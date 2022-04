Liga 1 nach dem Triumph von Sporting Cristal für Datum 8 des Apertura-Turniers

Liga-1-Rangliste: An diesem Freitag, dem 1. April, wurde die peruanische Meisterschaft nach den Qualifikationsspielen in Katar 2022 wieder aufgenommen und das 8. Datum des Apertura-Turniers wird ausgetragen, bei dem Deportivo Municipal derzeit der einzige Anführer der Region ist Konkurrenz.

Sporting Cristal eröffnete am Freitag das Spiel gegen San Martín im Stadion Alberto Gallardo. Die Celestes gewannen und kehrten nach zwei Unentschieden in Folge zum Sieg zurück, sodass sie in der Rangliste der Liga 1 wieder an Boden gewinnen konnten. Das „heilige“ Team erzielte die sechste Niederlage in Folge und ist der Letzte in der Gesamtwertung.

Das Spiel zwischen Universitario und ADT wurde von Sonntag auf Montag verschoben, da es schwierig war, das Team von Tarma nach Lima zu verlegen. Das Duell wird im Monumental-Stadion ausgetragen und die Cremes kommen mit der Prämisse, die schlechte Serie von drei Spielen zu brechen, ohne im Apertura-Turnier zu gewinnen. Die Cremes befinden sich sechs Punkte vom Stadtführer entfernt.

Der Anführer der Liga 1 Deportivo Municipal wird in der heißen Sullana gegen Alianza Atlético gemessen und setzt die Turnierführung aufs Spiel. Das Siegerteam des Spiels wird den ersten Platz in der Gesamtwertung belegen.

Das Spiel zwischen Alianza Lima und Sport Huancayo, nachdem es von Freitag auf Samstag verschoben wurde, wurde schließlich ohne bestätigtes Datum ausgesetzt, da es schwierig war, den blau-weißen Kader in die Stadt Huancayo zu verlegen.

LEAGUE 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

POSITION | VEREIN | TORUNTERSCHIED

1. Kommunal | 16 | (3 DG)

2. Binational | 15 | (7 GD)

3. Athletische Allianz | 15 | (6 DG)

4. Sport Huancayo | 15 | (6 GD)

5. Scientano | 12 | (6 GD)

6. Sporting Cristal | 12 | (4 GD)

7. Universität | 10 | (6 DG)

8. Ayacucho FC | 10 | (2

9. Atletico Grau | 10 | (1 GD)

10. ADT | 10 | (1 DG)

11. Cesar Vallejo | 10 | (0 DE)

12. Melgar | 10 | (-2 GD)

13. UTC | 7 | (-1 DG)

14. Carlos Mannucci | 6 | (-2 DG)

15. Lima Alliance | 5 | (-2 GD)

16. Carlos Stein | 5 | (-3 DG)

17. Sport Jungs | 5 | (-6 DG)

18. Cantolao | 4 | (-11 GD)

19. St. Martin | 3 | (-15 DG)

SPIELPLAN UND ERGEBNISSE FÜR DAS DATUM 8 DER LIGA 1

Freitag, 1. April

Ayacucho FC 3-2 UTC

Samstag, 2. April

Sport Boys gegen Binacional (11:00 Uhr | Miguel Grau del Callao Stadion)

Alianza Atlético gegen Municipal (13:15 Uhr | Estadio Melanio Coloma)

Melgar gegen Carlos Stein (15:30 Uhr | UNSA Monumental Stadium)

Sonntag, 3. April

Atletico Grau gegen Cienciano (15.00 Uhr | Francisco Mendoza Pizarro Stadion)

Carlos Mannucci gegen Cesar Vallejo (18:30 Uhr | Mansiche Stadium)

Montag, 4. April

Universität gegen ADT (20:00 Uhr | Monumental Stadium)

Ruhe die Cantolao Academy.

Sport Huancayo gegen Alianza Lima (ausgesetzt)

LESEN SIE WEITER