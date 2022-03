Noroña wird versuchen, die Sommerzeit zu eliminieren: „Alle sechs Monate genug Veränderung“

Gerardo Fernández Noroña, Bundesabgeordneter der Labour Party (PT), schloss sich der Debatte zur Beseitigung des Tageslichts an Saving Time und schlug eine Initiative vor, um die Maßnahme, die 1996 auf nationaler Ebene während der sechsjährigen Amtszeit von Ernesto Zedillo Ponce de León durchgeführt wurde, durch ein Dekret aufzuheben.

Über seinen offiziellen Twitter-Account teilte der Gesetzgeber einige Seiten des Dokuments mit, dass an diesem Donnerstagnachmittag, dem 31. März, vermutlich in der Abgeordnetenkammer diskutiert wird. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass er nicht der einzige Vertreter der Bevölkerung ist, der eine ähnliche Reform vorlegt, da das Mitglied des Die Partei der Revolution Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa, veröffentlichte ebenfalls ein Dokument in derselben Richtung.

Der Politische Koordinierungsausschuss (Jucopo) des Unterhauses stimmte jedoch zu, dass vor der Abstimmung über die Maßnahme die Sekretariate für Energie (Sener), Wirtschaft (SE) und Gesundheit (SSA) konsultiert werden, um ihr Wissen zu diesem Thema einzubringen und dann die Wahl zur Plenarsitzung zu bringen.

Vor diesem Hintergrund schlug der Gesetzgeber von Petista mit einer klaren Botschaft vor: „Genug, den Zeitplan alle sechs Monate zu ändern“, schlug der Gesetzgeber von Petista vor und nahm eine ähnliche Position wie von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ein, die Maßnahme abzuschaffen, weil sie nicht zu „Energieeinsparungen“ geführt hat Konsum „, also in der Kategorie in der, an die gedacht wurde.

Der Gesetzgeber hat einige Seiten der Initiative geteilt (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Laut dem vom Mitglied der Vierten Transformation vorgelegten Dokument zielt seine Reform darauf ab, das Gesetz über das Fahrplansystem zu ändern, das 2001 so geändert wurde, dass der oben genannte Zeitplan nur fünf Monate und nicht wie ursprünglich vorgeschlagen sieben Monate dauert - sowie das Dekret, mit dem die Saisonplan am 1. März 2002.

In ähnlicher Weise zitierte Fernández Noroña den ehemaligen Abgeordneten Iterián Gallegos und wies darauf hin, dass die Maßnahme analysiert und positiv abgestimmt werden sollte, da sie vermutlich gesundheitliche Kosten für die Menschen verursacht hat, da sie ihre Schlaf- und Ruhepläne ändern.

Schließlich beabsichtigt die Initiative auch, dass die lokalen Gesetze der 32 Staaten der Republik innerhalb von 15 Tagen nach der Veröffentlichung des Dekrets im Amtsblatt der Föderation (DOF) geändert werden, sofern sie genehmigt werden.

Die Abgeordneten beabsichtigen, die Sommerzeit zu eliminieren (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/cuartoscuro.com)

Das Thema wird seit Wochen öffentlich diskutiert, insbesondere als der mexikanische Präsident während seiner Morgenkonferenz versprach, dass er wird eine Initiative zur Aufhebung der Zeitumstellung im ganzen Land vorlegen.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das mexikanische Gesetz vorsieht, dass jede Initiative zu diesem Thema dem Kongress der Union spätestens am 15. November des Jahres vorgelegt werden muss, vor dem sie geändert werden soll, dh dass sie bis zum vorletzten Monat des Jahres erörtert werden muss, wenn es ist erwünscht, bis 2023 in Kraft zu treten.

Da die Vereinigten Staaten ihr größter Handelspartner sind, passt Mexiko seine Zeitzonen häufig an die Bedürfnisse von Grenzzöllen und Grenzüberbrückungsoperationen an, die die wirtschaftliche Aktivität beider Länder synchron halten.

Dies war genau einer der vielen Gründe, warum die mexikanische Regierung 1996 beschloss, die Zeitumstellung im ganzen Land umzusetzen, da sich bis dahin nur Baja California regelmäßig an die zeitlichen Veränderungen in den Vereinigten Staaten anpasste.

