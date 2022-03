Morbius-Premiere in Peru: wo und wie man den neuen Film von Jared Leto sieht

Die neuesten Nachrichten aus dem Kino. Schließlich ist das Warten auf Jared Letos neue Arbeit mit der UCM vorbei. Nach Pausen aufgrund der Pandemie ist Morbius' Film jetzt verfügbar, eine Produktion, die den Bösewicht von Marvel wie nie zuvor zeigt. Dies ist der erste Auftritt des Joker-Performers (Suicide Squad) in diesen Verfilmungen abseits von DC Comics. Nachdem die Schauspieler auf dem roten Teppich gezeigt hatten, wurden die Länder bestätigt, die diesen Film bereits genießen können, einschließlich Peru. Im Folgenden kennen Sie alle Details.

Tatsache: Über seinen Ursprung ist bekannt, dass diese Figur vom Schriftsteller Roy Thomas geschaffen und ursprünglich von Gil Kane entworfen wurde. 1971 trat er zum ersten Mal in den Cartoons einer Ausgabe von The Amazing Spider-Man auf.

ÜBER MORBIUS

Der Film erzählt die Geschichte des Biochemikers Michael Morbius, eines renommierten Forschers, der sogar den Nobelpreis gewonnen hat und darum kämpft, sich von einer Autoimmunkrankheit zu heilen, die ihn vom Produktionsbeginn zwischen Leben und Tod abgehalten hat. In einem Interview mit Agencia EFE enthüllte Regisseur Daniel Espinosa, dass er in seinen ursprünglichen Plänen immer Jared Leto als erste Wahl hatte, damit er den lebenden Vampir und Bösewicht von Spider-Man spielen kann.

WANN WIRD MORBIUS IN PERU VERÖFFENTLICHT?

Laut dem Kinokalender ist jeder Donnerstag ein Tag der Premieren in Peru. Aufgrund dieser Informationen wird Morbius' Film ab Donnerstag, 31. März 2022, in unserem Land erhältlich sein. Schon zu dieser Zeit bieten einige Telefon- und Bankunternehmen ihren Nutzern Angebote an, die Produktionen auf der großen Leinwand zu sehen.

WO ZU SEHEN MORBIUS, MARVEL MOVIE

Ab dem 31. März können alle Peruaner den neuen Film von Jared Leto landesweit in den Hauptkinos sehen. Suchen Sie den, der Ihrem Zuhause am nächsten liegt:

- UVK

- Cineplanet

- Cinépolis

- Kinostar

- Kino

- Cinerama Pacifico

CÓMO VER MORBIUS ONLINE POR-INTERNET

Bisher wurde nicht angekündigt, dass der Marvel-Film auf einer digitalen Plattform erscheinen wird, aber nach den neuen Disney-Ankündigungen ist es möglich, dass er Plattformen wie Disney Plus oder Netflix erreicht. Letzterer behält weiterhin die Lizenz, die Spider-Man-Filme in seinem Katalog zu haben, Welt, zu der Morbius gehört.

Tatsache: Der Preis für Disney Plus in Peru liegt bei S/25,90 pro Monat, sodass Sie sowohl für Serien als auch für Filme und Dokumentarfilme auf den Inhalt der Plattform zugreifen können. Auf der anderen Seite lautet der Grundplan von Netflix S/ 24.90, mit dem Sie jeweils ein Gerät verbinden und heruntergeladene Inhalte speichern können. Sie können Filme, Serien ansehen und unbegrenzt Spiele spielen. Melden Sie sich bei Ihrem Laptop, Fernseher, Telefon oder Tablet an.

MORBIUS-BESETZUNG

Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal und Tyrese Gibson. Regie von Daniel Espinosa (Protecting the Enemy) und Drehbuch von Matt Sazama und Burk Sharpless.

HAT MORBIUS POST-CREDITS-SZENE?

Ja, diejenigen, die sich den Film ansehen und bis in die letzten Minuten bleiben, können die Post-Credits-Szene sehen, in der sie eine bekannte Figur sehen, die in einer zweiten Folge die Fortsetzung der Geschichte des Arztes markieren würde, solange Sony erneut auf diesen berühmten Comic-Bösewicht setzt.

Vergessen Sie nicht, sich auf das Kino vorzubereiten, da der Film 1 Stunde und 40 Minuten dauert und der Bonus auf dem Bildschirm angezeigt wird.