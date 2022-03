Kriminelle Diktatur in Michoacán: Der schmale Grat zwischen Gewalt, politischer Improvisation und dem Versagen des Strafsystems

Letzten Sonntagabend traf eine Gruppe von zehn bis fünfzehn Mitgliedern der Familie Michoacán auf der El Paraíso Ranch in Zinapécuaro, Michoacán, ein, wo sich seit dem Nachmittag mehrere Männer in einem geheimen Palast versammelt hatten, um Zeuge von Hahnschlachten zu werden. Die Aggressoren, gekleidet als wären sie Militär, kamen versteckt in einem Verteilerwagen mit Kartoffelsabritas wie dem Trojanischen Pferd Michoacán an Version, und nur sie gingen durch den Eingang des Geländes und töteten etwa zwanzig Menschen mit ihren Waffen, die als Ziegenhörner bekannt sind.

Sein Hauptziel war ein Anführer des Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Fast alle Toten gehörten dem Kartell mit vier Buchstaben an, obwohl einige der Opfer nach Angaben lokaler Quellen auch Galleros waren. Zinapécuaro war das letzte Kapitel einer Reihe von Gewaltereignissen, die in den letzten vier Monaten die Zahl der Todesopfer in Michoacán dramatisch erhöht haben: Seit November 2021 wurden zwei Journalisten, zwei Bürgermeister und 48 Menschen bei drei Massakern getötet.

Die Gewalt in Michoacán und in weiten Teilen des Landes ist natürlich auf das organisierte Verbrechen zurückzuführen, aber auch auf die Behörden und deren mangelnde Führung sowie auf einen Teil der Gesellschaft. Javier Ulises Oliva Posada, Vollzeitforschungsprofessor an der UNAM, äußerte sich diesbezüglich kategorisch und erklärte, dass es einerseits die neuen Landesregierungen gibt, die erst am 6. Juni an die Macht gekommen sind, die, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, was sie in Bezug auf öffentliche Sicherheit tun wollen angesichts einer strukturellen Schwäche in der lokalen Polizei, entscheiden Sie sich lieber für Improvisation.

„Es gibt David Monreals Aussagen in Zacatecas - dem Gouverneur bat darum, sich „Gott anzuvertrauen“, nachdem 10 Leichen in einem verlassenen Van vor dem Regierungspalast aufgetaucht waren - oder im Fall von Alfonso Durazo, noch umstrittener, weil sie vom Sicherheitsminister kamen, als eine Gruppe von Kriminellen die Gemeinde Caborca für mehr als 6 Stunden, ebenso der Fall Colima mit der Gouverneurin (Indira Vizcaíno), die sogar die Möglichkeit ansprach Ich beantragte Urlaub nach 10 aufeinanderfolgenden Schießtagen im Staat „, erklärte er Infobae.

Dieser Cocktail aus Improvisation und mangelnder Professionalität wird von kriminellen Gruppen genutzt, um ihre Einflussbereiche zu erweitern oder sie durch Gewalt aufrechtzuerhalten. Im speziellen Fall von Michoacán können die Spuren des Drogenhandels bis vor 40 Jahren zurückverfolgt werden, aber für den Experten für nationale Sicherheit geht einer der schwerwiegendsten Fehler auf die sechsjährige Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto (2012-2018) zurück, als er und sein Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong beschloss, die Selbstverteidigungsgruppen zu tolerieren. „Sie haben Zugang zu irregulären und bewaffneten Gruppen gewährt, von denen wir heute sehen, dass sie sich undeutlich auf der einen oder anderen Seite befinden. Sie erpressen Geld von Avocado- und Zitronenproduzenten und decken drogenproduzierende Gebiete ab „, sagte Oliva Posada.

Die Situation in Michoacán, die auch andere Einheiten der Republik widerspiegelt, sollte jedoch nicht nur Politikern oder diesen bewaffneten Gruppen zugeschrieben werden. Für den Experten ist der soziale Kontext ein ebenso wichtiger dritter Faktor, der das aktuelle Klima der Gewalt erklärt. Das Zinapécuaro-Massaker fand in einem illegalen Palenque ohne jegliche Registrierung statt. Diese Art von Veranstaltung existiert seit Jahren neben der organisierten Kriminalität. Am 21. November 2021 brach in Zitácuaro ein bewaffnetes Kommando in eine Palenque in der Gemeinde La Gironde ein, wobei vier Assistenten getötet und 11 weitere verletzt wurden. Im Mai 2017 war eine weitere ähnliche Show in der Gemeinde Lazaro Cardenas Schauplatz einer Konfrontation zwischen bewaffneten Zivilisten.

