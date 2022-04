Auslosung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar vor dem peruanischen Repechage: So waren die Gruppen

Heute war bekannt, wie die 8 Gruppen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar aussehen werden. Die Veranstaltung fand im Ausstellungs- und Kongresszentrum von Doha in Katar statt. Das Gastgeberland der Weltmeisterschaft trifft im Eröffnungsspiel des Turniers am 21. November im Al Bayt Stadium auf Ecuador.

Der Gastgeber wird sein erstes Weltcup-Finale bestreiten und mit Ecuador, Holland und dem afrikanischen Meister Senegal in Pool A sein, der Ägypten aus Mohamed Salah eliminiert hat.

Die peruanische Nationalmannschaft würde in der Gruppe D der Weltmeisterschaft gegen die Mannschaften von Frankreich, Dänemark und Tunesien antreten, aber zuerst müssen sie das Wiederholungsspiel zwischen spielen der Gewinner zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien am 13. Juni in Doha ab 13:00 Uhr (peruanische Zeit) in einem einzigen Spiel.

Der Bicolor, unter der Regie von Ricardo Gareca in seinem zweiten Ausscheidungsprozess, hat an den Weltmeisterschaften in Uruguay 30, Mexiko 70, Argentinien 78, Spanien 82 und Russland 2018 teilgenommen, an denen er nach 36 Jahren Abwesenheit teilnahm.

MINUTE FÜR MINUTE

12:19: GRUPPE F: Belgien, Kroatien, Marokko und Kanada.

12:18: GRUPPE H: Portugal, UruguayC, Südkorea und Ghana.

12:17: GRUPPE G: Brasilien, Serbien, Schweiz und Camerún.

12:16: GRUPPE B: England, Iran, Vereinigte Staaten, Wales oder Schottland oder die Ukraine.

12:15: GRUPPE E: Spanien, Deutschland, Japan, Costa Rica oder Neuseeland.

12:14: GRUPPE C: Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien.

12:13: GRUPPE A: Katar, Niederlande, Senegal und Ecuador.

12:12: GRUPPE D: Frankreich, Dänemark, Tunesien und Peru oder Australien/Emirate

12:11: Jetzt gehen sie zum Hype 4 über. Peru wäre hier, wenn es gelingt, den Hoffnungsschimmer zu überwinden.

12:10: GRUPPE H: Portugal, Uruguay, Südkorea

12:10: GRUPPE F: Belgien, Kroatien, Marokko.

12:09: GRUPPE E: Spanien, Deutschland, Japan.

12:07: GRUPPE D: Frankreich, Spanien, Tunesien.

12:06: GRUPPE G: Brasilien, Suiza, Serbien.

12:06: GRUPPE C: Argentinien, Mexiko, Polen.

12:05: GRUPPE A: Katar, Niederlande, Senegal.

12:04: GRUPPE B: England, Vereinigte Staaten, Iran.

12:03: Jetzt gehen sie zum Hype 3 über.

12:02: GRUPPE H: Portugal, Uruguay.

12:00 Uhr: GRUPPE G: Brasilien, Suiza,

11:59: GRUPPE F: Belgien, Kroatien

11:59: GRUPPE E: Spanien, Deutschland

11:58: GRUPPE D: Frankreich, Dänemark

11:58: GRUPPE C: Argentinien, Mexiko

11:56: GRUPPE B: England, USA

11:55: GRUPPE A: Katar, Niederlande

11:54 Uhr: Sie gehen bei der Auslosung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf den zweiten Platz.

11:54 Uhr: Sie gehen bei der Auslosung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf den zweiten Platz.

11:53: Portugal ist der Top-Samen der Gruppe H.

11:53: Brasilien ist der Top-Samen der Gruppe G.

11:52: Belgien wird in Gruppe F gesetzt.

11:52: Spanien ist der Top-Seed der Gruppe E.

11:52: Frankreich wird in Gruppe D gesetzt.

11:51: Argentinien ist der Top-Seed der Gruppe C.

11:48: England wird in Gruppe B gesetzt.

11:47: Katar ist der Top-Seed der Gruppe A.

11:46: Kündigen Sie die Regeln und das Format der World Draw 2022 in Katar an.

11:41: Cafu, Jay-Jay Okocha, Lothar Matthäus, Ali Daei, Tim Cahill, Bora Milutinović, Rabah Madjer und Adel Ahmed Malalla sind die Moderatoren der Draw-Bassdrums.

11:34: Didier Deschamps, Trainer der französischen Nationalmannschaft und amtierender Meister, tritt mit der Weltmeisterschaft auf die Tribüne.

11:30 Uhr: Die FIFA widmet ein Video für Fußballlegenden, die heute nicht bei uns sind. Der Clip zeigt Figuren wie Diego Armando Maradona, Gerd Muller und Gordon Banks sowie Paolo Rossi.

11:27: „Niemand will vor der Auslosung eine Rede hören, aber hey (lacht). Dieses Turnier wird nach der Pandemie das erste große Ereignis der Welt sein. Katar wird für jeden sichtbar sein. Wir werden die Weltmeisterschaft Fußballfans anbieten und hoffen, dass sie allen gefallen wird. Die Wirkung des Sports bleibt nicht im Genuss, er geht weiter, er vereint uns und lässt uns bei allen Fans der Welt stehen „, sagte der Emir von Katar, Al Thani.

11:23: „Unsere Welt ist aggressiv und wir brauchen Chancen für Menschen, mitzumachen, und die Weltmeisterschaft wird dies repräsentieren. Die Bitte, die wir stellen und die die Fußballgemeinschaft stellt, ist, dass Sie Konflikte bitte beenden, den Krieg (Russland-Ukraine) beenden „, sagte Präsident Gianni Infantino.

11:15 Uhr: Idris Elba und Reshmin Chowdhury sind die offiziellen Moderatoren der Auslosung.

11:14: „Alle Araber werden die Welt empfangen“, sagte Sherihan.

11:10 Uhr: Betreten Sie den Künstler Sherihan, um eine Einführung über die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu geben.

11:05 Uhr: Sie präsentieren Ebb, das Maskottchen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

11:00 Uhr: Starten Sie die Auslosung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

- Feier vor der Auslosung für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

- Fußballpersönlichkeiten sind in der Auslosung anwesend.

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Julio Cesar and Marco Materazzi arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Didier Drogba, Geremi and Mikael Silvestre arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Iker Casillas arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Bebeto and his wife Denise de Oliveira arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Alles findet heute, Freitag, den 1. April statt (siehe alle Zeiten unten), wo wir wissen können, wie sich die 8 Gruppen zusammensetzen werden. Es ist zu beachten, dass die Teams laut FIFA-Rangliste in 4 Töpfe aufgeteilt sind. Das heißt, die am besten platzierten sind in der Basstrommel 1 (gesäte Köpfe) und so weiter.

Es sind noch 3 Plätze verfügbar und diese werden aus den Wiederholungen verschiedener Konföderationen hervorgehen. Ozeanien gegen CONCACAF (Neuseeland gegen Costa Rica), Asien gegen CONMEBOL (Peru gegen Australien oder die Vereinigten Arabischen Emirate) und die UEFA (Wales gegen die Ukraine oder Schottland). Diese Teams werden ihre Zukunft erst im Juni kennen.

Katar, als Organisator der Weltmeisterschaft, ist das einzige Team, das bereits eine Gruppe hat: Es wird in der A sein. Dann werden alle auf den Bällen sein. Die Auslosung erfolgt in der Reihenfolge der Trommel. Die Spieler im 4. zum Beispiel werden die Boxen schließen (hier ist jeder, der die Wiederholung spielen wird). Es gibt aber auch andere Details.

Nur Europäer können bis zu 2 Teams in derselben Gruppe haben. Nicht der Rest. Beispiel: Wir werden Argentinien gegen Uruguay zu diesem Zeitpunkt nicht sehen. Und wenn sich Peru für das Turnier qualifiziert, kann es sich auch nicht mit Mannschaften aus Asien messen, da die Wiederholung von einer Mannschaft dieser Konföderation gespielt wird. So sind die Dinge in der vorherigen.

Die Gala wird voller Weltstars sein. Wir werden auch Führungskräfte, Techniker und Journalisten sehen. Und um nichts zu verpassen, informiert Sie Infobae von Minute zu Minute über alles, was in Doha seit den frühen Morgenstunden des 1. April passiert. Lass uns das zur Kenntnis nehmen!

undefined

ZEITPLAN DER AUSLOSUNG DER GRUPPENPHASE DER WM 2022

- El Salvador/ 10.00 Uhr

- Guatemala/10:00 Uhr

- Honduras/10.00 Uhr

- Costa Rica/10.00 Uhr

- Mexiko/ 10.00 Uhr

- Panama/ 11:00 Uhr

- Peru/ 11:00 Uhr

- Kolumbien/11:00 Uhr

- Ecuador/11:00 Uhr

- Venezuela/ 12:00 m.

- Bolivien/12:00 m.

- Paraguay/ 12:00 m.

- Vereinigte Staaten (Miami) /12:00 m.

- Uruguay/13:00 Uhr

- Argentinien/13.00 Uhr

- Chile/13:00 Uhr

- Brasilien/13.00 Uhr

- Spanien/ 18.00 Uhr

KANÄLE ZUR AUSLOSUNG DER WELTMEISTERSCHAFT 2022 IN KATAR

- Argentinien/ESPN, TyC Sports, Öffentliches Fernsehen und DIRECTV.

- Bolivien/ESPN.

- Brasilien/Claro, Globo und SporTV.

- Chile/ESPN und DIRECTV.

- Kolumbien/ESPN und DIRECTV.

- Kostarika/TUDN y Fox Sports App.

- Ecuador/ESPN und DIRECTV.

- El Salvador-/ TUDN, Kanal 4 y Fox Sports App.

- Guatemala/TUDN y Fox Sports App.

- Honduras//TUDN y Fox Sports App.

- Mexiko/Fox Sports App, Fox Sports, TUDN, Televisa und Blim TV.

- Nicaragua/TUDN y Fox Sports App.

- Panama/Turdn und Fox Sports App.

- Paraguay/ESPN.

- Peru/ESPN und DIRECTV.

- Spanien/RTVE.

- Vereinigte Staaten/Fox Sports App, Fox Sports 1 und Telemundo.

- Uruguay/ESPN und DIRECTV.

- Venezuela/ESPN und DIRECTV.

LESEN SIE WEITER: