„Keine Sorge, Enrique“: Das Foto, mit dem Dennis Dresser AMLO und Peña Nieto kritisierte

Über ihren offiziellen Twitter-Account ironisierte die Politikwissenschaftlerin Denise Dresser die jüngsten Erklärungen des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador (AMLO) zum dritten Bericht über den Fall Ayotzinapa von die Interdisziplinäre Gruppe unabhängiger Experten (GIEI), in der eine Reihe von Videos veröffentlicht wurde, in denen Elemente des Sekretariats der Marine (Semar) und des Sekretariats für nationale Verteidigung (Sedena) die Szene der Cocula-Mülldeponie manipulierten, wo angeblich Mitglieder von Die Zelle von Guerreros Unidos nahm die 43 Schüler der „Isidro Burgos“ Rural Normal School mit, um sich das Leben zu nehmen und ihre Körper zu verbrennen.

Diese Version wurde von Jesús Murillo Karam, der als Leiter der ausgestorbenen Generalstaatsanwaltschaft (PGR) fungierte, als „historische Wahrheit“ eingestuft. Angesichts der Enthüllungen der GIEI versicherte Tabasqueño, dass es für den ehemaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto (EPN) „schwierig“ sei, das von der Expertengruppe veröffentlichte Material und die Änderung der Szene, in der die Verbrechen angeblich begangen wurden, zu ignorieren.

Denise Dresser erinnerte sich an den Satz „Rosario, keine Sorge“, um AMLO und EPN zu kritisieren (Foto: Twitter/ @DeniseDresserG)

Während des Treffens schloss er jedoch die Teilnahme des derzeitigen Chefs von Semar an den Veranstaltungen aus und erklärte: „Er ist in dieser Angelegenheit nicht involviert, es war Admiral Ojeda, und die Grollenden wollen uns zwingen, weil Admiral Ojeda Chef der Marinezone in Acapulco war, was bekannt sein sollte, wenn wir Ich weiß, aber die Gegner wollen uns schlecht aussehen lassen, selbst wenn sie uns für das Verschwinden junger Menschen verantwortlich machen könnten, würden sie es tun „, sagte er.

In diesem Zusammenhang ironisierte Dreser Guerra die Aussagen des Präsidenten mit einem Foto, auf dem er in Begleitung von EPN erscheint. Er begleitete die folgende Botschaft: „Keine Sorge, Enrique“, in Anspielung auf den bekannten Satz, den die PRI verwendet hat, um Rosario Robles Berlanga danach zu unterstützen kritisiert durch das Programm „National Crusade against Hunger“ während der Leitung des Ministeriums für soziale Entwicklung (Sedesol).

Die Politikwissenschaftlerin verglich Ojedas Entschuldigung auch mit Kommentaren von AMLO am 29. September 2014 über ihr offizielles Twitter Konto, datiert in wer schrieb die folgende Nachricht: „Für den bedauerlichen Fall von Iguala werde ich das Volk der Machtmafia als verantwortlich anprangern und weiterhin den Rücktritt von EPN fordern.“

Kürzlich wurde eine Reihe von Videos veröffentlicht, in denen Elemente des Sekretariats der Marine (Semar) und des Sekretariats für nationale Verteidigung (Sedena) angeblich die Szene der sogenannten „historischen Wahrheit“ manipulierten (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Nach der Präsentation des GIEI-Berichts bat das Argentine Forensic Anthropology Team (EAAF) um eine gründliche Untersuchung der 43 vermissten Studenten, um die kürzlich veröffentlichten Informationen zu klären und somit die entsprechenden Verantwortlichkeiten abzuschließen.

„Die EAAF fordert eine gründliche Untersuchung der Videos, die im dritten Bericht der Interdisziplinären Gruppe unabhängiger Experten von Ayotzinapa über (die) unregelmäßigen Interventionen auf der Cocula-Müllhalde enthüllt wurden, Stunden vor der formellen Intervention der EAAF und der Behörden“, sagte der EEAF. In demselben Brief betonte die EAAF die Bedeutung der Bilder, die am 27. September 2014 mit einer Drohne über dem Gebiet der Colula-Müllkippe aufgenommen wurden, da es Stunden dauert, bis die entsprechenden Gutachten des damaligen Amtes des Generalstaatsanwalts der Republik (PGR) sowie von sich selbst vorliegen , begann förmlich.