„Die Praktiken der Illegalität in verschiedenen gesellschaftlichen Treffen erklären einen Teil des endemischen Gewaltklimas. Es sei daran erinnert, dass in diesen Berggebieten, weit entfernt von städtischen Zentren, diese Streitigkeiten über die territoriale Kontrolle leichter auftreten können. Es geht nicht nur um Drogenhandel, sondern auch um Erpressung, Entführung, Bodenklage, Morde an Journalisten und Umweltführern. Sie tun so, als wäre es eine Art kriminelle Diktatur „, sagte der Akademiker.

Für den Forscher ist die Strategie von Präsident López Obrador, Ursachen und nicht Auswirkungen direkt anzugreifen, richtig, aber nicht ausreichend (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

Am 8. Februar erholten Mitglieder des Sekretariats für nationale Verteidigung (Sedena) und der Nationalgarde die Gemeinde Aguililla nach mehr als neun Monaten, in denen das Jalisco New Generation Cartel (CJNG) gegründet wurde. Pater Gilberto Vergara teilte Infobae mit, dass sie noch nie eine so starke Präsenz der Streitkräfte gesehen hätten. Es gab mindestens 60 Patrouillen, die den Gemeindesitz übernommen hatten. Die Erwartungen würden jedoch nicht lange anhalten, da nur einen Monat später der Bürgermeister der Gemeinde, César Arturo Valencia, ganz in der Nähe des Weinguts des Stadtpalastes von Aguililla ermordet wurde.

Dieses Paradox des Einsatzes von Streitkräften ohne Eindämmung der Gewalt hat laut dem Experten nicht nur mit einer Frage der Improvisation von Entscheidungen zu tun, sondern auch mit einer Haushaltsfrage - Morena, die Partei, der der mexikanische Präsident angehört, kürzte ein Drittel des zugewiesenen Budgets zur kommunalen Sicherheit — und zu Einschränkungen im rechtlichen Rahmen. „Die Porosität des anklagenden Strafsystems, ironischerweise als „Drehtür“ bekannt - Kriminelle brauchen länger zum Betreten als zum Verlassen - steht außer Frage, da Kriminelle aufgrund dieser Einschränkungen ungestraft handeln können. Sie wissen, dass sie, sobald sie der Behörde vorgelegt wurden, kaum eine Chance haben, strafrechtlich verfolgt zu werden. Diese Situation hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu einer Abschwächung der Größe geführt, die wir erleben.“

Für den Forscher ist die Strategie von Präsident López Obrador, Ursachen und nicht Auswirkungen direkt anzugreifen, richtig, aber nicht genug. Gleichzeitig muss das soziale Gefüge wiederhergestellt und das Gesetz durchgesetzt, Kriminelle bestraft und den Behörden vorgelegt werden. „Eine schwere Hand ist zweifellos erforderlich. Dafür wurde die Nationalgarde geschaffen. Niemand spricht über Menschenrechtsverletzungen oder Willkür. Dies ist nicht nur eine Frage der Gewalt und Unterwerfung, sondern es ist auch eine konsequentere Darstellung des mexikanischen Staates erforderlich, um mit der Situation in Michoacán und dem Land im Allgemeinen umgehen zu können.“

Ohne eine ernsthafte Neujustierung und eine gründliche Überarbeitung dürften sich Szenarien wie die von Zinapécuaro in Michoacán und anderen unruhigen Regionen Mexikos weiterhin wiederholen, prognostizierte Oliva Posada, aber auch stärkere Verpflichtungen der Gesellschaft sind erforderlich. „Wir dürfen keine kriminellen Praktiken akzeptieren oder tolerieren, als wären sie lobenswert. Wir dürfen nicht die Gruppenmusik verbreiten, die sich für geschlechtsspezifische Gewalt, Kriminalität und Drogenhandel einsetzt. Wir wollen, dass die Regierung und die Behörden alles tun, aber wir als Bürger tragen auch eine große Verantwortung für das, was passiert.“

