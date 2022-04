Der Befehlshaber der Polizei von Pereira wurde wegen der angeblichen Montage eines Drogentopfs im Haus einer 93-jährigen Großmutter zurückgezogen

Der Rückzug von Oberst Aníbal Villamizar, Polizeikommandant in Pereira (Risaralda) in der Kaffeeregion, war die erste Folge eines falschen gerichtlichen Positivs in dieser Stadt, in der das Haus einer 93-jährigen Großmutter bei einem Ereignis des Verteidigungsministeriums abgerissen wurde. nachdem die Behörden versichert hatten, dass dort eine Drogerie betrieben wurde und dass es sich auch um eine Höhle für Räuber handelte, die die Bewohner des Viertels La Libertad auspeitschen ließen.

Laut Polizeiquellen, die sich im Semana-Magazin konsultierten, wurde Villamizar aufgrund der angeblichen Unregelmäßigkeiten, die beim Abriss des Hauses des älteren Erwachsenen auftraten und denen der Minister selbst, Diego Molano, am vergangenen Freitag, dem 18. März, den Vorsitz hatte, von seinem Posten entbunden.

In der Zeitung El Tiempo erinnerten sie sich daran, dass der Bürgermeister der Stadt Matecaña, Carlos Maya, aus diesem Grund die Untersuchung des Geschehens beantragte, weshalb eine Disziplinarkommission der Polizei in diese Stadt geschickt wurde.

„In einem anständigen Land sollten die Menschen, die den Abriss des angeblichen Fehlpositivs angeführt haben, beiseite treten, damit die Untersuchung voranschreitet und allen Pereiranern Ruhe gibt“, betonten sie, was der lokale Präsident sagte.

In dem Fernsehnachrichtenbericht Noticias Uno sagte am vergangenen Wochenende, dass die Angehörigen des älteren Erwachsenen berichteten, dass die Polizei vor dem von Molano geleiteten Sicherheitsereignis eine Montage durchgeführt habe, an der sogar Straßenbewohner teilnahmen, um den Ort wie ein Einzelhandelsgeschäft aussehen zu lassen narkotische Medikamente.

„Sie war sich ihres Hauses immer bewusst und wollte dort nicht gehen“, sagte Carlos Andrés Sánchez, einer der Enkelkinder, denen das Haus gehört, den Nachrichten.

In diesem Medium gaben sie auch an, dass der ältere Erwachsene vor einem Monat akzeptiert hatte, aufgrund ihrer senilen Demenz in ein Haus verlegt zu werden, das durch das Bürgermeisteramt von Pereira geht, und das Haus wurde von einem der Kinder der Frau beaufsichtigt, das auch ein älterer Erwachsener ist.

Während seiner Zeit bei RCN Radio gab der Enkel der betroffenen Frau an, dass zwar ein Befehl zum Abriss des Hauses bestand, dieser Prozess jedoch darauf zurückzuführen war, dass das Haus vom Ruin bedroht war, aber nicht, weil es mit dem Drogenhandel in Verbindung gebracht wurde.

„In der Tat haben wir am Freitag festgestellt, dass das Haus abgerissen wurde, weil es 10 Jahre lang ein Topf war, als wir Papiere haben, die besagen, dass das Haus nie auf Drogenhandel zurückzuführen war, sondern einfach auf Verschlechterung und Zusammenbruch. Sogar meine Großmutter lebte dort bis vor einem Monat und wurde vom Büro desselben Bürgermeisters für ein vorübergehendes Zuhause in La Florida gebracht „, sagte Sanchez auf dieser Station.

Minister Molano versicherte jedoch, dass es sich um eine Höhle für Räuber, Verkäufer und Drogenkonsumenten handele.

„An einem Ort des Konsums entstehen Zonen der Angst. Ich bin mir sicher, dass nachts niemand vorbeischauen wollte. Der ältere Erwachsene hat Angst, die Eltern, die das Viertel La Libertad durchqueren mussten, hatten Angst vor ihnen „, sagte der Beamte, als er über dieses angebliche Ergebnis von Plan 1.000 gegen Mikrohandel sprach.

Aber Tage vor dem Ereignis gingen laut dem Enkel des betroffenen älteren Erwachsenen Mitglieder der Sicherheitskräfte zum Haus, und mit seiner Erlaubnis und der seines Vaters traten sie ein, um einige Bilder vom Inneren des Hauses zu machen. Zu einer Zeit, als Sanchez gehen musste und sein Vater in Ruhe gelassen wurde, betraten die Uniformierten offenbar einige Straßenbewohner, um so zu tun, als wäre er ein Topf des Mikrohandels.

„Was wir wussten, war, dass ich am Donnerstag selbst die Tür für die Polizei geöffnet habe, weil Sie ihnen vertrauen, sie kamen mit einer Kamera herein, die sie im Haus aufgenommen haben, aber zu einer Zeit, als ich ging, mein Vater und sie verstrickten ihn, kamen einige Obdachlose herein und zeichneten sie beim Verzehr im Haus auf“, sagte der Enkel auf RCN Radio.





