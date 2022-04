Tony Succar: vom Fußballer zum Musikproduzenten, nominiert für die Grammys 2022

Die Grammys 2022 finden an diesem Sonntag, dem 3. April, statt und die Erwartungen sind groß, zumal einer unserer Landsleute, der Schlagzeuger, an Wettkämpfen teilnimmt Tony Succar, der bereits auf dem Weg nach Las Vegas ist, um an diesem großartigen Musikfestival teilzunehmen.

Zweifellos waren dies gute Zeiten für den Künstler, denn nach der kürzlichen Ankunft seiner Tochter wird er am 3. April einen der aufregendsten Momente seiner Karriere erleben. Wie Sie wissen, tritt sein Album „Live in Peru“ in der Kategorie Bestes tropisches lateinisches Album an.

Nach dem Lernen konnte der Komponist nicht anders, als seine Emotionen und seine engagierten emotionalen Worte der peruanischen Öffentlichkeit und allen Musikern, die an dem Konzert teilnahmen, zu zeigen.

„Ich bin zu glücklich und gratuliere allen Nominierten in dieser Kategorie und in allen Kategorien. Ich freue mich sehr, es ist meine erste Grammy-Nominierung „, sagte er sehr glücklich.

Tony Succar-Fans ihrerseits zählen bereits die Stunden für die große Gala. Für diejenigen, die sich fragen, wer unser Landsmann ist oder wenig über ihn wissen, erfahren Sie hier mehr über seine musikalische Karriere und Erfolge.

TONY SUCCAR

Antonio Guillermo Succar Tayrako wurde am 18. Mai 1986 in Lima geboren und wurde Schlagzeuger, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent. Mit nur 35 Jahren hat er sich in die Musik gewagt, bis er 2019 zwei Latin Grammys erreichte.

Als er zwei Jahre alt war, wanderte er mit seiner Familie nach Miami, USA, aus. Im Alter von 3 Jahren begann er im The Peruvian Cajon zu spielen, da er aus einer Musikerfamilie stammte. Als er 13 wurde, begann er in der Band seiner Eltern Schlagzeug zu spielen.

Der peruanische Musiker mit amerikanischer Nationalität und japanischer Abstammung begleitete seine Eltern bei verschiedenen Aufführungen wie Hochzeiten und privaten Veranstaltungen. Dadurch verliebte er sich immer mehr in Musik.

Im Jahr 2020 veröffentlichte sie ihre Version von Pedro Suárez-Vértizs „When You Think Back“ unter anderem in Zusammenarbeit mit Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Christian Yaipén und Bartola mit dem Ziel, den Tourismus in Peru zu fördern.

Im Januar 2021 wurde er als Jury in Yo Soy angekündigt und im August wird er in Latina mit seiner Teilnahme als Trainer in La Voz Senior fortgesetzt.

Foto: Instagram

DEIN STUDIUM

Tony Succar dachte darüber nach, als Teenager Profifußballer zu werden. Er war in mehreren Teams, bis er die Staatsmeisterschaft seiner Schule gewann. Obwohl er ein Stipendium suchte, um sich dem Sport zu widmen, erhielt er keine Antwort.

Danach ging er zu seinem Vater um Rat und sagte ihm, er solle versuchen, die FIU Music School zu besuchen. Seine musikalische Ausbildung begann mit Schlagzeug, Klavier und kam dann zum Schlagzeug.

2008 erwarb sie ihren Bachelor-Abschluss in Jazz-Performance von der Florida International University und studierte bis 2010 für einen Master-Abschluss.

CARRERA

Seit seiner Studienzeit hatte Tony Succar bereits eine aktive Musikkarriere. Während seines Studiums übernahm er die Position des Regisseurs in der Familienband, die er in Mixtura umbenannte.

2010 veröffentlichte sie ihr erstes Album, das bei ihrem Abschlussabend aufgenommen wurde. Ein Live-Konzert mit Mixtura im Wertheim Performing Arts Center in Miami.

Tonys Weg führte ihn in die Welt von Salsa, Jazz/Pop und afro-lateinisch inspirierter Musik. Darüber hinaus konnte er mit mehreren Künstlern wie Tito Nieves, Marc Anthony, La India und Obie Bermudez zusammenarbeiten.

2015 gründete er das Verbundprojekt Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson. Es wurde im Olympia Theatre in Miami veröffentlicht, gesponsert von Universal Music Classic. Unity präsentierte mehr als 100 Musiker für die Hommage an den King of Pop.

2019 gewann er zwei Latin Grammys als Produzent des Jahres und das beste Salsa-Album für das Album „Más de mi“ und schrieb als jüngster Gewinner, der beide Kategorien gewonnen hat, Geschichte.

EMOTIONEN VOR DEN GRAMMYS 2022

In einem exklusiven Interview mit Infobae wies der zweifache Latin Grammy-Gewinner darauf hin, dass er im Falle von keine Rede vorbereitet habe Der Gewinn der Trophäe und dass er auch keine Rede vorbereitet hat, wird ein Glücksritual bewirken. Stattdessen wird er es mit seinen Eltern und seinem Bruder verbringen, mit denen er in die Vereinigten Staaten gereist ist ist, um an der Zeremonie teilzunehmen.

„Ich habe sozusagen kein Ritual, aber ich versuche immer, mich in einen positiven Kopf zu versetzen. Ich versuche mir bewusst zu machen, dass ich da bin (bei den Grammys) und gewinne. Versetze mich in diese positive Stimmung und das passiert schon. Manchmal funktioniert es jedoch nicht, aber manchmal funktioniert es wie 2019, als ich bei den Latin Grammys doppelt gewonnen habe. Positiver Verstand! „, sagte er.

Er war auch stolz darauf, der einzige peruanische Kandidat zu sein: „Ich fühle mich geehrt, dass ich mein Land vertreten kann, und ich habe das Glück, Peruaner zu sein. Peruaner zu sein ist das Beste, wir haben alles und ich bin stolz darauf, mein Land zu vertreten. Ich werde nie aufhören, ich werde immer gute Musik machen, die mein Peru repräsentiert „, sagte er.

„Die gesamte Unterstützung Perus ist immens. Ich würde allen Fans sagen, dass Peru bei den Grammys anwesend ist. Lass uns nach Peru gehen! werden wir weiter Kunst machen und wir wachsen. Lass uns nach vorne gehen Peru!“ „, fügte er hinzu.

