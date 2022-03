Rigoberto Urán erklärte, wie der Giro de Rigo 2022 in den Eastern Plains aussehen wird

Der antiokinische Radfahrer Rigoberto Urán von EF Education EasyPost hat bestätigt, dass sein Giro diesen 2022 in den Eastern Plains stattfinden wird. Der Fahrer begann seine Saison mit dem US-Team in Europa bereits während der letzten tyrrhenischen Adria, wo er in der Gesamtwertung den 14. Platz belegte.

Der Kolumbianer bereitet sich darauf vor, die wichtigsten Runden der Welt mit der besten Leistung wie der Tour de France zu erreichen, für die bereits angekündigt wurde, dass er der Anführer seines Teams sein wird.

Urán, 35 Jahre alt und 17 von ihnen, die sich hauptsächlich auf dem alten Kontinent dem Profiradsport widmen, hat seinen letzten Vertrag in diesem Jahr. Es ist jedoch nicht bekannt, ob er sich um mindestens eine weitere Saison verlängern wird oder ob er sich letztendlich dazu entschließen wird, seine Sportkarriere zu beenden.

„Rigo“ hatte während seiner Jahre als WorldTour großartige Präsentationen auf dem Motorrad. Zu den bemerkenswertesten gehörten seine beiden Podien beim Giro d'Italia in den Jahren 2013 und 2014, zusätzlich zu dem Podium, das bei der Tour de France 2017 gewonnen wurde, und seine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in London 2012.

Im Jahr 2021 gelang es ihm, dank der beiden achten Plätze, die er sowohl im Straßentest als auch im Einzelzeitfahren der kolumbianischen Nationalmannschaft belegte, ein doppeltes olympisches Diplom zu gewinnen.

All diese Ergebnisse und seine charakteristische Art zu sein, haben dazu geführt, dass er zu den beliebtesten Athleten im ganzen Land gehört und auch seine Marke wächst.

Dies ist genau einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass ein Wettbewerb für Amateure wie den Giro de Rigo im Land eine solche Relevanz erlangt und auch über andere Länder hinausgeht. Nachdem Sie in diesem Jahr andere Regionen wie Antioquia und Santander durchquert haben, kommt das große Sportereignis für Fans und Amateure bei Meta.

Von dort aus hat Urán, obwohl viele sagen, dass es aufgrund des klaren Rufs, dass dieses Gebiet völlig flach ist, keinen Berg geben wird, deutlich gemacht, dass dies nicht stimmt und dass Sie stattdessen sehr gut trainieren müssen, um auf diesem Gelände laufen zu können. Rigoberto bestätigte auch das Datum, an dem sein Wettbewerb stattfinden wird.

Rigoberto Urán hat seinen engsten Wettkampfplan vor der Tour noch nicht bestätigt. In der Zwischenzeit bereitet er sich in Kolumbien auf seine Geschäfte vor und kümmert sich um sie, die sich zunehmend im ganzen Land und in anderen Nationen ausbreiten.

Einige Rennen werden jedoch mit dem Team angekündigt, wie die Tour de Romandy und die Occitanie Route in Frankreich, um die Details für die Tour de France 2022 vorzubereiten und abzuschließen, die vom 1. bis 24. Juli dieses Jahres stattfinden wird.

