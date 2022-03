Rosario Robles wies auf eine angebliche Vereinbarung zwischen Gertz Manero, AMLO und Scherer hin, sie einzusperren

Rosario Robles, ehemaliges Mitglied des Kabinetts von Enrique Pela Nieto im Ministerium für Landwirtschaft, Territoriale und Stadtentwicklung (Sedatu) und Sekretariat für soziale Entwicklung (Sedesol), richtete einen Brief an Präsident Andrés Manuel López Obrador, in dem er die verschiedenen Situationen aufdeckt, zu denen sie zu Unrecht geführt hat Gefängnis.

Die Politik, die seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft bleibt und der vorgeworfen wird, seine Pflichten an der Spitze zweier Sekretariate unterlassen zu haben, gleichzeitig mit dem berühmten Master Scam der Umleitung öffentlicher Ressourcen durch verschiedene nationale Universitäten wurde durchgeführt.

Rosario Robles ihrerseits sagte in ihrem Brief, dass sie kaum von den Erklärungen gehört habe, die Julio Scherer, ehemaliger Rechtsberater von Andrés Manuel López Obrador, veröffentlicht hat, die, wie sie sagte, für sie logisch seien, weil sie mit dem Generalstaatsanwalt der Republik (FGR) Alejandro Gertz in einer engen Situation konfrontiert sei Manero.

In erster Linie wies sie darauf hin, dass, wenn sie im Gefängnis ist, die jetzt Staatsanwaltschaft während eines Gesprächs zwischen AMLO, Gertz Manero und Julio Scherer im Jahr 2019, bevor sie verhaftet wurde, ihre Kollegen davon überzeugte, sie ins Gefängnis zu bringen, um ihre Moral zu senken und am Ende zu enden beschuldigt die „großen Schüsse““.

„Dort wurde mein Schicksal entschieden. Eine ganze Maschine wurde zusammengestellt, einschließlich des Richters/Neffen mit dem Nachnamen Padierna, der mich in diesen Wänden gefangen hielt. Ich wurde eine Geisel „, sagte der ehemalige Beamte, der auch klarstellte, dass sie die einzige Frau ist, die vom sogenannten „Master Scam“ verhaftet wurde, und zeigte, dass die Untersuchung mehrere Rückschläge erlitten hat.

Später, schrieb er, wurde alles bestätigt, als der Staatsanwalt 2020 vor einer Öffentlichkeit von Colmex erschien, wo er sagte, dass Robles inhaftiert werden würde, bis sie beschloss, mit dem Justizsystem zusammenzuarbeiten, ebenso Emilio Lozoya, der ehemalige Direktor von Pemex, der verschiedene Beamte für Korruptionsfälle beschuldigte. insbesondere im Zusammenhang mit dem Fall Odebrecht.

„Er hoffte, dass sie mit der Folter, die Gefängnisse bedeuten, feige Weise durch eine Geschichte ohne Nahrung ratifiziert würden. Um mich zu retten, würde er anderen Unwahrheiten vorwerfen. Er hat sich geirrt „, schrieb Rosario Robles handschriftlich.

Darüber hinaus gab er bekannt, dass er beschlossen habe, seine Rechte zu nutzen, und eine Klage gegen Gertz Manero eingereicht habe, „obwohl dies bedeutete, sich einem Charakter zu stellen, der seine Position zur Rache nutzt und dem niemand widerspricht, weil er Angst vor ihm hat. Niemand ruft ihn zur Rechenung.“

Er stellte auch den Prozess in Frage, der darauf folgte, sie im Gefängnis zu lassen, einschließlich Beweisen wie einer falschen Lizenz sowie eines ordentlichen Richters, ohne dass ich vorher wusste, dass sie untersucht wurde, ohne rechtzeitig Zugriff auf den Ordner zu haben, oder die Möglichkeit, die Anschuldigungen zu verwässern.

„Es war egal, dass ich mich freiwillig dem Publikum präsentierte. Dass ich überzeugt war, dass „derjenige, der nichts schuldet, mein Schicksal besetzt wurde“, fuhr der ehemalige Politiker fort. „Es war egal, dass das Verbrechen, für das ich beschuldigt werde, kein Gefängnis verdient. Die ASF hat auch nie eine Beschwerde gegen mich eingereicht, nicht einmal ein Wiedergutmachungsverfahren...“

Aber der vielleicht prägnanteste Teil war es zu zeigen, dass die Beschwerde, die seiner Anrechnung diente, eine Untersuchung war, die von der Nichtregierungsvereinigung der Mexikaner gegen Korruption und Straflosigkeit vorgelegt wurde, auf die AMLO so oft abfällig Bezug genommen hat und sie sogar als Interferenzbewegung, bei der die USA die Fäden ziehen.

MEXIKO-STADT 11SEPTEMBER2018.- Rosario Robles Berlanga, Leiter von Sedatu, begleitet von Fernando Alaniz, bei der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Faktors 2017 für die Vorteile des Bergbaufonds. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Er kam zu dem Schluss, dass das einzige, was sie gegen sie haben, die falsche Aussage eines mutmaßlichen geschützten Zeugen ist, der bisher keine Beweise vorgelegt oder im Fall von Rosario Robles vor den zuständigen Behörden erschienen ist.

Schließlich bat er Präsident López Obrador, die Ungerechtigkeiten gegen sie zu beenden und nicht mehr wütend auf sie zu sein und ihre Macht zu missbrauchen, obwohl Gertz Manero tatsächlich gescheitert ist, da wichtige Fälle wie die von Emilio Lozoya beschuldigten Fälle gefallen sind.

