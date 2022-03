Lupillo Rivero wird auf öffentliche Äußerungen verzichten: „Ich werde auf meinem YouTube-Kanal antworten“

Lupillo Rivera und seine ständigen Treffen mit der Presse bei der Ankunft am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt scheinen der Vergangenheit anzugehören. Bei dieser Gelegenheit beschränkte sich der Sänger aus der mexikanischen Region darauf, alle Fragen mit einer einzigen Antwort zu beantworten, die ihm bereits in sozialen Netzwerken und Medien zu erzählen gab, die ihm wegen mangelnder Korrespondenz vorgeworfen wurden, obwohl er Platz erhalten hat die Vergangenheit.

„Das werden wir auf YouTube beantworten“, mit einem sehr spöttischen Ton und der Aufzeichnung von allem mit einem Selfie-Stick und seinem High-End-Telefon. Dies war die Antwort des Sängers, der von mehreren Medien angesprochen wurde, die nach verschiedenen Themen wie dem neuen musikalischen und schauspielerischen Projekt für eine Belinda Streaming-Plattform oder sogar über die ständigen Skandale, die Jenni Riveras Familie in den sozialen Medien verursacht hat.

Bevor eine Kamera oder ein Mikrofon in seiner Nähe war, nahm Lupillo Rivera ein Video für seinen Instagram-Account auf, in dem er seinen Ärger und die Art und Weise, wie er jetzt Fragen und Fragen beantworten würde, hinterließ: „Immer in Mexiko angekommen, gibt es immer Medien, 'Journalisten', die sie anrufen, um zu sehen, wie es uns richtig geht jetzt. Ich bin auch wütend über mein Rennen, weil ich Lupillo Rivera im Fernsehen sehe, bin ich auch wütend auf das Netz „, sagte er.

Das war die Zeit (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

Der Darsteller von Hits wie Sufferiendo A Solas, El Corrido del Ocho und den Major Leagues setzte die Erfahrung fort, indem er sich der Vielzahl von Korrespondenten von Fernsehsendern wie Televisa Univision, TV Azteca oder Imagen Televisión, die, als sie dies anerkannten, nicht zögerten, die Themen, die bereits erwähnt wurden oder einige virale in sozialen Netzwerken wie der berühmte Will Smith bei den Oscars von 2022 bis zum Fall von Sasha Sokol und die öffentliche Beschwerde, die sie gegen Luis de Llano eingereicht hatte.

Die Gesichter der Leute, die diesmal immer hinter dem Fernsehen stehen, waren die Protagonisten des bereits viralen Videos des Sängers, das auf seinem Instagram-Account Hunderte von Reaktionen ausgelöst hat, in denen es trotz der Tatsache, dass die Kommentare zu seinen Gunsten sind, andere gab, die ihm Vorwürfe machten sein Verhalten mit dem Format, das es den Mexikanern seit Jahren ermöglicht hat, über das Leben aller Künstler Bescheid zu wissen.

Das war die Zeit (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

„Dieser Lupillo, was für eine coole Idee, ständig auf sie anzuwenden, was sie dir antun.“ „Nun verrückt nach Lupillo, der sagte: „Sie werden mir keine Aussagen mehr entgegennehmen, damit sie sammeln können, lade ich besser auf meinem YouTube-Kanal auf.“ „Ich denke, es macht Spaß, aber am Ende ist es wie ein „Geben und Geben“, denn wenn er Werbung oder ähnliches braucht, geht er zu denselben Medien. “ „Nun, ich bin der Idee, dass sie dadurch einen Löffel ihrer eigenen Schokolade bekommen, also sehr gut für Lupillo und seine unterhaltsame Art, sie dazu zu bringen, alles zu sehen, was sie schon lange falsch gemacht haben“, heißt es in dem Video im Kommentarfeld.

Der Sänger erwähnte, dass er die mexikanische Presse satt habe (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

Jenni Riveras Bruder beendete das Video mit Gelächter bereits in seinem Truck, wo sein Team auch aufnahm und Spaß hatte wie er: „Jetzt habe ich sie compa aufgenommen ', ich habe sie alle aufgenommen ha ha ha ha. Ich habe ihnen jetzt Fragen gestellt, jetzt werde ich sie auf meinem YouTube-Kanal beantworten. Alle Fragen, die sie mir heute gestellt haben, werde ich auf meinem YouTube-Kanal beantworten, andele „, schloss er.

Lupillo Rivera war aufgrund seiner Beziehung zu Belinda einer der Medienstars der letzten Jahre, weshalb er ständig alles über sie befragt wird, weshalb er diese Entscheidung jetzt hätte treffen können.

