Mexikanische Golfer feiern die Aufnahme von Lorena Ochoa in die LPGA Hall of Fame

Die mexikanische Lorena Ochoa wurde nach einer Änderung der internen Vorschriften der Organisation, die es ihr ermöglichte, die Anforderung zu erfüllen, in die Ladies Professional Golf Association (LPGA) Hall of Fame aufgenommen. Eine mindestens zehnjährige Karriere auf der Rennstrecke ist nicht mehr zwingend erforderlich, sodass die Tapatia mit ihren fast acht Jahren endlich Anerkennung verdient.

Vor diesem Hintergrund gratulierten Golfer wie Abraham Ancer, Carlos Ortiz und Gaby López bald Tapatia und feierten, dass das LPGA es schließlich zu seinen größten Vertretern zählte. Die drei, die im Sport aktiv sind, waren sich einig, dass Ochoa die Ikone und Inspiration war, um das zu werden, was sie heute sind.

„Nun, ich konnte mich dieser sehr ausgewählten Gruppe von Freunden anschließen, Spielern, die im Laufe ihrer Karriere viel glänzten. Es ist ein ganz anderes und besonderes Gefühl, denn für mich ist das LPGA eine Familie. Ich möchte allen danken, die mich auf dieser Reise begleitet haben, und ich freue mich sehr „, sagte Lorena zu Milenio, nachdem die Tatsache bekannt gegeben wurde.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

Der Golfer verbrachte etwas mehr als sieben Jahre auf der obersten Rennstrecke des Sports. In ihnen gewann er 27 Siege innerhalb der LPGA Tour. Ihr professionelles Debüt wurde im Mai 2002 aufgenommen, als sie eingeladen wurde, an der Welch's/Circle K Championship teilzunehmen, wo sie den fünften Platz belegte. Sie gewann 2003 ihren Platz im LPGA und war die zweite Mexikanerin, die dies tat.

„Die Karriere, die er hatte, war beeindruckend, obwohl sie kurz war. Ich weiß, er hatte noch viel mehr im Tank, um uns zu geben. Alles, was er in der kurzen Zeit tat, in der er gespielt hat, war spektakulär und er war jemand, der mich persönlich zu sehr motiviert hat Er hat uns gelehrt zu erkennen, dass wir die Spitze der Weltrangliste erreichen können und sie nicht als etwas Weit entferntes oder als Traum betrachten können. Ich gratuliere ihr sehr, weil sie mehr als verdient ist „, sagte Abraham Ancer.

Ochoa war im April 2007 die Nummer eins und blieb dort 158 aufeinanderfolgende Wochen. Sein Ruhestand im Jahr 2010 bedeutete das Ende dieser Serie. Im mexikanischen Sport gilt sie als die beste Golferin aller Zeiten.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

Der 30-jährige Mexikaner Carlos Ortiz sagte: „Er war nicht nur als Golfer, sondern auch als Person ein Vorbild. Es hat mich sehr inspiriert, weil ich sehen musste, dass sie die beste College-Spielerin wurde, dann Profi und dann die Nummer eins der Welt.“

Gaby López, von der bekannt ist, dass sie enge Beziehungen zu Lorena Ochoa hat, betrachtete ihre Aufnahme in die Hall of Fame als ein historisches Ereignis für ganz Mexiko.“ Es ist ein wahr gewordener Traum für das ganze Land. Es hat uns ein beeindruckendes Erbe auf und neben dem Golfplatz hinterlassen. Sie ist eine ausgezeichnete Spielerin und eine noch bessere Person. Ich habe das große Glück, sie als Freundin und Mentorin an meiner Seite gehabt zu haben „, sagte sie.

