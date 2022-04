Der brasilianische Trainer erwartete, welche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar überraschen wird

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Brazil coach Tite arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Die brasilianische Nationalmannschaft ist aufgrund ihrer Leistung und ihrer Eigennamen einer der besten Kandidaten für den Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar, obwohl sie dafür in der ersten Phase ein schwieriges Gebiet durchlaufen muss. Für Gruppe G muss sie an Serbien, der Schweiz und Kamerun gemessen werden. Aus diesem Grund weisen einige darauf hin, dass es sich um die „Death Group“ handeln könnte, was ihr Trainer nicht glaubt.

„Weder Tod noch Lebensgruppe, jeder hat immer ein gewisses Maß an Schwierigkeit. (In einem anderen Bereich) Es gibt Portugal mit Uruguay, Südkorea und Ghana... „, sagte Tite, der nach seiner Erfahrung in Russland 2018 seine zweite Weltmeisterschaft an der Spitze der Mannschaft seines Landes führen wird.

Eine der am häufigsten wiederholten Fragen zu Tite bezog sich auf die Unmöglichkeit der südamerikanischen Teams, sich in der letzten Halbzeit mit denen Europas zu messen, und ob dies ein Nachteil war. Der Trainer bestand darauf, dass, obwohl dies nicht ideal ist, alle Teams unter dieser Realität leiden werden, und warnte, dass viele über das Niveau der Conmebol-Teams erstaunt sein werden. „Eine tolle Zeit zu erreichen ist der Schlüssel. Zu sagen, dass Südamerikaner stark sind und dass die Europäer möglicherweise nicht stark sind... Du wirst von Ecuador überrascht sein, was? Hör dir an, was ich sage.“

Das Team um Gustavo Alfaro wird im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Gruppe A gegen Katar debütieren und dann gegen die Niederlande und den Senegal antreten. Für Tite werden die Europäer nicht erwarten, auf einen Gegner wie Ecuador zu treffen, der in den Qualifikationsspielen den dritten Platz belegte und ein hohes Niveau zeigte.

Así quedó la zona de grupos del Mundial de Qatar

Auf der anderen Seite freute sich der Zweitplatzierte von Amerika, dass sein Debüt drei Tage nach Beginn des Wettbewerbs stattfindet: „Jedes Mal, wenn Sie mit den Spielern trainieren können, ist Training von Vorteil“, sagte er im Dialog mit brasilianischen Medien.

„Ich habe das Schweizer Spiel gesehen, sie haben in den Qualifikationsspielen direkt hinter uns gespielt. Es war gegen Italien, sie lagen von Anfang an mit 1:0 und schafften fast 2:0, aber am Ende zogen sie. Sie sind Weltklasse, ein hohes Niveau, also müssen wir auch auf hohem Niveau spielen „, kommentierte er, was ihr zweites Spiel sein wird, da das Debüt gegen Serbien sein wird.

LESEN SIE WEITER: