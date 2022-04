Das INE ordnete die Entfernung spektakulärer und bemalter Zäune zugunsten von AMLO für den Widerruf des Mandats an

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Die Beschwerde- und Beschwerdekommission des Nationalen Wahlinstituts (INE) ordnete an diesem Freitag an, innerhalb der nächsten 72 Stunden mehr als 600 Anzeigen zugunsten von Präsident Andrés Manuel López Obrador in 30 Bundesstaaten des Landes zurückzuziehen, da sie Propaganda darstellen, die innerhalb des Rahmen des Verbots der öffentlichen Konsultation des Widerrufs des Mandats.

Stadträtin Adriana Favela wies in einer Sondersitzung darauf hin, dass diese Resolution auf Beschwerden der PRI, PAN, PRD und MC gegen diese Propaganda zurückzuführen war, die sie Morena, der Zivilvereinigung „Let Democracy Follow“ und Beamten zuschrieben, wie sie sagten Sie versuchen, die Bürger dazu zu bringen, am kommenden Sonntag, dem 10. April, ein „Ja“ zu stimmen, damit AMLO bis 2024 im Amt bleibt.

Dies sind 183 spektakuläre Anzeigen, 18 Kisten mit Plakatpropaganda an Zäunen, 354 bemalte Zäune, 74 Kisten Leinwand an verschiedenen Orten und fünf Anzeigen in Transporteinheiten.

Darüber hinaus gaben sie dem Mexico City Metro Collective Transport System (STC) maximal 48 Stunden Zeit, um die Propaganda zu entfernen, die auf den Umzäunen der Koordinierung der systematischen Wartung der Station Constitución 1917 platziert wurde.

Er betonte, dass die Urheberschaft oder Herkunft der für die Umsetzung dieser Propaganda verwendeten Ressourcen nicht bekannt sei, was eine ungewöhnliche Werbestrategie sein könnte, die darauf abzielt, den Prozess des Widerrufs des Mandats zu verbieten.

Laut einer Umfrage der Firma FactoMétrica sind 79,3% der Mexikaner von der populären Konsultation zum Widerruf des Mandats Kenntnis.

Konfrontiert mit der Frage: Sind Sie sich des Widerrufs der Mandatsberatung in Mexiko bewusst? Fast acht von zehn Bürgern sagten ja, sie wussten es.

Wie wahrscheinlich es ist, dass er in der Konsultation abstimmen wird, worauf 68,8%, wenn sie sich dessen bewusst sind, antworteten, dass dies „sehr wahrscheinlich“ sei.

Obwohl sie sich bewusst waren und auf „sehr wahrscheinlich“ reagierten, betrug ihr realer Anteil 54,5 Prozent.

In diesem Zusammenhang sagte FactoMétrica, eine Meinungsforscherin, die sich mit Wahlfragen und Meinungsstudien befasst, dass dieser Prozentsatz „keine Prognose“ ist, sondern „die von den Befragten geäußerte Antwort“ und erinnerte daran, dass die geschätzte Beteiligung einiger Akademiker nur 27 Prozent beträgt.

In der Zwischenzeit stimmen 46,8% zu, dass AMLO sein Mandat aufgrund von Vertrauensverlust widerrufen werden sollte, und 53,2% wollen, dass seine Amtszeit 2024 endet.

Laut INE ist der Widerruf des Mandats „das Instrument der Teilnahme, das von den Bürgern verlangt wird, um anhand des Vertrauensverlusts den frühzeitigen Abschluss der Leistung der Person, die die Präsidentschaft der Republik innehat, zu bestimmen“.





