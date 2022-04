Bridgerton: weiß, ob Simon in Staffel 3 erscheinen wird

07/04/2021 Cultura.- La cifra que rechazó Rege-Jean Page por volver a Los Bridgerton en la temporada 2. Recientemente salió a la luz que Rege-Jean Page no volverá a dar vida a Simon en la temporada 2 de Los Bridgerton. Todo apunta a que el actor no ha abandonado la ficción por motivos económicos, ya que se ha desvelado la cifra que le ofrecieron por aparecer en los nuevos episodios y que rechazó. CULTURA NETFLIX

Die historische Serie, die auf Julia Quinns Büchern basiert, wurde Ende 2020 uraufgeführt und wurde dank der großen Wirkung, die sie auf die Zuschauer hatte, bald zur meistgesehenen Netflix-Originalserie auf der Plattform.

Das historische Drama folgt den Bridgertons, einer angesehenen englischen Oberklasse-Familie, die sich aus 8 Brüdern und ihrer verwitweten Mutter während der Regency-Zeit in England zusammensetzt. Im Gegensatz zu den meisten Serien, die sich während ihrer gesamten Staffel auf dieselben Protagonisten konzentrieren, konzentriert sich jede Staffel in Bridgerton auf einen anderen Bruder. Die erste folgte Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), der ältesten der Schwestern, und ihrer Beziehung zum Herzog von Hastings (Regé-Jean Page).

Während der zweite Teil der Serie, die erst letzte Woche uraufgeführt wurde, Anthony Bridgerton, dem Viscount und ältesten Sohn der Familie, und seiner Beziehung zu Kate Sharma, der älteren Schwester seiner Verlobten Edwina Sharma, folgt.

Obwohl Simon und Daphne die Protagonisten waren, um die sich die Serie in der ersten Staffel drehte, tritt der Herzog zu keinem Zeitpunkt in der zweiten Staffel auf, während Daphne in einigen Folgen nur wenige kurze Auftritte macht. Trotzdem hoffen die Fans der Serie und der Schauspieler, Simon in der nächsten Staffel der Serie auch zeitweise wiederzusehen.

Wenn Sie wissen möchten, ob Simon Bassets Charakter in Staffel 3 von Bridgerton erscheinen wird, lesen Sie den folgenden Hinweis weiter.

KEHRT SIMON IN STAFFEL 3 NACH BRIDGERTON ZURÜCK?

Letztes Jahr erzählte Regé-Jean Page, der Schauspieler, der Simon Basset spielt, Variety, dass „sein Handlungsbogen eine Staffel mit Anfang, Mitte und Ende ist“. Er nutzte sogar seinen Instagram-Account (@regejean), um der Produktionsteam, der Besetzung und den Fans zu danken und sich von seinem Charakter zu verabschieden.

Monate später leugnete der Schauspieler in einem Interview mit dem britischen GQ jedoch nicht, dass er wieder den charmanten Herzog von Hastings spielen könne. „Du weißt, ich konnte es dir nicht sagen! Ist es nicht wunderbar, überrascht zu werden von dem, was Sie nicht vermutet haben?“

WAS SAGEN DIE BÜCHER ÜBER SIMONS ERSCHEINUNGEN?

Wie Sie wissen, basiert die Serie auf der Buchsaga von Julia Quinn, obwohl Shonda Rhimes, Produzentin der Serie, darauf hingewiesen hat, dass sie nicht der genauen Reihenfolge der Bücher folgen werden. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, was passieren wird und ob wir Simon Basset wieder auf unseren Bildschirmen sehen werden.

Laut dem zweiten Buch erscheint Simon nur einmal während des Spiels in der Pall Mall, aber wir wissen bereits, dass die Serie das Buch in diesem Fall nicht imitiert hat, da wir den Herzog von Hastings in der zweiten Staffel nirgendwo gesehen haben. Er wird nur erwähnt, indem er sich darauf bezieht, dass er seine Pflichten als Herzog.

Obwohl er nicht im dritten Buch erscheint, tut er es in Quinns viertem Roman und hilft Colin sogar, das Geheimnis von Lady Whistledown zu lösen. Wenn wir das nehmen, was Rhimes sagt, dass sie nicht der Reihenfolge der Bücher folgen werden, könnte man spekulieren, dass dies in der nächsten Folge passieren wird, insbesondere weil das Lied von Lady Whistledown am Ende der zweiten Staffel aussah.

BRIDGERTON: WANN WIRD STAFFEL 3 VERÖFFENTLICHT?

Zum Glück für alle Fans der Vintage-Serie hat Shonda Rhimes, Produzentin der Serie, bestätigt, dass es eine dritte und vierte Staffel der Serie geben wird. Laut Rhimes wird der dritte Teil der Serie, die auf Julia Quinns Büchern basiert, in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mit den Dreharbeiten beginnen und ebenfalls aus 8 Folgen bestehen.

Obwohl es noch keinen bestätigten Veröffentlichungstermin für die dritte Staffel von Bridgerton gibt, lässt sich aus dem Produktions- und Veröffentlichungstempo ableiten, dass die 8 Folgen der nächsten Folge möglicherweise Anfang nächsten Jahres fertig sein könnten.

ZUSAMMENFASSUNG DER DRITTEN STAFFEL VON BRIDGERTON

Nach Julia Quinns Büchern konzentriert sich die dritte Staffel von Bridgerton auf Benedict, den zweiten Bruder der Familie und seine Suche, zuerst die geheimnisvolle Frau des von seiner Mutter organisierten Maskentanzes, und dann Sophie Beckett, die uneheliche Tochter des Earl of Penwood.

