Live-Zensur Hernán Condori Minute für Minute Kongress der Republik Gesundheitsminister Donnerstag, 31. März

An diesem Donnerstag ab 9 Uhr wird die Plenarsitzung des Kongresses der Republik den Misstrauensantrag gegen den Gesundheitsminister debattieren und darüber abstimmen. Hernán Condori.

Der Vorschlag wurde letzte Woche von der Avanza País Bank eingereicht. Es war der Kongressabgeordnete Diego Bazán, der die Maßnahme gegen Condor förderte, nur wenige Tage nachdem der Minister vor dem Kongress erschienen war, um verschiedene Fragen im Interpellationsprozess zu beantworten.

Um einen Minister zu tadeln, sind laut gesetzlicher Verordnung 66 Stimmen erforderlich. Wenn diese Zahl erreicht ist, muss der Beamte zurücktreten und der Präsident der Republik hat 72 Stunden Zeit, um den Rücktritt zu akzeptieren.

Laut Bazán wurden 33 Unterschriften von Gesetzgebern eingeholt, die zu den Banken von Avanza Pais, Volkserneuerung, Together for Peru, Alliance for Progress, Somos Peru und Acción Popular gehören . Die nicht gruppierten Kongressabgeordneten Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo und Edward Málaga unterschrieben ebenfalls.

Nur drei Bänke haben beschlossen, sich nicht an dieser Gesetzesinitiative zu beteiligen. Dies sind Peru Libre, Fuerza Popular und das demokratische Peru.

In dem von Bazán vorgelegten Schreiben heißt es, dass Condori „den Beruf unzureichend ausgeübt hat, indem er den Verkauf von Cluster X2 („bunchy water“) förderte, wobei ihm medizinische Eigenschaften zugeschrieben wurden, die von keiner offiziellen oder akademischen Behörde nachgewiesen und zertifiziert wurden“.

Der Minister wird auch befragt, um in einer Minute einen Dienst zur Diagnose von Gebärmutterhalskrebs zu fördern, da er dies tun würde haben nicht die Spezialität der Gynäkologie und Onkologie.

Der vorgelegte Antrag zeigt auch, dass die Ernennung von Hernán Condori „eine einstimmige Ablehnung durch die medizinische Gemeinschaft des Landes hervorrief“, wobei er sich auf die Kritik des peruanischen Medizinischen Kollegiums des Beamten bezieht.

DEINE VERTEIDIGUNG

Am 16. März erschien Condori vor der Plenarsitzung, um auf die von der Opposition im Kongress abgegebene interpelatorische Erklärung zu antworten, die sich im Wesentlichen auf die Frage seiner Eignung und den Fall von Bündelwasser und seinen heilenden Eigenschaften bezog.

Der Minsa-Inhaber bestritt zu jeder Zeit, dass er das Bündelwasser verschrieben und vermarktet habe. Er sagte, er habe das Thema in seinem Familienkreis besprochen und es bei einer ihm nahestehenden Person angewendet, die an einer schweren Krankheit litt.

Auf die Frage nach dem Fachabschluss in Gynäkologie und Geburtshilfe antwortete Condori Machado, dass er Chirurg sei und ein Aufbaustudium mit einem Master-Abschluss in öffentlicher und gemeinschaftlicher Gesundheit habe, wobei er im Gesundheitsmanagement und anderen Maßnahmen erwähnt wurde.

Er gab auch an, dass er in Lima studiert habe, aber im Landesinneren, im zentralen Dschungel, praktiziert habe, wo er verschiedene Gesundheitsposten, den Bau des Mutter- und Kinderzentrums in Puerto Yuninaqui sowie den Bau und die Ausrüstung des Krankenhauses in La Merced leitete.

Auf die Frage, ob er Fälle von gynäkologischem Krebs behandle, antwortete Condori Machado, dass er dies als ausgebildeter Arzt auf der Ebene der mutmaßlichen Diagnose getan habe, aber weder Biopsien noch die Behandlung durchgeführt habe, die den auf diesem Gebiet spezialisierten Ärzten entspricht.

In Bezug auf den Fall der fraglichen Verwendung von sogenanntem Bündelwasser bestritt er, es beworben, verschrieben und vermarktet zu haben, und stellte klar, dass er irgendwann nicht erklärte, dass es heilende Eigenschaften habe.

In diesem Zusammenhang erklärte er, dass das Cluster X2-Produkt oder Cluster Water die Genehmigung der Generaldirektion für Umweltgesundheit (Digesa) besitzt, räumte jedoch ein, dass es in Bezug auf die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) „ungenau“ sei.

Er sagte auch, dass er bei schwangeren Müttern Ultraschalluntersuchungen durchgeführt habe, weil er sagte, er sei auf diese Tests vorbereitet, um die Diagnose zu unterstützen. Darüber hinaus ist es auf die Versorgung schwangerer Mütter vorbereitet, insbesondere der abgelegenen Bevölkerung, die keine Ressourcen hat.

Er argumentierte im Zusammenhang mit seiner Krebsdiagnose aus einem Gesundheitszentrum, dass das Screening auf die mutmaßliche Diagnose von Gebärmutterhalskrebs Teil des Wissens ist, das er in seinem Beruf und seiner Ausbildung erworben hat.

Er wurde auch nach dem Fall der Ernennung des Tierarztes William Córdova Pardo zum stellvertretenden Exekutive II des Ministeramtes des Gesundheitsministeriums befragt. Er antwortete, dass es von dem entsprechenden technischen Bereich bewertet wurde, der berichtete, dass es die Anforderungen erfülle, ohne rechtliche Hindernisse für seine Einstellung zu behindern. Es zeigt an, dass es zurückgezogen wurde, sobald die Vorwürfe bekannt waren, und es wurde klargestellt, dass es sich nicht um Sätze handelt.

