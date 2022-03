Stephanie Salas verriet, ob sie plant, eine Bioserie zu starten

Die Sängerin Stephanie Salas sprach darüber, ob sie bereit sei, eine biografische Serie zu starten, die die wichtigsten und umstrittensten Momente ihres Lebens erzählt.

In einem Interview für das Ventaneando-Show-Programm gab Silvia Pinals berühmte Enkelin bekannt, dass sie im Falle der Durchführung des Projekts Fotos und Videos teilen wird, die sie noch nie zuvor ihrer Karriere gesehen hat.

Darüber hinaus wurde die Performerin von Nadie más que yo gefragt, ob sie in den Passagen ihres Lebens ihre Beziehung zu Luis Miguel darstellte, weil die Sängerin bei der Produktion der Streaming-Plattform Netflix wenig über sie sprach.

„Mal sehen, was und wie ich es dir zuerst sagen werde. Wir kommen uns selbst voraus und es muss keine Protagonismen geben „, sagte Stephanie Salas und bemerkte jedoch, dass sie sie auf die neunziger Jahre und ihre Zeit als alleinerziehende Mutter ihres Erstgeborenen Michelle Salas konzentrieren würde. Erwähnenswert ist, dass die Rolle des jungen Models, gespielt von der Schauspielerin Macarena Achaga, in der letzten Staffel der mexikanischen Sol-Serie die größte Teilnahme hatte.

Die Schauspielerin sagte, dass sie im Falle einer Veröffentlichung der Serie ihre Zeit als alleinerziehende Mutter darstellen würde (Foto: Twitter)

Die Serie von Luis Miguel war ein Erfolg, aber nicht jeder fand das, was auf der Streaming-Plattform gezeigt wurde, angemessen, da, wie viele behauptet haben, nicht alles, was herauskam, mit einiger Entfernung von der Realität dargestellt wurde. Zu denen, die sich über die Kapitel ärgerten, gehörten Roberto Palazuelos und Stephanie Salas selbst.

Es war in einem Interview mit Hola! als die Schauspielerin enthüllte, wie es war, dass der Darsteller von La media vuelta herausfand, dass er Vater sein würde.

„Er hat nichts geahnt. Und ich nutzte die Stärke und den Mut, die ich in so jungen Jahren konnte, und sagte ihm, dass ich schwanger war. Es war schwierig. Du willst ihn nicht wütend sehen. So wie es charmant ist, hat es auch eine Seite von großartigem Charakter. Offensichtlich war ich sehr nervös „, sagte Stephanie. „Es fühlte sich auch sehr gut an, es ihr zu sagen; ich fühlte mich befreit. „Jetzt weißt du es“, sagte ich. Für ihn war es ein Eimer kaltes Wasser. 'Wie ist das möglich! „, war das erste, was er sagte, und dann herrschte ein Schweigen von etwa 5 oder 10 Minuten“, fügte er hinzu.

In diesem Interview kommentierte Sylvia Pasquels Tochter auch, dass Luis Miguel ihr Leben verlassen habe, nachdem sie sie über ihre Schwangerschaft informiert hatte, aber sie kamen wieder mit der Geburt der kleinen Michelle zusammen.

Stephanie Salas wurde im Alter von 19 Jahren Mutter (Foto: Instagram)

Der Erstgeborene der Sol de México wurde am 13. Juni 1989 im Hospital Español in Mexiko-Stadt geboren, nachdem ihre Eltern fast zwei Jahre lang eine heiße Affäre hatten, der es an „Exklusivität“ mangelte.

Stephanie drückte auch aus, was Luis Miguels Worte waren, als sie Michelle traf: „Wie sieht sie aus wie ich! Meine Tochter ist göttlich! “.

Stephanie Salas betonte an diesem Tag, dass es ein sehr emotionales und unterhaltsames Treffen zwischen Vater und Tochter gab, was dazu führte, dass sie sich in den ersten drei Jahren des Mädchens häufig besuchten. Die Schauspielerin betonte an diesem Tag, dass es ein sehr emotionales und unterhaltsames Treffen zwischen den beiden gab, was dazu führte, dass sie sich in den ersten drei Jahren des Mädchens häufig besuchten.

Obwohl die letzten Jahre nicht sehr eng waren, verstärkte sich die Entfremdung zwischen Michelle Salas und ihrem Vater nach der Premiere der ersten Staffel von Luis Miguel, der Serie, in der sie ihre Geburt als Produkt eines Abenteuers darstellten, das sie sehr verärgerte.

