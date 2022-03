Sie wurden auf Mai verschoben und hörten zu den Anklagen gegen Andrés Escobar

An diesem Donnerstag wurde die Generalstaatsanwaltschaft in einer Anhörung gegen Andrés Escobar, einen Mann, der beschuldigt wird, während des Nationalstreiks 2021 Zivilisten in Cali erschossen zu haben, wegen schwerer Drohungen, des Werfens gefährlicher Gegenstände und des Usurpierens öffentlicher Funktionen angeklagt. Das Gericht hat die Petition jedoch weder gebilligt noch abgelehnt, weshalb die Anhörung ausgesetzt und auf den 16. Mai verschoben wurde.

Der Wachhund wies darauf hin, dass Escobar zusammen mit vier weiteren Personen und 12 Polizisten am 28. Mai im Rahmen des National Paro Demonstranten mit Schusswaffen in der Nachbarschaft Ciudad Jardín angriff. Es wurde durch Videos unterstützt, die auf Handys von Demonstranten aufgenommen wurden, die mitten in den Protesten angegriffen wurden.

Zu Beginn des Gerichtsverfahrens teilte Andrés Escobar dem Cali-Garantie-Richter mit, dass sein vertrauenswürdiger Anwalt krank sei und Kopfschmerzen habe, die ihn daran hinderten, an dem Verfahren teilzunehmen. In einer Petition, die abgelehnt wurde, teilte ihm der Richter mit, dass ihm, wenn der Verteidiger krank sei, ein Pflichtverteidiger zugewiesen werden könne, der ihn während der Anhörung berät.

Escobar seinerseits wies darauf hin, dass die Waffe, die er benutzte, leer ist und die Papiere in Ordnung hat. Er erklärte auch, dass die Schüsse die „Vandalen“ abschrecken sollten, die seiner Meinung nach den CAI in diesem Sektor von Valle del Cauca verbrennen würden.

Der Anwalt der Opfer, Elmer Montaña, wird darum bitten, dass die Beteiligten ins Gefängnis gebracht werden, und hat um Zusicherung gegen Escobar gebeten.

Am 16. Mai wird die Generalstaatsanwaltschaft die Anhörung mit dem Antrag auf eine Sicherungsmaßnahme gegen Escobar und die anderen Beteiligten fortsetzen.

Am 16. Februar 2022 wurde die Anklageschrift gegen Andrés Escobar aufgrund eines Ersuchens der Verteidigung verschoben. Die Gründe für diese Entscheidung sind jedoch noch nicht bekannt.

Nach Angaben des Anwalts Elmer Montaña, des Anwalts, der die Strafanzeige eingereicht hatte, wurde die Anklageschrift ebenfalls am 24. Januar verschoben, ohne den Grund oder Grund für diese Entscheidung zu kennen.

„Was wir wissen ist, dass die Verteidigung erneut eine Verschiebung der Anhörung beantragt hat, wir kennen den Grund nicht, der Staatsanwalt wird die Fälle später bekannt geben, wir haben gewarnt, dass die Anwälte der Opfer diesen Antrag bei der Garantiekontrolle stellen werden, wenn die Staatsanwaltschaft die Versicherungsmaßnahme nicht beantragt Richter „, sagte Montaña.

Am 28. Mai 2021 wurde inmitten der Proteste in der Stadt Cali während des National Paro schnell ein Video in sozialen Netzwerken viral, in dem ein Zivilist in Begleitung der Nationalpolizei auf Demonstranten schoss. Dieser Akt führte zu allen möglichen Kommentaren, in denen viele die Handlung des Geschäftsmannes vorwarfen, während andere seine Sache verteidigten.

„Das Video zeigt deutlich, dass ich ein paar Schüsse in die Luft schieße, ich hatte nicht vor, einer Person Schaden zuzufügen. Die Vandalen haben die öffentlichen Kräfte reduziert und ich habe geschossen, um sie davon abzubringen, weil sie den CAI von Ciudad Jardín verbrennen wollten „, sagte Andrés Escobar in einem Video, das er in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte, in dem er sich darauf bezog, was an diesem Tag passiert ist und wo er zeigte, dass die Waffe, die er zu dieser Zeit besaß, eine war leer.

In der Dokumentation „Cali Everyone Scream“ enthüllten sie jedoch ein Foto, auf dem man erkennen kann, dass sich die Waffe, die Andrés Escobar zum Zeitpunkt der Demonstrationen trug, stark von der unterscheidet, die er in dem von ihm veröffentlichten Video zeigte.

