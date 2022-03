„Moon Knight“: Oscar Isaac in einer tiefen Identitätskrise, umgeben von viel Action

Oscar Isaac as Marc Spector/Steven Grant in Marvel Studios' MOON KNIGHT, exclusively on Disney+. Photo by Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Das Interessanteste an den Marvel-Charakteren, die mit den Serientiteln für Disney+ begannen, war, dass sie die „Secondaries“ der Filme mitbrachten, um das Aktionsfeld weiter zu öffnen und sie dann mit dem heutigen Multiversum zu verbinden (Mittelachse von Phase 4) . Es gab auch eine gewisse Krisenchance, da sie den Produktionsprozess beschleunigten und die Tatsache ausnutzten, dass die Menschen den ganzen Tag zu Hause waren. Mit Moon Knight bricht all das zusammen und eröffnet eine neue Phase in Marvel: Charaktere in die Serie einführen und sie dann zur Liste hinzufügen of the Avengers (oder das Universum der Filme, so etwas wie eine Promotion). Aber es wird nicht so einfach sein, denn das ist kein einfacher Charakter.

Steven Grant, gespielt von Oscar Isaac, ist ein korrekter und effizienter Mitarbeiter, der im Souvenirladen eines Museums arbeitet. Im selben Körper lebt aber auch Marc Spector, ein effizienter Ex-Söldner und Körperschiff eines ägyptischen Gottes, der versucht, die Welt mit Gerechtigkeit zu imprägnieren. Sie sind zwei gegenüberliegende Hälften, die um die Kontrolle kämpfen, sich aber auch ergänzen. Eines ist das Gehirn, Frieden und Unschuld, das andere ist Stärke, Chaos und Krieg. Das werden sie aber in einigen Kapiteln entdecken.

Nach dem Anschauen der vier Folgen, die Disney+ der Presse vorgestellt hat, ist etwas klar: Die Entwicklung aller Actionszenen und der überheldenhafteste Teil sind gut ausgeführt und es besteht der Vorteil, herauszufinden, wer die Kontrolle hat oder wer in einer bestimmten Situation die Kontrolle übernimmt, da es davon abhängt, wer es ist, Steven oder Mark, der Konflikt wird anders gelöst werden. Die andere Konfliktlinie ist das psychologische Drama dieses Charakters, und dort wird er viel erwachsener und aufgerollter. Dazu müssen wir einen Bösewicht hinzufügen, der aufgrund seines Vergangenheit, Gegenwart und Geschäftsmodells viel interessanter ist: Arthur Harrow, gespielt von Ethan Hawke, der Anführer einer kultähnlichen Gruppe, die ein Artefakt finden will, das er sich vorstellt, ist im Besitz von Steven/Marc.

Oscar Isaac muss als einer der besten Schauspieler seiner Generation nichts beweisen. Wählen Sie Produkte, die eine ständige Herausforderung darstellen können, vom Marvel-Helden bis zum gewöhnlichen Mann inmitten einer Ehekrise. Er versteht das Spiel Hollywood. Aber hier nahm er eine größere Herausforderung an: Sein Charakter hat eine dissoziative Identitätsstörung, eine Übung, bei der fast zwei Identitäten parallel ausgearbeitet und entwickelt werden, aber dazu müssen wir seine superheldenhaften Versionen hinzufügen: Marc's ist Moon Knight, während Steven beginnt, Mr. Night's Day zu entwickeln . Das Ergebnis ist in Ordnung, aber manchmal mit wenig Entwicklungszeit, da die Serie einen höheren Konflikt darstellen muss, der von Aktionen und mit einer Vielzahl von Elementen umgeben ist, die vor allem dazu führen, dass Isaacs Leistung verloren geht.

Marc ist Moon Knight, während Steven beginnt, Mr. Night's Day zu entwickeln. (Disney Plus)

Der Rest der Maßnahmen führt jedoch eine Bilanz aus. Sowohl Hawkes Bösewicht als auch Layla El-Faouly, gespielt von May Calamawy, sorgen dafür, dass Isaac keine überwältigende Rolle einnimmt und mehr denn je als Nebenfiguren arbeitet und eigene Geschichten entwickelt. Murray Abraham, der preisgekrönte Schauspieler, der Khonshu die Stimme gibt, hat auch sein Gewicht in der Geschichte und sein Auftritt ist der mystischste und interessanteste Moment der ersten Kapitel. Es ist eine kleine Besetzung, die über die unterschiedlichen Erscheinungsbilder hinausgeht, aber die meisten Marvel-Serien führen diese Dynamik aus. Es funktioniert auch hier, um Isaacs Protagonisten aufzunehmen.

In Bezug auf Moon Knight hat die Hauptfigur dieser Geschichte, die wir sicherlich später wiedersehen werden, eine Geschichte von mehr als 40 Jahren in den Marvel-Vignetten. Es ist die Faust von Khonshu, dem ägyptischen Gott, der ein neues und breites thematisches Universum aufweist, das erforscht werden muss, und der sich ohne konkrete und prägnante Präsentation an die MCU hält. Es wird nur auf dem Weg und buchstäblich durch die Schläge (erhalten von Steven und Marc) gelernt. Und ich denke, das war die richtige Entscheidung der Serie. Die Entdeckung dieser Mythologie, die nicht wirklich ägyptisch ist, sondern Marvels ägyptische Mythologie, erfolgt während des gesamten Konflikts auf natürliche Weise. Es ist nicht etwas, das wir als Zuschauer assimilieren sollten, abgesehen von all der Komplexität, die Isaacs Charakter trägt. Und wie wir es mit Steven entdecken werden (Kräfte, andere Götter und eine alte Geschichte mit dem Bösewicht), fühlt sich seine Präsentation nicht so schwer an.

Moon Knight hat eine Geschichte von mehr als 40 Jahren in den Marvel-Cartoons. (Wunder)

Moon Knight fängt etwas Schlampiges an. Ein erstes Kapitel ohne Balance, das dann in Kapitel zwei und drei zusammengefasst wird. Es entwickelt sich zu einem Psychothriller, entwickelt sich dann entlang der Horrorseite (der interessanteste Aspekt in den ersten beiden Folgen) und endet in der Nähe von Brendan Frasers The Mummy-Saga, zwischen Abenteuern, Humor, vielen Spezialeffekten und viel Sand. Logisch nach den Orten und dem Thema der Serie, aber in diesem Fall ist der Held verloren. Wir sehen selten dieses interessante Moon Knight-Design und all seine Funktionen. Vielleicht wird es in den letzten beiden Folgen besser.

Kurz gesagt, die erste Staffel (eigentlich die ersten vier Kapitel) von Moon Knight enthält überall interessante Elemente. Manchmal sehr gut ausgeführt und bei anderen ziemlich überfüllt. Ohne das Ende der Serie zu erreichen, startet Marvel einen Charakter in der MCU neu, der reich an seiner eigenen Geschichte ist und aufgrund dieser Mischung aus Action, Horror und Humor süchtig macht, mit tiefen Konflikten und Aktionselementen, die sehr süß aussehen, aber mehr versprechen als in einer zweiten Staffel und der Wiedersehen mit anderen Helden.

Im selben Körper wie Steven Grant lebt Marc Spector. (Disney Plus)

Moon Knight wurde diese Woche auf Disney+ uraufgeführt.

