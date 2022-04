Argentiniens mögliche Rivalen: Was wäre die Todesgruppe und der am besten zugängliche Bereich

Nach der Frustration durch die argentinische Mannschaft durch die Weltmeisterschaft 2018 in Russland und dem vorzeitigen Ausscheiden im Achtelfinale in den Händen Frankreichs, das später zum zweiten Mal in seiner Geschichte Weltmeister wurde, scheint sich die Luft in der Vorschau eines neuen geändert zu haben Ausgabe der Weltmeisterschaft.

Mit Leichtigkeit in den südamerikanischen Qualifikationsspielen qualifiziert, vier Termine vor dem Schluss und ungeschlagen, trug dazu bei, dass Lionel Scalonis Team aus der besten Serie von Spielen stammt, ohne mit 31 zu verlieren hielt die Auswahl unter der Regie von Alfio Basile von 1991 bis 1993, die Gegenwart ist vielversprechend für eine Gruppe, die Lionel haben könnte Messi zum letzten Mal als Flagge bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

In Erwartung dessen, was ab dem 21. November, dem Tag der Eröffnungsfeier des größten Sportereignisses in der Geschichte des Nahen Ostens, passieren wird, wird Argentinien seine Rivalen für die Gruppenphase der Weltmeisterschaft kennenlernen. Nach dem Update der letzten FIFA-Rangliste vom 31. März wurden die vier Töpfe mit dem Nationalmannschaften wurden bereits klassifiziert und die verbleibenden Sternchen für die Wiederholungen in Europa (Schottland/Ukraine gegen Wales), Convacaf gegen Ozeanien (Costa Rica gegen Neuseeland) und die von Conmebol gegen Asien (Peru gegen Australien/Vereinigte Arabische Emirate).

Das Detail ist, dass es in seinem Gebiet nicht mit den Samen oder mit den Ländern zusammenfallen kann, mit denen es einen Verband teilt. Das heißt: Uruguay (Topf 2), Ecuador (Topf 4) und Peru (Topf 4 in der Hoffnungsreihe).

Infobae analysierte die Möglichkeiten von Rivalen, die Argentinien in den besten und schlechtesten Szenarien spielen konnte. Zu diesem Zweck haben sie zwei Grunddaten, die für diese Annahme berücksichtigt werden müssen, in den Taschenrechner eingegeben. Erstens die Bewertung der im FIFA-Ranking ausgewählten Personen. Dies ist das Format, das von der Organisation verwendet wird, die Fußballziele der Welt regelt, um die besten Nationalmannschaften zu erzielen. Und in zweiter Reihenfolge die Geschichte und die aktuellen Angelegenheiten der Teams zusammen mit ihren Zahlen.

Wenn wir über die schlechteste Gruppe sprechen, die Messi und Company spielen können, müssen wir mit dem am meisten gefürchteten Bombo 2 beginnen. Von diesen Namen, zu denen Dänemark, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Kroatien, Uruguay, Mexiko und die Vereinigten Staaten gehören, kann Albiceleste Celeste nicht gegenübertreten, weil sie dieselbe Konföderation teilt. Aber es könnte eine Kreuzung wiederholen, die angesichts der Geschichte zwischen den beiden und heute am kompliziertesten wäre.

Argentinien könnte Deutschland als ersten Rivalen in der Region haben. Das Treffen mit Die Mannschaft war das erste Mal in der Gruppenphase, da sie sich in drei Weltcup-Finals (Mexiko 86 wurde für die Nationalmannschaft verlassen und in Italien 90 plus Brasilien 2014 wurde die Feier für die Deutschen gefeiert) und in mehreren KO-Runden wie im Viertelfinale von Deutschland 2006 gegenüberstanden. und Südafrika 2010.

Das deutsche Team, angeführt von Hans-Dieter Flick nach der erfolgreichen Passage von Joachim Löw, ist eines der ausgewählten Kraftpakete, die nicht gesetzt werden.

Deutschland ist eines der komplexesten Teams in der Gruppenphase von Katar 2022 (Foto: Reuters)

Wenn wir nach Pot 3 reisen, das aufgrund der Aktualisierung des Rankings mit dem Abzug Kanadas - es verlor am letzten Tag von Convacaf gegen Panama - und der Einreise Tunesiens in letzter Minute geändert wurde, wird es auch aus Senegal, Iran, Serbien, Japan, Polen, Südkorea und Marokko bestehen.

Unter diesen Nationalmannschaften ist der Senegal der beste Platz in der Gesamtwertung und mit einem fast unschlagbaren Geschenk. Die Lions of La Teranga, die den historischen ehemaligen Spieler Aliou Cissé als Trainer haben, kommen aus dem Sieg gegen Ägypten in einer unglaublichen Definition durch Elfmeterschießen, um in der Qualifikationsrunde um einen der Plätze in Afrika voranzukommen.

