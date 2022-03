Martinolis Hinweis an Miguel Herrera nach Mexikos Ziel: „Respektlos, für den er kandidiert“

Die mexikanische Nationalmannschaft steht kurz davor, ihren Pass für die Weltmeisterschaft in Katar mit Gerardo Martino zu beenden, dem Strategen, der Mexiko zur achten Weltmeisterschaft in Folge führt und mitten in der Kontroverse um den Betrieb des Teams war.

Da seine Position auf verschiedene Weise ernsthaft in Frage gestellt wurde, haben einige ehemalige Fußballer und Trainer die Fähigkeit des argentinischen Trainers in Frage gestellt, die Tricolor bei der Weltmeisterschaft anzuführen, und nutzten daher sogar die Gelegenheit, seine Bereitschaft zur Übernahme zu erwähnen.

Zu den beliebtesten gehören Miguel Herrera und Hugo Sánchez, die Mikrofone genutzt haben, um sich im Falle einer Möglichkeit zu einer Option zu machen, die Christian Martinoli ausnutzte, um diejenigen anzugreifen, die Kandidaten geworden sind.

Nach Uriel Antunas Tor kamen er und andere Fußballer mit Tata Martino zusammen, um gemeinsam zu feiern und Unterstützung für den Prozess zu zeigen. Sowohl Martinoli als auch Luis Garcia bezeichneten diejenigen, die sich als Option stellten, als „respektlos“.





