MinSalud leitete ein Treffen, um die Situation von Migranten in Kolumbien zu analysieren

Um zu überprüfen und sicherzustellen, dass im Land lebende Migranten Zugang zu Gesundheitsdiensten haben, leitete die nationale Regierung ein Gesundheitscluster, das sich auf diese Bevölkerung konzentrierte. Am 31. März sprachen Vertreter des Gesundheitsministeriums (MinSalud) mit internationalen Kooperationspartnern, um die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen zu verbessern, die mit ihrer Unterstützung umgesetzt werden können.

Für die Regierung ist dies ein wesentlicher Punkt, da nach Angaben des Einheitlichen Registers der venezolanischen Migranten (RUMV) nur die Migrantenbevölkerung aus Venezuela im Land etwa 2.029.758 Menschen ausmacht. Es sei darauf hingewiesen, dass die Migrantenbevölkerung in Kolumbien in den letzten fünf Jahren mehr als 1,5 Millionen Menschen mehr als 14 Millionen Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Bis heute sind 487.000 Migranten aktive Mitglieder des Sozialversicherungssystems und das Ziel, die Regierung zu schließen, sind 747.000 Mitglieder oder 64 Prozent. Von den Teilnehmern nehmen 48 Prozent an der beitragsabhängigen Regelung teil und 52 Prozent an der subventionierten Regelung.

Laut MinSalud ermöglichen uns diese Zahlen, das Ausmaß der Herausforderungen im Gesundheitssektor zu visualisieren. Die Helfer wiesen auf die Notwendigkeit hin, artikuliert zu arbeiten, um die Entwicklung der Versicherung hin zu einem effektiven Zugang zur Gesundheitsversorgung und ihren Ergebnissen in Gebieten mit hohem ländlichen Raum voranzutreiben.

Es wurde angekündigt, dass ein weiteres Clustertreffen abgehalten wird, um die gemeinsame Arbeitsstrategie der Helfer und des Gesundheitssektors bei der Versorgung von Migranten in einer unregelmäßigen Situation zu verfolgen und vorzustellen.

Es sei daran erinnert, dass die kolumbianischen Behörden am 25. März 700.000 Karten mit dem vorübergehenden Schutzstatus für Venezolaner übergeben hatten, eine Maßnahme zur Regularisierung von Migranten. Dies ermöglicht dieser Bevölkerung Zugang zu Rechten wie Bildung, Arbeit und natürlich Gesundheit.

„Das kolumbianische Schutzstatut ist ein Maßstab, den sie betrachten, da die Realität der Migration heute alle Nationen der Welt dazu zwingt, Migranten aufzunehmen“, sagte Vizepräsidentin und Außenministerin Marta Lucía Ramírez.

Die Karte des vorübergehenden Schutzgesetzes, die am 13. Oktober ausgestellt wurde, wird den Venezolanern den Zugang zu Arbeitsverträgen, Gesundheitseinrichtungen oder Bankdienstleistungen erleichtern.

Das bisherige System, Special Permit to Permit (PEP) genannt, war ein physisches Dokument, das viele Banken und Unternehmen aufgrund seiner leichten Fälschung nicht akzeptierten.

Das Gesetz steht allen venezolanischen Migranten offen, die vor Januar 2021 in das Land eingereist sind und „Unregelmäßigkeiten verhindern“ soll. Auf diese Leistung können auch diejenigen zugreifen, die in den ersten zwei Jahren der Gültigkeit der Regel regelmäßig in das Land einreisen, dh mit einem Stempel in ihrem Reisepass.

„Was Kolumbien im Bereich Migration getan hat, haben uns viele Länder kürzlich gebeten, ihnen die Erfahrungen mit der Gestaltung des Statuts mitzuteilen (...) Heute wird das Thema Migration zu einem der wichtigsten Themen auf der ganzen Welt werden „, sagte Ramírez.