Mit Fußballern von der Statur des Torhüters Edouard Mendy (Chelsea), Kapitän Kalidou Koulibaly (Napoli), Adbou Diallo (PSG), Doulaye Dia (Villarreal), Idrissa Guaye (PSG) und der Liverpool-Figur Sadio Mané wurden die Senegalesen afrikanische Meister und wurden ein weiterer Rivale von Tema für die argentinische Nationalmannschaft und alle anderen, die es in der Gruppenphase haben.

Wenn wir zu Pot 4 gehen, deuten die Berichte darauf hin, dass Kanada heute eine der Nationalmannschaften sein würde, die am meisten komplizieren könnten, wenn es um die von Scaloni in der Region geführten geht. Die Kanadier warteten darauf, herauszufinden, wer das europäische Team sein wird, das endlich die Weltmeisterschaft gewinnen wird, wobei Wales der beste Vertreter in den Händen von Gareth Bale ist und in Schottland oder der Ukraine hinzukam. Sie überraschten und endeten als Könige in den Convacaf-Qualifikationsspielen über Mexiko und den Vereinigten Staaten.

Mit Spielern mit Erfahrung in Europa wie Milan Borjan, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Stephen Eustatius, Jonathan David und Alphonso Davies ist das Maple Leaf-Team nach 36 Jahren wieder Teil einer Weltmeisterschaft.

Auf diese Weise würde die jemals erwähnte „Todesgruppe“ für Argentinien zusammen mit Deutschland, dem Senegal und Kanada gegründet werden.

USA, ein weiterer möglicher Gegner von Pot 2 in der Auslosung (USA Today/Scott Wachter)

Auf der anderen Seite gibt es mehrere argentinische Fans, die von einem barrierefreien Bereich träumen, um bei der Suche nach dem Achtelfinale in Katar nicht so viele Komplikationen zu erleiden. In diesem Sinne wären die Vereinigten Staaten die schwächste Auswahl in Pot 2. Auf Platz 15 der FIFA-Rangliste werden die letzten Champions des Convacaf Gold Cup Christian Pulisic, eine englische Chelsea-Figur, als Banner haben.

Mit Hilfe von DT Gregg Berhalter, einem ehemaligen Weltcupspieler in den Jahren 2002 und 2006, wollen die Amerikaner Protagonisten einer neuen Generation von Spielern sein, bevor sie in vier Jahren Gastgeber sind. Zweifellos ein sehr komplexer Rivale, der nicht der stärkste des Ziboriums ist.

In Pot 3 wird Tunesien als das am besten zugängliche Team präsentiert, je nach seiner Position in der FIFA-Rangliste (35. Platz) und seiner Ankunft bei seiner sechsten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Die Eagles of Carthage gewannen ihren Platz in den afrikanischen Qualifikationsspielen, nachdem sie Äquatorialguinea, Sambia und Mauretanien besiegt hatten, um gegen Mali ins Finale vorzudringen. Sie schlugen als Besucher (1:0) und dann zu Hause ohne Treffer, um nach Katar zu gelangen.

Schließlich bietet Pot 4 mehrere bekannte Optionen, aber die, die Teil der idealen Gruppe wäre, wäre Saudi-Arabien. Auf dem 49. Platz erreichten die Children of the Desert die Qualifikation, nachdem sie das Gebiet, das sie mit Japan und Australien teilten, angeführt hatten, sodass sie auch kein einfacher Rivale sind.

Ein Detail könnte das Bild in Pot 4 verändern: Neuseeland, das Land mit dem niedrigsten Rang (101) in der gesamten Weltmeisterschaft, wird im Juni gegen Costa Rica in den Playoffs spielen und ist ein potenzieller Gegner für die Albiceleste. In diesem Fall konnte der Ball dieser Wiederholung jedoch nicht mit den Amerikanern geteilt werden, da Costa Rica derselben Föderation angehören und der Gegner von Pot 2 Europäer sein sollte.

Zu der Gruppe, von der viele argentinische Fans träumen, gehören daher die Vereinigten Staaten, Tunesien und Saudi-Arabien.

In Zeiten, in denen die WM-Simulatoren nicht aufhören, Gruppen mit Rivalen zu ziehen, die kommen und gehen, könnte die Bühne mit den offiziellen Trommeln viele Kombinationen hinterlassen, aber es gibt zwei, die nach der Auslosung in Doha Reaktionen aller Art hervorrufen könnten.

