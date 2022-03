Sie forderten die Abwesenheit von Lilly Telez im Senat für den Auftritt von Tren Maya: „Es gibt zu viele Ausreden“

Am Mittwochnachmittag stimmte der Senat der Republik über die Möglichkeit ab, dass Behörden im Zusammenhang mit dem Bau des Maya-Zuges im Bundesstaat Quintana Roo vor den Gesetzgebern erscheinen.

Sowohl staatliche Umweltkollektive als auch Mitglieder der Opposition gegen die Regierung von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) und sein Projekt namens Vierte Transformation (Q4) haben ihre Meinungsverschiedenheit und ihre Ablehnung des Baus der Linie aufgrund der Umweltauswirkungen in gezeigt das Gebiet.

Ebenso haben sich berühmte Mexikaner aufgrund der Entwaldung und des massiven Holzeinschlags von Abschnitt 5 des AMLO-Megaprojekts gegen das Projekt positioniert.

Aus diesem Grund war es für viele Menschen empörend, dass sie die Möglichkeit hatten, Beamte vor den Senat zu ziehen, um den Gesetzentwurf zur Rechenschaft zu ziehen. Das Ziel wurde aufgrund des Mangels an erforderlichen Stimmen nicht erreicht.

Und dieser Mangel an Stimmen war auf die Abwesenheit einiger Senatoren zurückzuführen, die Mitglieder der Oppositionsparteien waren. Unter ihnen die Senatorin der Nationalen Aktionspartei (PAN), Lilly Tellez.

Liste der Abstimmungsergebnisse (Foto: Twitter/LeTroblesRosa)

In sozialen Netzwerken wurde das Bild mit den Namen der Gesetzgeber, die dafür und dagegen gestimmt haben, viralisiert, was sehr geschlossen war, da es 47 Gegenstimmen und 44 Stimmen bei zwei Stimmenthaltungen gab.

Es gibt auch diejenigen, die nicht anwesend waren, wie die Panista, die später erklärte, dass der Grund für ihre Abwesenheit auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen sei, da sie argumentierte, dass sie 7 Hernien in der Wirbelsäule habe: vier Hals- und drei Lendenwirbelsäule.

Dies reichte zwar nicht aus, um die Bedenken zu beruhigen, da die Nutzer des sozialen Netzwerks die Tatsache kritisierten, dass die sogenannte „Opposition“ angesichts wichtiger Ereignisse fehlte. „Nachdem sie nicht mit ihrer falschen Rede gekommen sind, dass sie Opposition sind und Mexiko lieben und es verteidigen“, war einer von vielen Kommentaren.

Also antwortete er mit einem weiteren Beitrag über seinen offiziellen Twitter-Account, in dem er behauptete, selbst wenn er seine Stimme abgegeben hätte, gäbe es keine Möglichkeit, die Zerstörung des Dschungels zu stoppen.

„Der Dschungel wird NICHT zerstört werden, mangels meiner Stimme. Das Militär geht bereits gegen alles nach Yucatan. Heute sollte dringend ein DRANG nach Fonatur in Betracht gezogen werden, um indigene Völker zu konsultieren. Selbst wenn sie die Abstimmung gewonnen hätte, konnte AMLO nicht gestoppt werden „, begründete die ehemalige Morenista in ihren sozialen Netzwerken.

Die neue Linie des Maya-Zuges wirkt sich auch auf unterirdische Flüsse und Cenoten aus (Foto: @unemexico_)

Er behauptete auch, dass die Vereinbarung auf Anordnung von AMLO nicht ausreicht, da sie etwas mehr erfordern würde: „Auf die gleiche Weise, dass mehr als ein Punkt der Einigung gegen den Mangel an Medikamenten und zur Verringerung der Gewalt, die die Regierung durchlässt, erforderlich ist.“

Schließlich versprach die Senatorin, dass wir, sobald sie in den Senat zurückkehrt, „von der Nationalen Aktionsbank die Rechtsinstrumente einrichten sollten, um die Verantwortlichen für den Maya-Zug zur Rechenschaft zu ziehen und alles zu tun, was in unserer Macht steht, um den Dschungel zu retten“, schloss Téllez.

Sie antworteten, dass es zu konformistisch sei, um zu sagen, dass es keinen Unterschied machen könne oder dass „es zu viele Ausreden gibt“. Sie verwiesen auch auf ihre Präsidentschaftsbestrebungen: „Ein weiteres davon und die Gelegenheit für die Präsidentschaftskandidatur verschwinden.“

Die PAN ersuchte nach einer Einigung den Leiter des Nationalen Fonds zur Förderung des Tourismus (Fonatur), Javier May, den Leiter des Bundesanwalts für Umweltschutz (Profepa), Blanca Alicia Mendoza, und den Sekretär für Umwelt und natürliche Ressourcen ( Semarnat), Maria Luisa Morgendämmerung.

Andere Senatoren, die nicht anwesend waren, waren die Panistin Josefina Vázquez Mota, Claudia Ruiz Massieu der PRI, Beatriz Paredes und Miguel Ángel Osorio Chong sowie der Perredist Miguel Ángel Mancera.

LESEN SIE WEITER: