Yoshimar Yotún gestand den extravaganten Luxus, den er mit Luis Advíncula in einem Hotel in Katar lebte

Yoshimar Yotún wagte es, eine lustige Anekdote zu erzählen, dass er mit einem seiner besten Freunde in Fußball und Leben, Luis Advíncula, zusammenlebte. Beide gingen irgendwann mit der peruanischen Nationalmannschaft nach Katar, um ein Freundschaftsspiel zu spielen, und waren beeindruckt vom Luxus eines Sieben-Sterne-Hotels in Doha. An ein Lichtspiel im Raum erinnert er sich jedoch am meisten.

„Es war ein iPad im Zimmer. Du hast einen Knopf geklopft und die Vorhänge sind heruntergekommen, mit einer anderen Musik. Es gab einige Farben, blau... Oh! Ich sagte, lass uns rot werden, ich war bei 'Lucho' Advínchal. Lass uns die Leidenschaft für meinen „Nero“ rot machen, sagte ich. Rot habe ich gequetscht und der ganze Raum rot. Und er sagte mir 'nein, nein, nein, besser nicht' „, lachte er, „Ich setze besser blau“, schloss er. Darüber hinaus gestand er in einem Interview mit Al Ángulo von Movistar Deportes, dass es eines der besten Hotels im asiatischen Land war.