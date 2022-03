TEPJF bestätigte, dass AMLOs Bericht im Zócalo Propaganda enthält

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Die Oberste Kammer des Wahlgerichts der Federation Judiciary (TEPJF) bestätigte, dass Präsident Andrés Manuel López Obrado (AMLO) in seinem Dreijahresbericht im Dezember letzten Jahres, der im Zócalo von Mexiko-Stadt stattfand, Propagandaakte durchgeführt hat.

In einer öffentlichen Sitzung per Videokonferenz bestätigte die Oberste Kammer auf Vorschlag des vorsitzenden Richters Reyes Rodríguez Mondragón, dass die regionale Spezialkammer feststellte, dass das Ereignis von López Obrador bei den Kommunalwahlen in Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana stattfand Roo und Tamaulipas hatten damit begonnen, was nicht hätte durchgeführt werden sollen. In der Entschließung heißt es, dass der Bericht des Vorstandsvorsitzenden zurückgezogen und ein Auszug aus dem Urteil veröffentlicht werden muss.

Er stellte auch fest, dass der Tabasqueño während seiner morgendlichen Konferenz am 3. März auch verbotene Regierungspropaganda betrieben hat, als er über die Konsultation zum Widerruf des Mandats sprach, die am 10. April stattfinden soll.

TEPJF versicherte, dass AMLO auf seiner Morgenkonferenz am 3. März auch politische Propaganda betrieben habe (Foto: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Bei der Analyse dieser Angelegenheit beschloss das Plenum jedoch, die Anordnungen der Spezialkammer des TEPJF an das interne Aufsichtsgremium (OIC) der Präsidentschaft der Republik zu widerrufen, um die Schwere der Verstöße festzustellen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Sanktion zu verhängen der Zeit.

Am 6. Dezember 2021, nur fünf Tage nachdem der Zócalo der Hauptstadt mit Hunderten von Unterstützern von AMLO und der National Regeneration Movement (Morena) überflutet wurde, als Mitglieder der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) eine Beschwerde gegen den Vorstandsvorsitzenden für den Dreijahresbericht einreichten der Regierung von Tabasqueño.

Dies liegt daran, dass wir der Ansicht sind, dass die Veranstaltung die Verbreitung von Propaganda während eines verbotenen Zeitraums, eine personalisierte Werbung und die missbräuchliche Verwendung öffentlicher Ressourcen darstellte, die die lokalen Wahlprozesse übermäßig beeinflussten.

AMLO feierte 2021 seine dreijährige Regierungszeit im Zócalo (Foto: Präsidentschaft)

Nach Angaben der Regierung von Mexiko-Stadt gingen am 1. Dezember 2021 über das Regierungssekretariat (Segob) 250.000 Menschen zum Zócalo der Hauptstadt und zu den umliegenden Straßen (Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20. November und 16. September), um sich die Botschaft von Präsident López Obrador anzuhören drei Jahre seiner Verwaltung.

Die Behörden berichteten, dass die Veranstaltung ohne Zwischenfälle stattfand, da die Regierungschefin der Landeshauptstadt, Claudia Sheinbaum, ein Gerät einführte, um die Integrität von Teilnehmern und Gästen zu gewährleisten.

Es gab 1.337 Polizeielemente des Sicherheitssekretariats, unterstützt von 970 offiziellen Fahrzeugen, die sich der physischen Sicherheit derjenigen bewusst waren, die die Plaza de la Constitución besuchten.

Unterstützer versammelten sich im Zócalo, um AMLO zu begleiten (Foto: Präsidentschaft)

Während Beamte des Unterstaatssekretärs für Verkehrskontrolle auf benachbarte Straßen und Straßen verteilt wurden, um die Mobilität von Fahrzeugen und Passanten zu beschleunigen, empfahl der SSC Bucareli, Achse 1 North, Achse 1 Oriente und Doktor Rio de la Loza Avenue als Straßenalternativen.

Die Agentur gab jedoch an, dass die Sekretariate für Regierung (Segob), Gesundheit (SEDESA), Arbeiten und Dienstleistungen (SOBSE), umfassendes Risikomanagement und Katastrophenschutz (SGIRPC), soziale Eingliederung und Wohlfahrt (SIBISO) sowie die Heroic Fire Department an verschiedenen vorbeugende Maßnahmen im Rahmen der Veranstaltung. Rettungs- und Emergency Medical Squadron (ERUM) und das Collective Transportation System (STC) Metro.

