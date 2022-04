Angela, Emiliano oder Leonardo: Welcher Sohn wird Pepe Aguilar zum Großvater machen

Die Aguilar-Dynastie gilt als eine der stärksten in der Musik der mexikanischen Region, da sie von Pepe Aguilar und seinen Söhnen geleitet wird, die in die Fußstapfen ihres Vorfahren in der Kunstwelt getreten sind und ihren Weg durch sein Talent gefunden haben.

Aber jetzt muss das Schicksal der renommierten Familie eine weitere Lücke in ihren Reihen öffnen, da Pepe Aguilar bald Großvater werden wird.

Die Ankündigung wurde durch das Despierta America-Programm bekannt gegeben, in dem er darauf einging, dass es sich nicht um Angela Aguilar oder Leonardo handelt, sondern um Emiliano, den älteren Bruder der drei.

„Wir haben bereits bestätigt, dass sein ältester Sohn Emiliano Aguilar, der das Ergebnis seiner ersten Ehe mit Carmen Treviño war, zum ersten Mal mit seiner mehrjährigen Freundin Vater werden wird“, heißt es in der Sendung

Obwohl bisher weder Pepe Aguilar noch Emiliano aus dem offiziellen Bericht von Despierta America weitere Einzelheiten darüber angegeben haben, wurde Emiliano inbrünstig zu der nächsten Phase beglückwünscht, die ihn erwartet.

„Emiliano, der älteste Sohn von @pepeaguilar_oficial, wird zum ersten Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch!“ , schrieben sie.

