. Die Regierung von Boris Johnson fühlt sich unter Druck der Bevölkerung, und im Parlament gibt es Reden, in denen sein Rücktritt gefordert wird.

Deutschland und Österreich haben Rationierungspläne eingeleitet, da die Gasversorgung im Zahlungskonflikt mit Russland möglicherweise unterbrochen werden könnte. Moskau verlangt von „unfreundlichen“ Ländern, ihr Gas ab dem 1. April in Rubel zu bezahlen, aber die Europäische Union, die hauptsächlich in Euro zahlt, lehnte die Idee ab. Am Mittwoch schien der Russe in einem Telefongespräch zwischen Wladimir Putin und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz die Maßnahme zu relativieren. „Zahlungen würden weiterhin ausschließlich in Euro geleistet und wie gewohnt an die Gazprom Bank überwiesen, die nicht von Sanktionen betroffen ist“, sagte er laut einer offiziellen Erklärung der deutschen Regierung. Am nächsten Tag verabschiedete sich Putin. Er kündigte an, dass er die Gaslieferungen nach Westeuropa unterbrechen werde, es sei denn, Käufer eröffnen „Rubelkonten bei russischen Banken“. „Niemand verkauft uns etwas umsonst, und wir werden auch keine wohltätigen Zwecke leisten, das heißt, bestehende Verträge werden ausgesetzt“, fügte er hinzu.

US-Präsident Joe Biden kündigte an, dass er in den nächsten sechs Monaten eine Million Barrel Öl pro Tag aus strategischen Reserven freisetzen wird. Reuter/Kevin Lamarque

US-Präsident Joe Biden reagierte auf die Bedrohung, indem er den größten Anteil an Treibstoff aus seinen strategischen Reserven seit seiner Gründung im Jahr 1975 freisetzte. In den nächsten sechs Monaten werden es 180 Millionen Barrel Öl sein. „Unsere Preise steigen aufgrund von Putins Aktion. Es gibt nicht genug Vorrat. Und unter dem Strich müssen wir, wenn wir wollen, dass die Gaspreise niedriger sein sollen, jetzt mehr Ölvorräte haben.“ Weltweit herrscht bereits ein Mangel an Dieselöl, und der Preis für Kraftstoffe, die alle anderen Zölle anzieht, wird voraussichtlich in den kommenden Tagen einen Rekordwert erreichen. Ein Problem, das sich weltweit auswirken wird. Viele Ökonomen warnen davor, dass dieser Krieg uns zu einer tieferen Rezession führen könnte als 2008.

Jedenfalls ist für Europäer immer noch eine Hintertür offen. Westliche Sanktionen zielen darauf ab, die russische Wirtschaft zu lähmen und die Währung, den Rubel, zu gefährden. Die Gazprom Bank, die Energieverträge verwaltet, war jedoch nicht sanktioniert und konnte westliche Währungen in Rubel umwandeln. Ein Zugeständnis an Europas starke Abhängigkeit von russischer Kohle, Öl und Erdgas. Mehr als 40% des von Europa importierten Gases stammen aus Russland. Laut Bruegel, dem Brüsseler Wirtschaftsinstitut, könnten Europas Energiezahlungen an Russland, die aufgrund steigender Preise gestiegen sind, im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich 850 Millionen Dollar pro Tag erreichen.

Die Ironie ist, dass die russische Gaspipeline, die Europa erreicht, das Gebiet der Ukraine durchquert. Bisher hat die Kiewer Regierung eine Steuer erhoben, um dies zuzulassen. Und die neue Gaspipeline, die unter der Ostsee gebaut wurde und direkt von St. Petersburg nach Berlin führt, fiel in die wirtschaftliche Kontroverse der russischen Invasion und wurde nie eröffnet. Es ist ein weißer Elefant, der ein verfluchtes Denkmal für diesen Krieg blieb.