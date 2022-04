Baldomero Perlaza sprach über seine Erneuerung mit Atlético Nacional

Nach dem harten Schlag, den die Eliminierung von Conmebol Libertadores in der ersten Phase gegen Olimpia in Paraguay bedeutete, drehte Atlético Nacional die Seite um und konzentrierte sich auf das, was noch übrig ist. Die Dimayor Betplay League, in der sie eine herausragende Kampagne mit dem Ziel durchführt, den lang ersehnten 17. Stern.

In seiner letzten nationalen Präsentation besiegte er Independiente Santa Fe mit 2:1 in Athanasio Girardot mit Ergebnissen von Dorlan Pabón und Andrés 'El Rifle' Andrade. Derzeit ist das „Verdolaga“ -Team mit 27 Punkten Zweiter in der Meisterschaft, zwei der Führende Millonarios, der gestern die Spitze des Turniers wiedererlangt hat, indem er Junior mit dem geringsten Unterschied in El Campín besiegte.

Am nächsten Nationalfeiertag wird er eine schwierige Prüfung vor Patrioten von Arturo Boyacá in der Independencia de Tunja ablegen. Ein Sieg gegen den elften „Lancero“ würde ihn näher an die Qualifikation für die letzten Homeruns der Liga bringen.

In der Zwischenzeit arbeiten die Clubdirektoren bereits an der Vorbereitung der Gehaltsabrechnung für das zweite Semester. Darüber hinaus hoffen sie, den Ersatz von Alejandro Restrepo zu definieren, bei dem es sich um Reinaldo Rueda handeln könnte, der sich nach dem Ausscheiden von Katar 2022 kurz davor steht, sich von der kolumbianischen Nationalmannschaft zu distanzieren.

Einer der beliebtesten Fälle der letzten Monate ist der des Lenkrads Baldomero Perlaza, das sich nicht mit den Richtlinien für seine Erneuerung geeinigt hat. Es sollte daran erinnert werden, dass sich der Spieler gerade von einer schweren Verletzung erholt hat, die er letztes Jahr im Hinspiel des Kolumbien-Pokal-Finales gegen Deportivo Pereira erlitten hatte.

Der ehemalige Cúcuta Deportivo ist bereits zum Training mit dem „König der Pokale“ zurückgekehrt und stand sogar im Spiel gegen Independiente Santa Fe auf der Ersatzbank. Ebenso erklärte der Vallecaucano kürzlich, dass er beabsichtige, in Nacional zu bleiben und zu seiner besten Form zurückzukehren.

Ebenso war er optimistisch und bereit, einen Beitrag zum Team von Hernán Darío Herrera zu leisten, obwohl er weiß, dass er in seiner Position Konkurrenz hat.

Alles deutet darauf hin, dass der Spieler die Beziehungen zu Atlético Nacional ausbauen wird, wo er sein bestes Niveau zeigte, das ihn von Reinaldo Rueda in die kolumbianische Nationalmannschaft gerufen wurde. Baldomero Perlazas letzter Auftritt im Paisa-Team fand am 7. November 2021 im torlosen Unentschieden gegen Atletico Bucaramanga statt.

