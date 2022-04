Das komplette Spiel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Die Auslosung für die Weltmeisterschaft in Katar wurde bereits abgehalten, und jetzt müssen nur noch einige organisatorische Fragen definiert werden, wie die Verteilung der Trainingszentren für einige Auswahlen und Zeitpläne der Treffen. Das Eröffnungsspiel des Wettbewerbs findet um 7 Uhr (argentinische Zeit) im Al Thumama Stadium zwischen Senegal und den Niederlanden statt. Später, in der Zentralzeit (um 13 Uhr Argentinien) werden die Einheimischen Katar und Ecuador von Gustavo Alfaro gegenüberstehen.

Die Gruppenphase dauert 12 Tage: von Montag, den 21. November bis Freitag, den 2. Dezember. Und sobald die erste Phase vorbei ist, wird es Kontinuität geben, da es am Samstag 3/12 zwei Spiele geben wird, die dem Achtelfinale des Wettbewerbs entsprechen, die sich in den nächsten drei Tagen wiederholen werden.

Die erste Pause findet statt, sobald das Achtelfinale vorbei ist: Am Mittwoch, den 7.12. und Donnerstag, den 8.12., findet keine WM-Aktivität statt. Die Wiederaufnahme erfolgt am Freitag, den 9. mit zwei Spielen für das Viertelfinale (genau wie am Samstag, den 10.). Ein weiteres zweitägiges Intervall wird vor dem Halbfinale aufgezeichnet (eines wird am Dienstag, den 13. und ein weiteres am Mittwoch, den 14. sein), ein identisches Intervall für die Verlierer dieser Runde, die am Samstag 17/12 den dritten und vierten Platz erreichen werden, und eine längere Zeitspanne von drei/vier Tagen für die Finalisten.

Die FIFA bestätigte auch die Gruppenphasenpläne in Katar von 13:00 (Argentinien 7), 16:00 (Argentinien 10), 19:00 (Argentinien 13) und 22:00 Uhr (Argentinien 16).

Spiel-Zeiten :

Argentinien: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 und 16:00 Uhr.

Kolumbien: 05:00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 Uhr.

Mexiko: 05:00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00 Uhr.

Peru: 05:00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 Uhr.

Brasilien: 07:00, 10,00, 12,00, 13,00 und 16,00 Stunden.

Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

• GRUPPENPHASE

MONTAG, 21. NOVEMBER

7:00 Senegal-Niederlande (Gruppe A)

13:00 Katar-Ecuador (Gruppe A) *

10:00 England-Iran (Gruppe B)

16:00 US-UEFA Hoffnungslauf (Gruppe B)

*Argentinische Zeit





DIENSTAG, 22. NOVEMBER

7:00 Argentinien-Saudi Arabien (Gruppe C)

13:00 Mexiko-Polen (Gruppe C)

10:00 Dänemark-Tunesien (Gruppe D)

16:00 Frankreich-Repechage Conmebol vs. Asien (Gruppe D)





MITTWOCH, 23. NOVEMBER

10:00 Deutschland-Japan (Gruppe E)

13:00 Spanien - Convacaf Hoffnungslauf gegen Ozeanien (Gruppe E)

7:00 Marokko-Kroatien (Gruppe F)

16:00 Belgien-Kanada (Gruppe F)





DONNERSTAG, 24. NOVEMBER

7:00 Schweiz-Kamerun (Gruppe G)

16:00 Brasilien-Serbien (Gruppe G)

10:00 Uruguay-Südkorea (Gruppe H)

13:00 Portugal-Ghana (Gruppe H)





FREITAG, 25. NOVEMBER

10:00 Katar-Senegal (Gruppe A)

13:00 Niederlande-Ecuador (Gruppe A)

7:00 Iran-UEFA Hoffnungslauf (Gruppe B)

16:00 England-Vereinigte Staaten (Gruppe B)





SAMSTAG, 26. NOVEMBER

10:00 Polen-Saudi Arabien (Gruppe C)

16:00 Argentinien-Mexiko (Gruppe C)

7:00 Tunesien-Repechage Conmebol gegen Asien (Gruppe D)

13:00 Frankreich-Dänemark (Gruppe D)





SONNTAG, 27. NOVEMBER

7:00 Japan-Convacaf Hoffnungslauf gegen Ozeanien (Gruppe E)

16:00 Spanien-Deutschland (Gruppe E)

10:00 Belgien-Marokko (Gruppe F)

13:00 Kroatien-Kanada (Gruppe F)





MONTAG, 28. NOVEMBER

7:00 Camerún-Serbia (Gruppe G)

13:00 Brazil-Suiza (Gruppe G)

10:00 Südkorea Ghana (Gruppe H)

16:00 Portugal-Uruguay (Gruppe H)





DIENSTAG, 29. NOVEMBER

12:00 Niederlande-Katar (Gruppe A)

12:00 Ecuador-Senegal (Gruppe A)

16:00 England-Wiederholung UEFA (Gruppe B)

16:00 Iran-Vereinigte Staaten (Gruppe B)





MITTWOCH, 30. NOVEMBER

16:00 Saudi-Arabien-Mexiko (Gruppe C)

16:00 Polen-Argentinien (Gruppe C)

12:00 Tunis-Frankreich (Gruppe D)

12:00 Denmark-Repechage Conmebol vs. Asien (Gruppe D)





DONNERSTAG, 1. DEZEMBER

16:00 Japan-Spanien (Gruppe E)

16:00 Deutschland-Convacaf Hoffnungslauf vs. Ozeanien (Gruppe E)

12:00 Kroatien-Belgien (Gruppe F)

12:00 Kanada-Marokko (Gruppe F)





FREITAG, 2. DEZEMBER

16:00 Camerún-Brasil (Gruppe G)

16:00 Serbien-Suiza (Gruppe G)

12:00 Südkorea Portugal (Gruppe H)

12:00 Ghana-Uruguay (Gruppe H)





• ACHTELFINALE

Samstag, 3. Dezember:

12:00 Uhr 1 gegen 2 B (49)

16:00 Uhr 1C gegen 2D (50)

Sonntag, 4. Dezember:

12:00 1D gegen 2C (52)

18:00 Uhr 1B gegen 2 A (51)

Montag, 5. Dezember:

12:00 1E gegen 2F (53)

18:00 Uhr 1 G gegen 2 Uhr (54)

Dienstag, 6. Dezember:

12:00 1F gegen 2E (55)

18:00 Uhr 1H gegen 2G (56)





• VIERTELFINALE

Freitag, 9. Dezember:

12:00 G53 gegen G54 (58)

18:00 G49 gegen G50 (57)

Samstag, 10. Dezember:

12:00 G55 gegen G56 (60)

18:00 G51 gegen G52 (59)





• HALBFINALE

Dienstag, 13. Dezember:

18:00 G57 gegen G58 (61)

Mittwoch, 14. Dezember:

18:00 G59 gegen G60 (62)





• DRITTER PLATZ

Samstag, 17. Dezember

18:00 Khalifa Internacional Stadion





• ENDGÜLTIG

Sonntag, 18. Dezember

18:00 Lusail-Stadion

LESEN SIE WEITER: