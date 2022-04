Der seltsame Moment, als Erik Rubin einen Drei-Wege-Kuss mit Benny Ibarra und dem Goldenen Skorpion vorschlug

Timbiriche war in den 1980er Jahren eine der bekanntesten Bands in Mexiko. Songs wie Kisses of Ash, Wenn es nicht jetzt ist oder ich renne, fliege ich, ich beschleunige in den jungen Leuten dieser Zeit rumpelte.

Die Gruppe bestehend aus Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erick Rubín, Paulina Rubio und Diego Schoenning war jedoch nicht ohne Geheimnisse, und bei dieser Gelegenheit wurde eine ziemlich seltsame enthüllt.

Es geschah alles, als der Komiker Alex Montiel, besser bekannt als The Golden Scorpion, in die Proben der Cumbia Machine Tour einbrach, wo einige ehemalige Timbiriches das Publikum und Künstler wie La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, Kalimba, begeistern werden. Ely Guerra, wird ebenfalls vorgestellt. Raymix, Venus und Mia Rubin.

Mit seinem charakteristischen Sinn für Humor interviewte The Scorpion mehrere der Prominenten, die sich im Gehege befanden, und versuchte bald, einige Details über die ehemalige Gruppe der Achtziger zu enthüllen.

Die Sänger sagten, dass unter den Mitgliedern der Band „Sabber geteilt“ wurde

Während der Kämpfer mit Benny Ibarra sprach, fragte er ihn bald, ob es wahr sei, dass alle Mitglieder von Timbiriche „Sabber geteilt“ hätten. Zu dem Ibarra sagte, ohne schockiert zu sein, dass dies passiert war.

„Sagen wir ja, da wir alle etwas über Liebe gelernt haben, hatten wir plötzlich passende Freundinnen“, sagte Benny.

Angesichts dessen war Alex Montiel bald überrascht und wies darauf hin, dass es vielleicht an der Zeit sei, „eine Schleimkette zu bilden“.

In diesem Moment wurde Erik Rubín in den Vortrag aufgenommen und ohne viel Nachdenken gab er heraus, dass es das Beste wäre, sich drei zwischen ihm, Benny und dem Skorpion, zu küssen.

Aber auf Drängen des Komikers der „Sabberkette“ sagte Rubín, dass das nicht nötig sei, weil „jeder sich bereits kannte“.

Die Tour beginnt diesen Freitag (Foto: Instagram)

Zu diesem Zeitpunkt erklärten die Sänger, dass Benny Paulina Rubio geküsst habe und Erik Rubín sich auch mit dem Goldenen Mädchen geküsst habe, aber Ibarra wies auch darauf hin, dass er sich zuvor mit Thalia geküsst hatte.

„Wir waren Kinder“, sagten sie einfach.

In anderen Fragen hob der Skorpion die Tatsache hervor, dass Mia Rubín, Tochter des ehemaligen Timbiriche, ebenfalls in die Cumbia Machine Tour aufgenommen wurde, scherzte jedoch bald, dass dies Andrea Legarretas Strategie gewesen war, ihren Ehemann im Auge zu behalten und sich nicht „schlecht zu benehmen“.

Es sei daran erinnert, dass Erik kürzlich bei einem Treffen mit der Presse kommentierte, dass er an diesem Freitag, dem 1. April, mit diesen Konzerten beginnen werde.

Benny Ibarra war mit der Situation nicht unzufrieden (Foto: Instagram @BennyIbarra)

„Die Wahrheit ist so aufgeregt, denn morgen beginnen die Generalproben, zum ersten Mal werden wir die gesamte Besetzung zusammen sein und es erfüllt mich mit Aufregung, weil wir eine sehr gute Resonanz hatten“, sagte er vor dem bevorstehenden Start der Tour, die in der Mexico City Arena stattfinden wird.

Erik bestätigte auch, dass Paulina Rubio bald dem Cumbia-Projekt beitreten wird, und sagte, dass es die Dolmetscherin von Causa y Efecto war, die Interesse an einer Integration in das Konzept zeigte:

„Ich muss sie nicht überzeugen, sie war diejenige, die mit mir gesprochen hat, nun, ich hatte mit ihr gesprochen, um sie einzuladen, ja, wie ich Ihnen sagte, später wird sie beitreten. Es ist im Grunde eine Tatsache, dass sie diejenige war, die mit mir gesprochen hat, um zu sehen, wann es möglich war, selbst jetzt die Daten, an denen wir zusammengestoßen waren, aber später ja, sie und andere Künstler, viele andere „, bestätigte Andrea Legarretas Ehemann.

