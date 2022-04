Allianz in Sicht? Germán Vargas Lleras und Rodrigo Lara Sánchez trafen sich in Bogotá

An diesem Donnerstag, dem 31. März, trafen sich Rodrigo Lara Sánchez und Germán Vargas Lleras, um Infrastruktur und Investitionen in Aspekte wie Wasser und Wohnraum zu erörtern, was als Beginn einer Annäherung zwischen der von Vargas Lleras, Radical Change und dem Präsidenten geführten Partei angesehen werden könnte Vorschlag des Kandidaten, Federico Gutierrez.

„Wir haben mit Germán Vargas Lleras über die historischen Investitionen in Wohnraum und Trinkwasser gesprochen, die er als Vizepräsident leitete. Ich freue mich, meine Vision in Bezug auf Infrastruktur zu stärken und zähle auf Ihre Beratung und Ihr Engagement. Unser Vorschlag ist inklusiv und braucht alle Sektoren „, schrieb Lara Sánchez zusammen mit dem Foto, das diesen Artikel leitet, auf ihrem Twitter-Account.

Germán Vargas Lleras lehnte sein Präsidentschaftsstreben weniger als eine Woche nach den vorherigen Parlamentswahlen am 13. März ab, nach wochenlangen Gerüchten, die die Rückkehr des ehemaligen Vizepräsidenten und Wohnungsministers von Juan Manuel Santos in die Politik schätzten.

Seine Partei Cambio Radical zog die Registrierung von Germán Córdoba zurück, der sich als Präsidentschaftskandidat registriert hatte, um „die Quote“ für Vargas Lleras zu sparen, in einem Schritt, der seinen Rücktritt erwartete.

Nach den Legislaturen empfing der Politiker in Bogotá Leiter des Teams für Kolumbien, der rechten Allianz aus Gutiérrez, Enrique Peñalosa, und dem derzeitigen Leiter der Debatte, Dilian Francisca Toro, um Fragen der nationalen Veranstaltung zu erörtern.

Obwohl Vargas Lleras seine Stimme für die Präsidentschaftswahlen nicht gesungen hat, setzt der Ton der Botschaft von Rodrigo Lara Sánchez voraus, dass ein Bündnis zwischen diesen beiden Bereichen der Rechten in den kommenden Wochen konsolidiert werden würde.





Warum hat Germán Vargas Lleras sein Präsidentschaftsstreben abgelehnt?

Deutsch Vargas Lleras (Colprensa - Luisa González).





In seiner Sonntagskolumne in der Zeitung El Tiempo erklärte der ehemalige Vizepräsident, welche Bedingungen er in der aktuellen Wahllandschaft evaluierte, um endgültig zu entscheiden, dass er kein Kandidat sein wird, und Germán Córdoba am 18. März von der Registrierung zurückzuziehen.

Obwohl die Entscheidung, nicht zu starten, als Reaktion auf die legislativen Ergebnisse der Listen des radikalen Wandels angesehen wurde, war für Vargas Lleras „zu erwarten“. Ihm zufolge hat die Partei in den letzten 20 Jahren zwischen 7 und 16 Senatoren gestanden. Am vergangenen Sonntag führte er dies jedoch auf die Abwesenheit der Aguilars, eine Verringerung der Wählerschaft von Casa Char und den Ruhestand von Germán Varón Cotrino zurück.

Er argumentierte auch, dass die Unpopularität der Regierung Cambio Radical, aber auch dem Demokratischen Zentrum mit 13 Sitzen sowie der U, die 10 gewann, zusammen mit den christlichen Parteien, die 4 übrig hatten, einen kostspieligen Tribut gezahlt habe.

„Die Abstimmung für das Einparteienlogo betrug über 147.000 Stimmen. Aber wie leicht zu verstehen ist, lassen das Endergebnis der Stimmen für CR und das der Konsultationen für die Teilnehmer keinen Raum, um über meine Kandidatur nachzudenken „, schrieb Vargas Lleras.

Für den ehemaligen Vizepräsidenten waren Gustavo Petro mit mehr als 5,5 Millionen Stimmen und Federico Gutiérrez mit mehr als 2 Millionen Stimmen die unbestrittenen Gewinner der Konsultationen, die er „der entschlossenen Unterstützung der Regierung und des Demokratischen Zentrums“ zuschrieb.

Laut Vargas Lleras werden sich die Stimmen bei den nächsten Wahlen auf diese Weise bewegen, sodass die Teilnahme an der Kampagne zu diesem Zeitpunkt keine Ergebnisse bringen würde, da die Favoriten bereits definiert sind. „Das Spiel endete am vergangenen Sonntag. Es war Zeit, sich zwischen Petro und Fico zu entscheiden „, schloss Vargas Lleras.

„Ich habe in meinem eigenen Fleisch gelebt, was das bedeutet. Zu sehen, wie alle Räume geschlossen sind und wie nichts, was vorgeschlagen oder gesagt wird, ein Echo in der Stellungnahme findet. Daher ist es unmöglich, über Kandidaturen nachzudenken, geschweige denn an dieser Stelle in der Partei „, sagte der ehemalige Vizepräsident, der bei den Wahlen 2018 in einem Streit zwischen Petro und Iván Duque die Unterstützung verlor.

LESEN SIE WEITER: