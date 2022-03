Video: Ein Mann wurde halb verschüttet und aufgrund der Regenfälle in Antioquia nahm der plötzliche Anstieg der Notfälle zu

Am Mittwochabend kam es in der Gemeinde Caldas (Antioquia) zu einem Zusammenbruch, bei dem ein Haus betroffen war, das glücklicherweise unbewohnt war. Ein Mann wurde jedoch verletzt, nachdem seine Beine gefangen waren, als er an dem Ort vorbeikam.

Nach den Informationen, die sie über den Blu-Radiosender erhalten hatten, ereignete sich der Vorfall genau im Sektor El Reservadero im Dorf La Quiebra. Feuerwehrleute kamen an diesen Ort, die ihn bei der Entfernung unterstützten und ihn in ein Krankenhaus brachten, wo er sich von seinen Verletzungen erholte.

In der Zwischenzeit kam es am Mittwochnachmittag im Stadtteil Pachely der Gemeinde Bello (Antioquia) zu mehreren Überschwemmungen, nachdem eine der Schluchten des Sektors aufgrund des starken Regens überflutet war. Diese Situation wurde auf Video festgehalten und auf dem Twitter-Account veröffentlicht Denunziationen Antioquia.

Eine ähnliche Situation trat in der Gemeinde Don Matías auf, wo ein plötzlicher Anstieg zu einer schweren Überschwemmung in der Region führte.

Diese Notfälle kommen zu denen vom Dienstag im Nordwesten von Medellin im Bezirk San Cristóbal hinzu, wo laut der Zeitung El Colombiano 30 Familien im Sektor Barrio Nuevo betroffen waren.

Daten der Verwaltungsabteilung für Katastrophenrisikomanagement (Dagrd) von Medellín, die in der Zeitung Antioquia zitiert wurden, zeigten, dass es an diesem Dienstag 27 Notfälle gab, darunter 12 Massenbewegungen, acht Bäume, drei Überschwemmungen und zwei umgestürzte Fahrzeuge.

Die Gebiete San Antonio del Prado und Robledo waren am stärksten von den Notfällen betroffen, die die Regenfälle am Dienstagnachmittag verursachten.





LESEN SIE WEITER: