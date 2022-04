Claudia Sheinbaum würdigte Sandra Cuevas' neue Entschuldigung

Die Regierungschefin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, versicherte, dass die neue Entschuldigung von Sandra Cuevas, Bürgermeisterin von Cuauhtémoc, hat die Protokolle eingehalten, verglichen mit dem, was er vor ein paar Tagen getan hatte.

„In diesem Fall wird das Verfahren wieder aufgenommen, da es sich tatsächlich nicht um eine öffentliche Entschuldigung handelte, da es sich nicht besonders vor den Opfern befand. Daher tritt diese Situation heute auf und es scheint mir, dass das Wichtigste ist, und ich habe es immer gesagt, in meinem Fall ist es, eingeschaltet zu sein auf der Seite der Gerechtigkeit und der Opfer, wenn Sie das tun, werden Sie sich nicht irren „, sagte Sheinbaum Pardo.

Der Präsident der Hauptstadt bestätigte jedoch erneut, dass der Fall des Bürgermeisters von La Cuauhtémoc kein politisches Thema sei, da Sandra Cuevas und der nationale Vorsitzende der Partei der Demokratischen Revolution (PRD), Jesús Zambrano, nach Bekanntgabe der Beschwerde gegen sie die Regierungschef für „politische Verfolgung“, weil er sich mehr als einmal geweigert hat, in die Reihen der Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena) aufgenommen zu werden.

Der Regierungschef würdigte die Leistung von Cuevas (Foto: Screenshot)

„Ich habe es vor ein paar Tagen gesagt: Es wurde bewiesen, dass dies kein politisches Problem war. Dieses System der restaurativen Justiz hat die Staatsanwaltschaft in anderen Fällen umgesetzt, und in diesem Fall stimmt der Bürgermeister zusammen mit den Opfern dieser öffentlichen Entschuldigung und den anderen vom Richter festgelegten Maßnahmen zu „, sagte er.

Trotz der Vorwürfe gegen sie erklärte Claudia Sheinbaum, dass sie institutionell mit Sandra Cuevas zusammenarbeiten werde, wie sie es mit den Leitern der anderen Bürgermeister getan hat.

„Institutionelle Arbeit, wie sie mit den 16 Bürgermeistern von Mexiko-Stadt geleistet wird, sind die Wasserschränke ein Beispiel dafür und im Allgemeinen für die Sicherheitsmaßnahmen und viele andere Koordinierungsmaßnahmen, die wir normalerweise durchführen. Daher werden wir natürlich institutionell zusammenarbeiten, wie wir es tun mit Benito Juárez, mit Miguel Hidalgo mit Xochimilco, mit Tláhuac und Coyoacán „, fügte der Regierungschef hinzu.

Schließlich erwähnte er, dass er immer noch nicht weiß, ob die Polizei weiterhin für das Büro des Bürgermeisters von Cuauhtémoc arbeiten oder einem anderen Ort zugewiesen werden werde.

Dieser zweite Auftritt von Cuevas im Gefängnis fand statt, weil die Sicherheitselemente seine Entschuldigung nicht akzeptierten (Foto: Twitter @AlcCuauhtemocMx)

Sandra Cuevas zweite Entschuldigung bei drei Sicherheitselementen wurde an diesem Donnerstag, dem 31. März, in der Nähe des Nordgefängnisses gegeben und sie akzeptierte, dass sie drei Monate lang an psychologischen Hilfesitzungen teilnehmen wird.

Darüber hinaus können Sie Mexiko-Stadt nicht verlassen, es sei denn, Sie melden dies in einer Anhörung demselben Aufsichtsrichter, der die vorläufige Aussetzung des Verfahrens wegen Verbrechen des Amtsmissbrauchs und des Diebstahls gewährt hat.

Der Bürgermeister wurde zu diesem neuen Gesetz gezwungen, weil die angegriffenen Elemente die am 24. März angebotene öffentliche Entschuldigung ablehnten, weil sie nicht in den vereinbarten Bedingungen gegeben war, und einen Widerruf beantragten, damit die Anerkennung der Schuld den ordnungsgemäßen Richtlinien entspricht oder auf andere Weise den Prozess fortsetzen würde und Vorsichtsmaßnahmen wie die Aussetzung des Amtes an der Spitze der Cuauhtémoc-Abgrenzung.

Cuevas und der PRD-Führer beschuldigten Sheinbaum der politischen Verfolgung, nachdem die Beschwerde gegen ihn angekündigt worden war (Foto: Twitter/ @fanysantiagof)

Der Beamte teilte dem Richter mit, dass sie sich durch Willen zwischen den Parteien auf eine finanzielle Wiedergutmachung des Schadens geeinigt hätten und Maßnahmen ergriffen hätten, um ein erneutes Fehlverhalten zu vermeiden.

Nach dem Verlassen des Gefängnisses drückte Cuevas ihren Wunsch aus, diese Episode zu überwinden, und versicherte, dass sie in der besten Position sei, um in Abstimmung mit der Regierung von Claudia Sheinbaum weiterhin als Bürgermeisterin zu arbeiten.

