Atala Sarmiento würde im Fernsehen Azteca lebenslang verboten

Atala Sarmiento verließ TV Azteca abrupt, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte im Fernsehsender gearbeitet hatte, was seine Anhänger verwirrte. Es ist bekannt, dass der Fahrer keine Einigung mit dem Unternehmen erzielen konnte und den Vertrag, der sie in den Vorstand der Moderatoren von Ventaneando aufgenommen hat, nicht verlängert hat.

Und es ist so, dass ihre Abreise unter Gerüchten stattfand, dass sie auf Televisa gesehen wurde, angeblich nach einer Arbeitsmöglichkeit suchte oder sogar über ihren Eintritt verhandelte. Die Version erreichte die Ohren von Pati Chapoy, die sie konfrontierte und sich bald von der Kommunikologin verabschiedete.

Drei Jahre sind seit ihrer Medienmitteilung und nach ihrem Streifzug in das Programm Intrusos de Televisa vergangen, das schließlich aus der Luft ging, wo sie Credits mit Juan José Origel, Martha Figueroa und Aurora Valle (alle ehemaligen Ventaneando) teilte, und einige Einfälle als Gast in verschiedenen Programme wie Hoy, Atala lebt in Spanien, zurückgezogen von den Medien.

Atala Sarmiento schloss aus, dass sie die Gastgeberin von „La Voz“ sein wird (IG: atasarmiento)

Sie hat sich von den Kameras ferngehalten und lebt neben ihrem Partner, aber sie hält Kontakt zu ihren Anhängern, vor denen sie in einer kürzlich erschienenen Frage-und-Antwort-Dynamik gestand, ob sie jemals wieder bei Azteca arbeiten würde, und dort zeigte sie, dass der Fernsehsender ihr „ewig“ ein Veto einlegte.

„TV Azteca ist etwas ganz Besonderes für mich, ich habe 24 Jahre meines Lebens in seinen Foren verbracht, es hat mir viele Dinge gegeben, ich habe gelernt, ich bin aufgewachsen... wie könnte ich es nach so viel nicht lieben?“ , begann er zu sagen.

Und er überraschte seine Anhänger weiterhin, indem er enthüllte: „Leider glaube ich nicht, dass ich zurückkehren kann, da das Unternehmen mir ein scheinbar ewiges Veto auferlegt hat.“

Atala Sarmiento aus Madrid gratuliert Ventaneando zu seinen 25 Jahren (Screenshot: Tv Azteca)

Atala hat sich nicht mit dem Thema befasst, aber damit zeigte sie, dass sie weder mit ihren ehemaligen Kollegen noch mit den Direktoren des mexikanischen Fernsehsenders in Verbindung stand, während sie ihre Atmosphäre bereits verändert hat, indem sie sich in die Innenarchitektur im europäischen Land wagte.

Im Jahr 2021 trat die Schwester des Kommunikologen Rafael Sarmiento zusammen mit früheren Moderatoren des Azteca-Programms als Gast in der Sondersendung zum 25-jährigen Jubiläum von Ventaneando auf.