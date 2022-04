Das war Gabriel Quadris Entschuldigung, nachdem er Salma Luévano „Sir“ genannt hatte

Am Nachmittag des 31. März wurde der Abgeordnete der Nationalen Aktionspartei (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, aufgrund seines transphoben Kommentars vor der Abgeordnetenkammer heftig kritisiert.

Da die Stellvertreterin während der Sitzung Salma Luévano als „Sir“ bezeichnete, obwohl sie sich als Frau identifiziert, die von verschiedene Mitglieder politischer Parteien, die auf beiden Seiten des Spektrums positioniert sind, hauptsächlich die National Regeneration Movement ( Morena), die Institutionelle Revolutionäre Partei (PRI) und die PAN selbst.

Danach akzeptierte Quadri in einem Interview mit der Journalistin Azucena Uresti, dass es zu viel von ihm war, sie Sir zu nennen, und räumte ein, dass „es ein Übermaß und ein Fehler war, also werde ich sie ab heute als Frau und als Stellvertreterin bezeichnen“.

Er sagte auch, dass er bereits nach den Ablehnungsbekundungen verschiedener Mitglieder des Hauses um Entschuldigung gebeten habe.

Quadri wurde mehrfach als Transphobie für seine Kommentare gegen die Gemeinschaft und die Geschlechterideologie herausgegriffen (FOTO: RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO.COM)

Dies geschah während der Debatte über die Reform der psychischen Gesundheit, als der blaue und weiße Abgeordnete einen Vorbehalt einreichte, um Eltern oder Erziehungsberechtigten zu verbieten, Entscheidungen mit medizinischen Interventionen und Verfahren im Zusammenhang mit der Transkinderschaft zu treffen.

Also schlug die Kongressabgeordnete Luévano Quadri vor und erwähnte: „Als stolze Transfrau möchte ich dem Mann sagen, dass er sehr falsch liegt und dass er sich daran erinnert, dass er Kinder und Familien hat und dass sie hoffentlich dort den Mund halten werden“.

Angesichts dieser Antwort erklärte der blau-weiße Abgeordnete, dass „Herr Luévano mich innerhalb der Plenarsitzung bedroht und dass er kein Argument zu dem Thema vorbringt, mit dem wir uns befassen, er beleidigt und disqualifiziert nur“.

Nach dieser Bemerkung drückten mehrere Gesetzgeber und Gesetzgeber ihre Ablehnung der Kommentare des Panisten aus. Die stellvertretende Cynthia Iliana López Castro von der PRI-Bank forderte Quadri auf, sich öffentlich zu entschuldigen. „Wir respektieren alle Frauen, alle Abgeordneten und alle Mexikaner, die seit vielen Jahren in diesem Land gekämpft haben, weil es keine Diskriminierung gibt.“

Nach mehreren weiteren Reden entschuldigte sich Quadri bei Luévano, weil „ich eingestehe, dass ich einen Fehler begangen habe, einen rhetorischen Übermaß, aber dass er auch im Zusammenhang mit Verleumdungen und Beleidigungen aufgetreten ist, die von diesem Teil ausgehen“, versicherte der Abgeordnete, der später darum bat, den Ausdruck zu entfernen die Zeitung debattiert.

Quadri bezeichnete Abgeordnete Sandra Luévano als „Sir“ (Foto: Twitter/ @SalmaLuevano)

Schließlich, am Ende der Sitzung, übernahmen die Gesetzgeber den Vorstand aus Protest, was die Panista dazu veranlasste Kommentar auf seinem Twitter, der Mitglieder von San Lazaro dafür verantwortlich macht, was mit ihm oder seiner Familie passieren könnte.

Ebenso stellte sich Minister Arturo Zaldívar gegen die Kommentare des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2012 und argumentierte, Transphobie sei ein Hass, der aus Unwissenheit und Intoleranz hervorgegangen sei.

„Heute und immer ist Transphobie inakzeptabel. Es ist Hass, der aus Unwissenheit und Intoleranz entsteht. Es ist das Produkt der Arroganz derer, die sich überlegen fühlen und die einzige Wahrheit besitzen, aber tief im Inneren herrscht Angst davor, wer anders ist. Alle Rechte für alle Menschen.“

Die Gesetzgeberin Salma Luevano hatte aufgrund einer Bemerkung, auf die sie hinwies, bereits eine Beschwerde gegen Gabriel Quadri eingereicht Transgender-Gesetzgeber als „Morenas Männer, Frauenkleider, groß und kräftig“.

