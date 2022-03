Präsident Duque unterstützte den Prozess der Gefangennahme eines russischen Bürgers, der beschuldigt wird, in Unruhen in Bogotá verwickelt zu sein

Foto de archivo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, habla durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2021. REUTERS/Hannah McKay

Der kolumbianische Präsident Iván Duque sagte, dass die Generalstaatsanwaltschaft außergewöhnliche Arbeit geleistet habe, um den russischen Bürger zu verfolgen, der beschuldigt wird, sich während der Proteste des Nationalstreiks im vergangenen Jahr in die Unruhen eingemischt zu haben.

Im Fernsehnachrichtenbericht Noticias RCN gaben sie an, dass der Präsident sich bei einer Veranstaltung in Yopal (Casanare) aussprach und die Gefangennahme unterstützte. Dort erklärte Duque, es sei notwendig, auf die Entscheidung des Richters über Garantien bezüglich der Situation der Männer im Land zu warten.

Während ihrer Zeit bei La W Radio sammelten sie die Worte des Präsidenten, aus denen hervorgeht, dass dies eine hervorragende Arbeit der Ermittlungsbehörde war.

„Bisher sind wir mit einigen Aufnahmen fortgefahren. Er hat seitens der Staatsanwaltschaft gearbeitet, er hat mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet, der Prozess muss jetzt mit dem Garantienrichter stattfinden. Es war eine Aufgabe, an der die nationale Regierung über die Geheimdienste und die Nationale Polizei teilgenommen hat, und natürlich eine außergewöhnliche Arbeit des Generalstaatsanwalts der Nation und des Technical Investigation Corps „, sagte er.

In der Zwischenzeit wurde in der Zeitschrift Semana hervorgehoben, dass der kolumbianische Präsident weitere Einzelheiten darüber geben wird, was in diesem Fall passiert ist, sobald die Gerichtsverfahren zur Festnahme des Ausländers eingeleitet wurden.

Es sei daran erinnert, dass am 30. März sechs gefangene Bürger einem Bürgschaftsrichter vorgestellt wurden, dem vorgeworfen wurde, Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen zu sein, das große Geldsummen aus Russland verschob und gleichzeitig Teil der Demonstrationen des Nationalstreiks gewesen wäre.

Die Verhaftungen ereigneten sich, nachdem die Zeitung El Tiempo unter ihren Ermittlungen gezeigt hatte, dass diese Personen Teil der Ausreden gewesen waren. Sergei Vagin, einer von ihnen, der als Alias von „Servac“ identifiziert wurde, gestand, aufgezeichnet zu haben, was damals auf den Straßen geschah.

Der Mann übertrug live über soziale Netzwerke, was während der Bürgerproteste geschah. Er sagte auch, dass das Geld, das er aus dem Ausland erhielt, aus den Sportwetten stammte, die er unter Berücksichtigung seiner Erfahrung als Analytiker gemacht hatte. Laut dem Anwalt Francisco Gonzáez Cifuentes sind Sergeis Videos während der Demonstrationen nicht von Bedeutung für ein Verbrechen und entsprachen keiner journalistischen Sendung. Im Gegenzug betonte er, dass der Mann eine saubere Rechtsakte habe, da er nie Probleme dieser Art hatte.

„Ich widme mich Sportwetten, ich übertrage live, weil dies der beste Weg war, dies zu tun, wie es jeder tun kann und das ist kein Verbrechen“, sagte er zu seiner Verteidigung. Der Mann wurde während einer gemeinsamen Operation zwischen der Staatsanwaltschaft und der Armee gefangen genommen. Die Aktionen wurden von der Dreizehnten Armeebrigade kommandiert. Er wurde von den Behörden auf die Seite von sechs weiteren Personen gebracht, die anscheinend Mitglieder der Frontline sein würden.

Er wurde im Suba-Sektor verhaftet. „Es gab um 7 Uhr morgens einen Einbruch in sein Haus, und dann wurde er gefangen genommen“, sagte der Anwalt der Zeitung El Tiempo. Der Bürger bleibt im Bunker des Staatsanwalts und wartet darauf, zu erfahren, was die Staatsanwaltschaft verlangt.

Er wird nicht nur angeblich beschuldigt, das Geld, das ihm in Gewaltaktionen gegen die kolumbianische öffentliche Gewalt zukam, investiert zu haben, sondern auch des nicht einvernehmlichen Transfers von Vermögenswerten, des Konzerts zur Begehung von Straftaten, der illegalen Nutzung von Telekommunikationsnetzen und des missbräuchlichen Zugangs zu einem Computersystem beschuldigt.





