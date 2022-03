Laut Dane glauben Kolumbianer, dass die Korruption in den letzten Jahren zugenommen hat

Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

Dane enthüllte am 30. März die Umfrage zur politischen Kultur, in der interessante Daten zu Politik, Demokratie und Korruptionswahrnehmung veröffentlicht wurden. Laut der Umfrage gaben 73,2% der Menschen über 18 Jahren für die nationale Gesamtzahl im Jahr 2021 an, dass das Korruptionsniveau im letzten Jahr gestiegen ist, während dieser Prozentsatz 2019 bei 64,9% lag.

22,8% der Befragten gaben an, dass das Korruptionsniveau gleich geblieben sei, und 1,4% gaben an, zurückgegangen zu sein. Für 2019 lagen diese Prozentsätze bei 28,4% bzw. 3,7%.

Im Gegenzug waren bis 2021 insgesamt 40,6% der Bevölkerung der Ansicht, dass in dem Gebiet oder Problem, in dem die schwerwiegendsten Korruptionsfälle im öffentlichen Sektor auftreten, gesundheitlich bedingt sind. Nach geografischer Domäne aufgeschlüsselt, betrug dieser Prozentsatz 44,6% in besiedelten und verstreuten ländlichen Zentren und 39,5% in den Hauptstädten. Korruptionsfälle im Justizbereich hatten mit 28,1% den zweithöchsten Anteil an der nationalen Gesamtzahl; geografisch gesehen waren es 29,5% im Quellgebiet und 22,9% in besiedelten Zentren und verstreuten ländlichen Gebieten.

Im Jahr 2021 antworteten 7,3% der befragten Personen, die angaben, direkten Kontakt zu Mitarbeitern einer Regierungsinstitution gehabt zu haben, um ein Verwaltungsverfahren durchzuführen, dass sie sie direkt oder indirekt um einen Anreiz gebeten hätten, z. B. ein Geschenk oder zusätzliches Geld zur Erleichterung das Verfahren oder die Dienstleistung. Nach Geschlecht gaben 7,7% der Männer an, sie um einen Anreiz zu bitten, während 6,9% der Frauen diese Situation erlebten. Nach geografischen Gebieten gaben 7,8% der Befragten dies in den Hauptstädten und besiedelten Zentren und 5,6% in den verstreuten ländlichen Gebieten an.

Der Transparency Citizen Corruption Monitor für Kolumbien hat die Aufgabe durchgeführt, die in 25 Medien im Zeitraum 2016-2020 gemeldeten Korruptionshandlungen zu identifizieren, zu systematisieren und zu analysieren. Die Übung ergab insgesamt 967 konkrete Korruptionshandlungen, die in 2.026 Pressemitteilungen gemeldet wurden.

In 44% der Fälle trat Verwaltungskorruption auf. Die meisten dieser Fälle haben mit öffentlichen Beschaffungsprozessen zu tun, die mit Praktiken wie unregelmäßiger Vertragsführung und Bezahlung für nicht erbrachte Dienstleistungen verbunden sind.

Es folgt die Erbringung von Sicherheitsdiensten, die Maßnahmen wie den Verkauf vertraulicher Informationen und Waffen durch Angehörige der Militär- und Polizeikräfte umfassen. Und drittens Korruption bei Verfahren wie der Bevorzugung von Baugenehmigungen, Ausstellung falscher Bescheinigungen, Steuerhinterziehung und Unregelmäßigkeiten bei Umweltgenehmigungen oder dem Transport von Wildtieren.

Politische Korruption wird in 27% der Berichte festgestellt. Zu den Fällen im Zusammenhang mit dieser Art von Korruption gehören unter anderem die Umleitung von Ressourcen zur Wahrung des Lebens und der Integrität der Menschen sowie die Verwendung öffentlicher Ressourcen für die Finanzierung politischer Kampagnen. Private Korruption wird in 19% der Ereignisse gemeldet, und die Korruption der Justiz macht 10% aus. Fälle im Zusammenhang mit jeder Art von Korruption finden Sie im vollständigen Bericht.

Bei der Analyse der Sektoren, in denen Korruption auftritt, wird festgestellt, dass sich 62% der Ereignisse auf sechs Sektoren konzentrieren: 21% im Verteidigungssektor; 11% im Justizsektor; und 30% der Fälle in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Technologie; Wohnungsbau, Raumplanung und öffentliche Dienste; Gesundheit; und transportieren.

Bei der Analyse der Korruptionsinzidenz in bestimmten Bevölkerungsgruppen waren 311 Ereignisse direkt betroffen. In den meisten von ihnen sind Kinder und Jugendliche direkt betroffen, gefolgt von Studenten und der Bevölkerung unter sozioökonomischen Bedingungen. Korruption verstärkt also die Ungleichheiten, die in diesen gefährdeten Gruppen bereits bestehen.

Innerhalb der gemeldeten Ereignisse war es erst 367 möglich, eine genaue Zahl des zur Verfügung stehenden Geldes zu ermitteln, auf deren Grundlage festgestellt wurde, dass das durch Korruption begangene Geld 92,77 Milliarden Pesos betrug, die verlorenen 13,67 Milliarden Pesos und die wiedergewonnenen 4,94 Milliarden Dollar Pesos.

