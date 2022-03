Pedro Castillo: Bruno Pacheco und die Neffen des Präsidenten würden in das Prämienprogramm aufgenommen

Das Umfeld von Präsident Pedro Castillo hat seine Situation bei den Behörden erschwert, nachdem er seine nicht gefunden hatte Verbleib. Víctor Tiburcio, Generalbefehlshaber der Peruanischen Nationalpolizei (PNP), gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass das Innenministerium (Mininter) gebeten wurde, den ehemaligen Sekretär Bruno Pacheco und der Neffen des Präsidenten, Fray Vasquez Castillo und Gian Marco Castillo wird in das Rewards-Programm aufgenommen.

„Es wurde sofort auf der Ebene des stellvertretenden Ministeriums für innere Ordnung beantragt, zu den meistgesuchten zu gehören und eine Belohnung zu erhalten“, sagte die Behörde, da die genannten Personen während einer Operation, die eine Verhaftung anstrebte, nicht von der Staatsanwaltschaft gefunden werden konnten Haftbefehl gegen sie in Kraft treten. Vor einigen Tagen forderte die Aufsichtskommission des Kongresses auch den Innenminister Alfonso Chávarry auf, die genannten in die Liste der meistgesuchten aufzunehmen.

„Dieser gesamte Bericht wurde bereits formalisiert und dem internen Sektor übergeben, um gemäß den bereits regulierten Bestimmungen vorzugehen. Im Laufe der Stunden sollte diese Belohnung herauskommen und als eine der meistgesuchten angesehen werden „, fügte er hinzu.

Verhaftung von Zamir Villaverde

Während dieser Operation wurden der Geschäftsmann Zamir Villaverde, Victor Valdivia Malpartida und George Pasapera verhaftet. Darüber hinaus berichtete der PNP-Kommandant, dass Hector Pasapera López, Victor San Miguel Velasquez und Luis Pasapera Adrianzén sich freiwillig der Justizbehörde vorgestellt haben. Andere beteiligte Namen sind die von Edgar Vargas Mas und Alcides Villafuerte Vizcarra, wobei insgesamt elf Personen von der Staatsanwaltschaft überliefert wurden.

Es sollte betont werden, dass die vorläufige Inhaftierung eine in Artikel 261 der Strafprozessordnung geregelte Maßnahme ist, mit der eine untersuchte Person für kurze Zeit ihrer Freiheit beraubt werden soll, um sie an der Flucht zu hindern. Wenn es sich um einen häufigen Fall handelt, wird es für einen Zeitraum von 72 Stunden oder drei Tagen durchgeführt, da es sich jedoch um einen komplexen Fall handelt, dauert es bis zu 10 Tage.

KOMPLIZIERTE SITUATION

Die Namen von Fray Vasquez Castillo und Gian Marco Castillo blieben während der Präsidentschaftskampagne unbemerkt. Obwohl sie von der Presse aufgrund ihrer Herangehensweise an den Präsidenten erwähnt wurden, war es erst in den Erklärungen von Karelim López dass sie begannen, der Regierung von Pedro Castillo Probleme zu bereiten.

Präsident Pedro Castillo und die Geschäftsfrau Karelim López pflegten die Telefonkommunikation, sagte César Nakazaki. Foto: Andina/PCM

„Ich weiß auch, dass es im Ministerium für Verkehr und Kommunikation (MTC) eine Mafia gibt, die sich aus Präsident Pedro Castillo Terrones, Minister Juan Silva, den chinesischen Unternehmen Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Branch of Peru) und anderen zusammensetzt, immer mit der Teilnahme der peruanischen Firma INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., gegründet von Roberto Jesús Aguilar Quispe, etwa 27 Jahre alt, nimmt ebenfalls an dieser Mafia Zamir Villaverde García teil, der Kassierer ist; die Neffen des Präsidenten: Fray Vasquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [Neffe an der Seite seiner Frau] und fünf Kongressabgeordnete von Acción Popular „, so Lopez gegenüber der Staatsanwaltschaft, so eine Veröffentlichung von El Comercio.

Am Mittwochnachmittag, dem 30. März, erließ der Richter des Zweiten Vorbereitungsgerichts Manuel Chuyo ein fünfmonatiges Ausreiseverbot für die Neffen des Präsidenten, die wegen der Verbrechen verschärfter Absprachen und krimineller Organisation untersucht wurden. Beide sind aufgrund des vorläufigen Haftbefehls, der im Rahmen der Ermittlungen zu mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten in Provías des Verkehrsministeriums (MTC) erlassen wurde, auf freiem Fuß.

